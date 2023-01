Desde billeteras virtuales a códigos QR: el sector que crece y demanda cada vez más empleos con impacto en la región

El balance 2022 de las compañías que combinan finanzas y tecnologías ha sido más que positivo, según los indicadores de empleo en el sector, que crecieron más de 3 veces en los últimos 5 años, tanto en el país en general como en la región patagónica en particular.

Para conocer cuáles son las perspectivas dentro de la actividad y oportunidades de empleo calificado que ofrece, ADNSUR dialogó con Jorge Larravide, gerente de Marketing Credencial Payments, compañía de tecnología y medios de pago en Latinoamérica, que tiene dentro de sus segmentos de clientes a Fintech en México y en la Argentina.

“Los principales ejes que analizamos el balance Fintech tiene que ver tanto con usuarios como con empleo y tecnología –explicó en principio el experto, quien también se desempeña como docente universitario-. Con usuarios me refiero a las personas que usamos algunas de estas aplicaciones (que va en aumento) y la gran dinámica en el incremento del empleo, que es un tema súper interesante”.

Para definir a una ‘Fintech’, hay que hablar de una compañía que combina tecnología con finanzas. “Sería como una manera distinta, o alternativa, de prestar servicios financieros –explicó el especialista-. No es un banco, no tiene autorización del Banco Central para operar como tal, pero sí presta determinados servicios como pueden ser pagos, seguros, préstamos algún tipo servicios financiero”.

Al listado pueden agregarse varios ejemplos conocidos, en cuanto a aplicaciones que son utilizadas mediante el teléfono celular: las billeteras virtuales representan casi una cuarta parte del total de estas compañías, de las que en el país hay 330 en todo el país. También están las conocidas aplicaciones para realizar operaciones financieras, como Balanz o Banza (para compra de CEDEARS y acciones, cauciones bursátiles y muchas otras operaciones) o bien para la contratación de seguros, entre muchas otras funciones y negocios.

Un sector de pleno empleo

El dinamismo de este sector se ha visto reflejado no sólo en la gran proliferación de compañías y sus distintos usos, sino también en la generación de empleo que demanda el sector, a partir de habilidades específicas que pueden adquirirse en carreras de corta o mediana duración.

De acuerdo con datos de la Cámara Argentina Fintech, en 2022 se registraron más de 27.000 personas como empleadas en el sector, cuando cinco años atrás había menos de 7.000 empleados, por lo que “el crecimiento de puestos de trabajo ha sido casi exponencial”, ponderó Larravide.

En igual sentido, destacó la característica federal del empleo. “Lo que vemos en las Fintech es que por ejemplo en la Patagonia hay 2.000 profesionales que trabajan en estas compañías, lo cual es un número importante, considerando desde Tierra del Fuego hasta La Pampa. Otra particularidad es que es un sector pionero en el trabajo remoto, algo a lo que todos nos acostumbramos en la pandemia, pero estas compañías ya lo venían realizando”.

El experto valoró otra característica importante: “Para estas empresas no importa si las oficinas están en Rosario, Córdoba o el Obelisco, o si la persona trabaja en Rawson, Comodoro o Pico Truncado –añadió-. Cualquier persona con conexión a internet y computadora en su casa puede trabajar, ya sea desde su domicilio o en algunos casos, inclusive, estando de vacaciones y trabajando algunas horas al día. En la Patagonia, las cifras son muy importantes”.

La proyección es que el sector continuará creciendo en los próximos años, ya que “la demanda es constante y es una industria que yo califico de pleno empleo. Cualquier persona que estudie una disciplina tecnológica va a encontrar trabajo seguro. Hace un tiempo preparé un informe en el que me llamaba la atención el hecho de que en la UBA (Universidad de Buenos Aires), 9 de cada 10 inscriptos están haciendo carreras tradicionales, como abogacía, psicología, arquitectura o ciencias contables, cuando son profesiones que están saturadas, porque hay más profesionales de lo que demanda el mercado. Quienes estudian esto, o no consiguen trabajo rápido, o lo obtienen pero no está bien remunerado”.

Los perfiles profesionales que demandan las Fintech

Larravide insistió en que las compañías tecnológicas ofrecen oportunidad de empleo a quienes estudian este tipo de disciplinas, entre las que enumeró un amplio abanico de opciones, que pueden cursarse en universidades o institutos terciarios.

“La especialidad más conocida que se demanda en el sector es la programación o desarrolladores de software, con salarios promedio que son cuatro o cinco veces más altos que el ingreso de cualquier otra actividad, por lo que este tipo de carrera es absolutamente recomendable para cualquier persona que lo quiere mirar desde esa óptica”.

Sin embargo, añadió que hay otros perfiles que también resultan aptos para desempeñarse laboralmente en el sector. “Por ejemplo, para desarrollar una billetera digital hay que pensar cómo sería el diseño, o la usabilidad y la experiencia del usuario. Hay muchas personas que se necesitan en el área de ciber seguridad, porque en la medida que hacemos más cosas on line hay más gente intentando robarnos o hackearnos, entonces crece también la demanda de estas especialidades. Son muchas las disciplinas complementarias que se demandan, no sólo a los programadores”.

Al reflexionar sobre la importancia de incentivar este tipo de carreras desde etapas tempranas, el especialista, que también se desempeña como profesor de la Universidad Di Tella en Programas Ejecutivos de Fintech, expresó:

“Yo creo que el problema tiene muchos abordajes. Primero, porque la actividad todavía no es lo suficientemente conocida y tal vez sigue siendo más conocida una carrera tradicional, con lo cual cualquier difusión que se haga a nivel escuela primaria, o incluso desde el jardín y obvviamente en o secundarias, es importante”.

Sobre los avances que hay en la materia, comentó que hay jurisdicciones que ya trabajan “con propuestas para chicos y chicas en edad escolar, para que se empiecen a incorporar a este mundo. La otra cosa importante que veo, que va creciendo, es que si bien hay gente dispuesta a empezar una carrera universitaria tradicional, es cada vez más usual entre los más jóvenes buscar carreas cortas, con salida laboral más rápida. En el tema de tecnología hay muchas carreras que son realmente breves, hasta de un año o menos, con cursos donde uno va incorporando habilidades y conocimientos. También crece la oferta para estudiar online, lo cual está genial en un país con grandes distancias”.

En cuanto a las opciones para el estudio, precisó que además de las universidades públicas hay academias privadas que ofrecen programas de becas, donde “en lugar de que el alumno pague una cuota, se hace un préstamo de honor en el que estudia gratis y una vez que se recibe y consigue empleo, abona el valor de sus estudios, a partir de la seguridad de que los graduados van a conseguir trabajo rápidamente”.

Sectores que seguirán creciendo

Para el gerente de Credencial Payments, hay un amplio margen para el crecimiento de este tipo de compañías, en distintos ámbitos de servicios que todavía pueden incorporarse.

“Lo que viene creciendo es tanto aplicaciones de pagos como de préstamos y especialmente en nuestra región, todo lo que es criptomonedas –refirió-. La gente que tiene estos emprendimientos está muy interesada en Argentina, tanto algunas compañías globales como también del país; pero además, les interesa operar en Argentina ya que es un tipo de inversión que a la gente le atrae mucho, sobre todo por la inflación y la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, además de la dificultad para el acceso al dólar”.

Sobre las características de la compañía, a la hora de pensar un proyecto de estas características, explicó otro rasgo distintivo:

“A diferencia de los bancos, que prestan servicios de forma universal, desde personas físicas a empresas o gobiernos, las fintech se especializan por lo que se denomina ‘la vertical de negocios’. Salvo el caso particular de Mercado Libre o Mercado Pago, que es algo distinto, la casi totalidad de las fintech se dedican a pagos, o a préstamos o a criptomonedas, o a seguros. Es decir, optan por un perfil específico y un negocio en particular”.

Ante la consulta de si las compañías fintech reemplazarán a los bancos, el especialista fue contundente:

“En mi opinión, no creo que los vayan a reemplazar. Por ahora no ha ocurrido, tampoco en mercados como el europeo, que ya tiene muchos años de desarrollo. Lo que sí se experimenta en esos mercados es cada vez mayor sinergia o una forma de complementarse, es muy habitual que los bancos inviertan y creen sus propias compañías de fintech, para hacerlas crecer y desarrollar, con lo cual en muchos casos terminan siendo la parte más moderna del negocio financiero. Lo que a un banco le costaría mucho tiempo, una fintech lo hace más rápido porque se mueve a otro tiempo y entiende mucho mejor el mercado actual. Van a ser el gran complemento, uno de otro, pero no veo que los bancos vayan a desaparecer”.