Exclusivo ADNSUR

Con la compra y venta de los parques el grupo ganó US$ 70 millones "Hermano": El capítulo del libro que denuncia al grupo Macri por supuestos negociados con parques eólicos de Chubut El libro de Santiago O’Donnell basado en una serie de revelaciones de Mariano Macri, tiene un apartado vinculado a los parques eólicos desarrollados en Chubut. La compra y posterior venta de los parques chubutenses dejó al grupo una ganancia del orden de los 70 millones de dólares, ya que los compró a casi un cuarto de su valor real. En el libro "Hermano" se alude a la investigación judicial en marcha, por la cual el ex presidente de la Nación fue denunciado por “negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada”, en operaciones millonarias en las que participó asociado con referentes del Club Boca Jrs., como el actual jugador Carlos Tévez y el ex técnico Guillermo Barros Schelotto.