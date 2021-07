“A partir del 7 de junio se ha avanzado hacia una apertura de la Vacunación contra Covid hacia poblaciones de 18 a 59 años sin factores de riesgo, esto se ha podido efectuar por haber finalizado las poblaciones objetivo priorizadas durante la primera etapa de la Campaña –indica el informe-. Sin dudas implica un desafío, pero con el horizonte en lograr la Inmunidad rebaño de nuestra provincia”.

El pico más alto de vacunación por semana se alcanzó en la tercera semana de junio, con 5.483 dosis aplicadas, mientras que a partir de ese punto bajó hasta 4.906 en la última semana de ese mes y a 4.254 en la primera semana de julio.

Un dato positivo: el promedio en lo que va desde el 1 de junio al 9 de julio se elevó notablemente, hasta el orden de las 4.322 dosis semanales, mientras que desde el mes de marzo el ritmo se había ubicado en torno a las 2.000 inoculaciones semanales, aunque con picos muy bajos que reflejaban el ritmo de ingreso de vacunas al país: a principios de junio se aplicaron sólo 242 por semana, mientras que al inicio de mayo también se notó una baja hasta 783 aplicaciones.

En el total, se registran 262.984 aplicaciones de primera dosis y 62.184 de segunda, lo que alcanza 325.168 inoculaciones en Chubut. En el Area Programática de Comodoro Rivadavia, las dosis aplicadas llegaron a 100.949 personas con el componente uno, de las cuales 23.226 recibieron también la segunda.

Las variantes Gamma y Lambda son las que más circulan en Chubut

Otro de los informes del Ministerio de Salud da cuenta de las novedades del sistema de Vigilancia Genómica de SARS COV2, con el envío de muestras al Instituto Malbrán para conocer la evolución del virus en la provincia.

“La distribución de las variantes detectadas según el mes de envío de las muestras al Instituto Malbrán, determina que la variante Gamma (Brasil) es la más frecuente en el mes de mayo, y la variante Lambda (Perú) es la más frecuente en el mes junio –se lee en relevamiento de resultados. Quedan pendientes los resultados de 21 muestras del mes de junio”.

“Para realizar la vigilancia general deberán secuenciarse una porción de las muestras positivas para SARS-CoV-2, representando a los diferentes grupos de edad, sexo, unidades territoriales y criterios de severidad, por unidad de tiempo definida. Se envían muestras desde Chubut cada 4 semanas”.

De 144 muestras enviadas, un total de 8 casos correspondió a variante Lambda y un número similar a la variante Gamma, mientras que 6 muestras respondieron a la variante Alpha (Reino Unido).

“De las personas con antecedentes de vacunación, doce (12) tenían una dosis de vacuna, y seis (6) el esquema completo con dos dosis. Entre las personas con antecedentes de vacunación, se detectó en un 22 por ciento (4 casos) la variante Lambda, en un 22 por ciento la variante Gamma ( y en un 17 por ciento (3 casos) la variante Alpha. Una variante fue NO VOC (caso de preocupación) y NO VOI (de interés, no grave). Seis muestras aún están en estudio”.