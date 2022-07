A lo largo de julio se desarrolló la elección de los nuevos consejeros para constituir el Concejo de la Niñez, Adolescencia y Familia de Chubut, fue el turno de las zonas 3 y 6 correspondientes a los departamentos Escalante y Ameghino, y al Departamento Senguer-Sarmiento. Las organizaciones de la sociedad civil eligieron como titular a Verónica Viegas, de la Asociación Civil Acompañantes terapéuticos de la Patagonia y como suplente Verónica Medina de Infancias compartidas ambas de Comodoro Rivadavia.

Luego de dos años de pandemia, donde muchas de estas actividades estuvieron relegadas, Verónica Viegas actual concejera designada expresó que -desde su rol como acompañante terapeútica- conoce diversas problemáticas que atraviesan las familias con la niñez y los jóvenes. Al mismo tiempo invitó a que muchos otras ONG o personas se sumen porque la situación social esta revelando diversas problemáticas.

“Desde nuestra asociación tenemos propuestas y proyectos para presentar en el concejo de la niñez, Mirta Lidia es una colega que esta trabajando en un proyecto de dar contención a aquellas mamás que por diferentes situaciones cuando fueron a tener familia, muere el bebe y tienen que seguir con su vida. ¿Qué se hace con esas mujeres y cómo se puede abordar? explicó.

Este es uno de los proyectos, es una situación que hoy la vivencian y observan la demanda, por otro lado, integran una mesa intersectorial, donde se está trabajando el suicidio en adolescentes, un tema que trae mucha repercusión y preocupación. "La idea es actuar desde todas las organizaciones y ver cómo lo podemos abordarlo” definió.

Asimismo Marianela Borquez, integrante de la Asociación de Acompañantes terapeúticos definió que en las escuelas se observan nuevamente casos de anorexia y bullimia. "Vemos que hay mucha falta de contención en casos como estos y el bullying. En la mayoría de las situaciones no se sabe cómo abordar o cómo contener a nuestros niños, esto no se esta visibilizando. Nosotros los acompañantes podemos trabajar en esto, pero la gente no conoce nuestro rol, se cree que somos acompañantes pedagógicas y no es así", definió Borquez.

Aún falta culminar el proceso de elección en el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, sin embargo los proyectos y las problemaáticas a abordar estan a la vista.

El CoProNAF

El Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, es un cuerpo colegiado integrado por representantes del Gobierno Provincial, de los Municipios y comuna Rurales y de la Sociedad Civil, creado por la Ley III N° 21en la órbita del Poder Ejecutivo.

Es un espacio consultivo y de Asesoramiento en el diseño y planificación de las políticas públicas sobre la temática de niñez, adolescencia y familia, entre otras funciones.