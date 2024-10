De Comodoro al Fashion Week: ¿quiénes son las emprendedoras de Comodoro que participaron del prestigioso desfile en el campo de tulipanes de Trevelin?

El último domingo el campo de tulipanes de Trevelin se convirtió en una pasarela de moda de primer nivel. El Fashion Week reunió diseñadores consagrados como Marcelo Senra, Benito Fernández, Claudia Arce y María Pryor y más de 10 diseñadores emergentes de Chubut, Río Negro y Neuquén que disfrutaron de una experiencia única.

El desfile fue producido por Sasha Bueti y Cecilia Gasparri, de La Mala Productora. Contó con la coordinación del reconocido productor general de Argentina Fashion, Héctor Vidal Rivas, y Gustavo Cersosimo, la participación de la prestigiosa modelo Soledad Solaro y la conducción de Teté Coustaro.

Comodoro también estuvo presente con 8 emprendedoras de distintas especialidades de belleza que cumplieron el sueño de participar de este evento que el mundo de la moda miró. Muchas de ellas fueron convocadas a través de casting por intermedio de Valeria Cristal Rodríguez, una joven que hace pocos meses comenzó a incursionar en el mundo de la moda y se animó a aplicar para ser asistente de estilismo, sin imaginar que iba a terminar siendo la embajadora de La Mala Productora, convocando maquilladoras y peinadores que quieran sumarse a este evento.

DE BIOQUÍMICA A LA FASHION WEEK

Valeria es nacida y criada en Comodoro, tiene 37 años, es bioquímica y comenzó a incursionar en la moda este año. Según contó a ADNSUR, en marzo, una tienda estaba buscando ideas para su nueva temporada y en su cuenta de Instagram vio una historia donde ella armaba un outfit estilo Pinterest. La llamaron, le preguntaron si era asesora de imagen y la convocaron para trabajar. Desde entonces no paró más y entre cursos, clientes y redes sociales, comenzó meterse de lleno en este mundo de ropa e imagen.

“La moda me gusta mucho”, dice Valeria. “Siempre fue mi idea trabajar en esto. Es algo que traigo muy adentro mío. Cuando era chica jugaba con la ropa de mi abuela y siempre estaba muy pendiente de qué se usaba en los programas. Cuando empecé con esto, me empezaron a llamar para hacer videos, historias, armado de looks y empecé a estudiar producción de moda y estilismo”.

Convencida de lo que quería, Valeria comenzó a estudiar, viajó a Buenos Aires para participar de un shooting de producción para la tapa de una revista y se capacitó en diversos géneros: fashion style, fashion business, asesora de moda y tendencias.

La joven está convencida que hay un público receptivo en la ciudad y está feliz por haber podido ser parte de esta experiencia, a pesar de que por cuestiones personales no pudo viajar. “Me encantó que allá haya gente de Comodoro que también fue. Cuando me dijeron de buscar gente empecé a hablar diseñador por diseñador, a todos los que conocía, a buscar una cartera de diseñadores y fue así que di con Analía, Roxy y Eliana. Ellas se coparon y fueron. Costó convencerlas al principio, pero veo que están súper felices de haber participado y eso me pone muy feliz”, dice con orgullo.

DE AMA DE CASA A LAS GRANDES PRODUCCIONES

Eliana Calderón es otra de las emprendedoras de Comodoro que participó. En su caso, comenzó haciendo maquillajes, después peinados y dio el salto de calidad haciendo tocados.

“Empecé hace cinco años, antes me dedicaba de lleno a mis hijos”, cuenta la mujer de 39 años en una entrevista con ADNSUR.

“Un día fui a una clase de maquillaje que era algo que me gustaba y me entusiasmé. Empecé con maquillaje, después con peinados y empecé a hacer tocados de novia. Con el tiempo empecé a armar otro tipo de tocados, de alpaca y de bronce, porque también hago soldaduras”.

Eliana se hizo de abajo. Cuenta que el primer evento grande en el que participó fue el Fashion Week junto a la diseñadora Marcela Saez. En esa oportunidad se encargó de los tocados del peinado. Su trabajo gustó tanto que la vio otra diseñadora y la contrató para hacer toda la producción de maquillaje, peinado y tocados para un nuevo evento. Desde entonces no paró y todo fue crecimiento.

Con orgullo, cuenta que la llamaron de la revista Nubilis de Buenos Aires. La bella Alejandra Maglietti fue la primera famosa que maquilló, peinó y usó sus tocados. Luego vendrían otras públicas y trabajos en diferentes eventos.

Por supuesto, está feliz con la oportunidad que tuvo en el Fashion Week de Trevelin. “Me llamaron para ir a peinar modelos y no dudé porque es lo que me encanta hacer, pero terminé en la carpa con todos los famosos, ayudando a los diseñadores a poner zapatos y cambiar de diseño. Así que fue una experiencia que no voy a olvidar nunca”, dice con orgullo Eliana, y confiesa: fue el broche de oro del Día de la Madre.

LA MODELO COMODORENSE QUE REPRESENTÓ A LA CIUDAD

Aimé Martos, por su parte, fue la única modelo de Comodoro que participó del evento. La joven tiene 22 años, es modelo hace seis años y trabaja de forma independiente.

Aimé fue convocada a través de un casting. Vio la publicidad en redes sociales y se animó a dar el click. Al mes le avisaron que había quedado seleccionada. “Fue un orgullo muy grande y una emoción enorme, no solo por el hecho de estar participando de algo que tiene alcance a nivel nacional e internacional, sino por el hecho de ser la única de mi ciudad. Así que estoy súper contenta por eso”, dijo a ADNSUR.

La joven asegura que fue una experiencia super enriquecedora y se ilusiona con que la ayude en su carrera profesional.

En su caso, desfiló con vestidos de Claudia Arce y María Pryor, un lujo en la alta costura. Además, llevó indumentaria y accesorios de los diferentes diseñadores regionales que se presentaron.

Sin duda una experiencia de primer nivel. “Estoy súper agradecida por la oportunidad, fue súper lindo todo, una experiencia mágica con los tulipanes, la cordillera, la montaña, la nieve. Realmente fue mágico”, dijo a ADNSUR.

DE ASISTENTE A MAQUILLAR EN FORMA PROFESIONAL

Ana Nahuelmilla (30) es una de las maquilladoras que participó del Fashion Week. Hace siete años comenzó en el mundo de los cosméticos con un curso de automaquillaje y hace tres, luego de una participación a distancia como asistente en el Fashion Bridal de Madrid, acompañando al equipo de Carla Ciafardini, decidió meterse de lleno en el mundo de la moda.

“Soy maquilladora, comencé haciendo maquillaje social, quinceañera, novias, egresadas y tres años atrás fui asistente de maquillaje de Matías Benenati, que acompañó a Carla Ciafardini en el Fashion Bridal de Madrid, y me encantó. Ahí arrancó todo, fue lo que más me gustó y comencé a hacer cursos específicos de moda”, contó a ADNSUR.

Ana hizo de todo, desde cursos de maquillaje para pasarela hasta sesiones de fotos en interior y exterior. Hace un año abrió su estudio de maquillaje donde hace cejas, pestañas y también dicta talleres, y ahora le llegó esta gran oportunidad.

“Gracias a todo ese esfuerzo pude estar en ese evento tan importante. Fue una experiencia tremenda, muy gratificante. De todo esto se aprende un montón, más allá del servicio que uno brinda. En su momento no me daba cuenta de que en la pasarela había maquillado modelos que desfilaron prendas de Benito Fernández, que es un gran diseñador. Entonces haber formado parte de un evento nacional tan importante es un montón para mí. Estar a la altura de todo lo que lleva esto. También compartí con colegas que son geniales. Fue un crecimiento personal como profesional”.

En total hubo 25 modelos, cuatro maquilladoras y una coordinadora de maquillaje. El maquillaje era natural, casi sin producto, buscando un maquillaje limpio, que no se vea cargado y con un aspecto de piel iluminada y saludable.

UN SUEÑO CUMPLIDO

La otra maquilladora de la ciudad que participó del evento fue Carolina Mascio, una joven mendocina de 33 años que desde los 16 vive en Comodoro Rivadavia. “Empecé a los 19 años, con cursos de maquillaje y cosmetología”, cuenta sobre sus inicios. “Mis abuelas me marcaron bastante. Ellas eran muy coquetas y esa influencia para mí fue hermosa, y sin darme cuenta cuando comencé a estudiar se convirtió en una pasión”, recuerda con orgullo y nostalgia.

Carolina trabajó en peluquería una temporada y se capacitó en diferentes técnicas. Admite que el maquillaje es su pasión, pero también tuvo épocas de crisis. Por esa razón, haber participado de este evento es un mimo al alma.

“Sentía que tenía que estar, tenía mucha ansiedad porque era un evento grande, pero no lo dudé. Mi pareja me apoyó y me acompañó en todo momento, mi hija también y no caí en cuenta de todo hasta que volví, porque fue una experiencia súper linda. Conocí colegas de todos lados y se vivió un ambiente súper lindo. Estuvimos en camarines y lo mejor es que te dejaban ser parte. Quedé fascinada con toda la puesta en escena, me gustó un montón poder participar, fue una locura y fue algo que yo soñaba, porque siempre había querido maquillar para un Fashion Week. Me generó algo súper lindo”.

DE DISEÑAR SOFTWARE AL MUNDO DE LA MODA

En el Fashion Week de Trevelin participaron diseñadores emergentes de Chubut, Río Negro y Neuquén. Una de ellas fue Mariana Torrijos, una licenciada en Informática que hace poco se volcó al mundo de la moda.

“Soy bastante nueva en esta industria”, dice con cierta timidez. “Yo en realidad me dedico al desarrollo de software, soy licenciada en informática desde hace 10 años, pero toda la vida me encantó dibujar, hacer ilustración, diseños, pero siempre quedaba como un hobby. Hace unos años me di la oportunidad de estudiar Diseño de Indumentaria y Textil en la Escuela Argentina de Moda de Buenos Aires, en modalidad virtual”.

Mariana se graduó en diciembre de 2023. Su trabajo final fue la creación de su marca Azuca. “En la carrera aprendí muchísimo, desde la historia de la moda hasta cómo crear un molde, porque no tenía idea de nada. Mi mamá es modista, todo el tiempo en mi casa había una máquina de coser, así que terminé aprendiendo entre la carrera y mi mamá”.

Hasta el último domingo, Mariana solo había participado en dos desfiles en la semana de la moda en Buenos Aires, pero ahora vio la convocatoria gracias a una amiga y se animó a participar.

“Dije ‘ya fue, me anoto de onda, no creo que me llamen’, y cuando me llamaron no lo podía creer. Yo dibujo con un estilo japonés, porque siempre me gustó el manga, el animé, y de esa manera aprendí a dibujar. Mis prendas son muy femeninas y siempre está muy presente la pintura sobre tela y aplicar técnicas, pero todo conectado con la ilustración. Hasta último momento estuve llevando lo mejor que pude y fue una experiencia tremenda, porque si bien había participado del desfile de modelos como alumna, nunca había estado detrás. Vestir a las modelos, toda esa adrenalina de ver cómo van tomando vida tus diseños fue impresionante. Estoy muy contenta de haberme animado”, dice la joven que presentó un vestido inspirado en el campo de tulipanes.

DE TRABAJADORA SOCIAL A DISEÑADORA

Analía Salgueiro fue otra de las diseñadoras que participó del desfile. En su caso, comenzó a emprender como un hobby, pero el diseño terminó convirtiéndose en su actividad principal y ahora “Cocodrilo que duerme” llegó a la Fashion Week.

“Estuvo buenísimo, estamos súper integrados con los otros diseñadores, porque tuvimos una pasada final y fue súper horizontal. Me pareció un evento espectacular. Fue un mimo para nosotras como creadoras y diseñadoras, y el entorno espectacular. Las modelos caminaron entre los tulipanes y coincidieron todas las variables de la naturaleza: Buen clima, los tulipanes abiertos con mucha variedad de colores”.

Analía el último año participó en Puro Diseño, pero este fue el primer desfile de gran magnitud en que le tocó estar. Para la ocasión presentó cuatro diseños de producto urbano y cuatro diseños de la colección Patagónica. Llevó mochilas, bandolera, riñonera y una mini cartera, entre otros productos que las modelos lucieron.

EL PREMIO A TANTOS AÑOS COSIENDO

Roxy Mamani es otra de las diseñadoras de Comodoro que estuvo presente con su marca Fuck Off, que fundó hace siete años. “Coser, coso desde chica”, dice con orgullo. Con los años una va afinando todo, pero participar de la Fashion Week fue como hacer un recuento de todos los años que vengo cociendo y practicando”, admite.

En su caso vio la convocatoria en redes, pensó que sería una buena oportunidad, lo charló con amigas, y todo quedó ahí. Pero al ver que una compañera se anotó y luego otra, no dudó.

“Tenía muchas ganas de ir, averigüé los requisitos y lo charlamos en familia. Fue realmente tirarse a la pileta y fui. Esta vez preparé una colección muy de noche. Vestidos largos, conjuntos sastreros muy para eventos de noche, aunque hoy pueden usarse en cualquier momento del día. Así que allá fuimos con el sueño de compartir la pasarela con estos grandes diseñadores, dirigidos por una productora nacional y el director nacional”.

Rosy asegura que “fue una muy buena experiencia. Yo creo que es el premio a tantos años cosiendo. Me gustó que sea acá en Chubut, porque en serio fui a representar a mi ciudad. Para mí el paso que di es muy fuerte y representar a Comodoro, porque soy muy de mi ciudad, muy de la Patagonia, y quiero hacer el camino acá porque acá también se puede hacer moda”, dice con certeza.

Roxy aún no puede creer que la presentó la gran Tete Coustarot, a quien veía en los desfiles de Mar del Plata junto a Roberto Giordano. Es que sí, esta vez la moda llegó a Chubut y el escenario fue el hermoso campo de tulipanes de Trevelin, el lugar donde estas mujeres emprendedoras de Comodoro cumplieron su sueño participando de un desfile de nivel internacional, una experiencia única.