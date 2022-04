Se puede afirmar de manera objetiva que un edificio es un conjunto de ladrillos y cemento. Nadie puede discutirlo si se lo mira con los ojos matemáticos y estructurales de un ingeniero. Pero hay un valor simbólico, que es mucho más importante. En el caso de la vivienda de una familia, además de los ladrillos, están la historia, los años vividos, los recuerdos, el valor incalculable de momentos compartidos.

Llevemos esa mirada al valor institucional que tiene un edificio que funciona como la sede de un gobierno: lo que implica como mensaje para la población que un Poder Ejecutivo no tenga lugar físico, por un lado; y por el otro, los años de historia de una provincia, los gobernadores que por allí pasaron a través de 6 décadas, las decisiones que allí se han tomado, tanto en épocas de gobiernos populares como en los años oscuros de los gobierno de facto.

Por si hace falta aclararlo: ese lugar pertenece al Estado chubutense. Quiere decir que no es de nadie en particular, y a la vez es de todos los habitantes de su territorio. No es de un gobernador en concreto, que está de paso por cuatro años y deja su sillón, ni mucho menos de los funcionarios, que son puestos a dedo por un tiempo acotado. La Casa de Gobierno, como la Casa Rosada a nivel nacional, forma parte del acervo y el patrimonio cultural de un pueblo, de una memoria compartida.

Por eso en aquellos momentos escribimos que se había roto un pacto social, que más allá de broncas e ideologías, la mayor preocupación era que se había perdido el respeto por el otro. Pena y dolor generó ver la Casa de Gobierno ardiendo bajo las llamas: era la sede del ejercicio del poder político, es cierto; pero también el espacio físico de oficinas que eran el lugar de trabajo de mucha gente, donde además se debían resolver trámites para muchos habitantes.

Toda esta introducción previa viene a cuento para dimensionar el valor de la información que vamos a detallar: la histórica Casa de Gobierno de Fontana 50 de Rawson, que en un primer relevamiento se temió que pudiera ser demolida por los terribles efectos de la temperatura de las llamas, va a poder ser restablecida.

No quedará igual, a imagen y semejanza de lo que conocimos. Pero al menos las oficinas principales serán reinauguradas en el segundo semestre. Para ser gráficos: se trata de un triángulo, donde uno de los lados se mantendrá íntegro, otro desaparecerá por completo, y un tercero se restablecerá en parte. En el centro del triángulo, algunas oficinas ya no existirán más, pero se salvarán dos sitios emblemáticos: el Salón de los Constituyentes y la Sala de Situación.

DOS ETAPAS

El primer dato a tener en cuenta es que la Casa de Gobierno será refaccionada y rehabilitada en dos etapas: la primera llevará un plazo de 90 días, y la segunda de 150 días. El costo estimado inicialmente es de unos 140 millones de pesos, aunque la cifra puede ser mayor. Por una cuestión de tiempos, fuentes del Ejecutivo dijeron a ADNSUR que antes de fin de mes se hará una convocatoria a las 6 empresas constructoras más importantes de la provincia para que presenten un presupuesto, y se adjudicará de manera directa al precio más bajo, pero sin proceso de licitación.

A grandes trazos, entre los principales trabajos a realizar, se debe reparar toda la alimentación eléctrica y de gas, y volver a instalar la calefacción e iluminación a nuevo, así como readecuar las redes de agua; mientras que en el caso del cielo raso, hay partes que debieron romper los bomberos para ingresar, por lo que es necesario cambiar chapas y estructuras.

La idea es que la primera etapa se habilite en agosto, tres meses después de que se adjudique la obra, lo que probablemente se haga en mayo. Se pretende reinaugurar primero las áreas menos afectadas, es decir, todo el lado del triángulo que da hacia la Peatonal Fontana, ubicado frente a la Residencia Oficial del Gobernador, tal como se muestra en el plano al que tuvo acceso ADNSUR.

Allí están ubicados el despacho privado del gobernador, el de sus secretarios y asesores, así como las dependencias del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la Secretaría General de la Gobernación. También el Pasillos de los Gobernadores y la Sala de Situación, lugar de las reuniones de gabinete y firmas de convenio, que va a ser rehabilitado.

Frente a la puerta de ingreso, está ubicado el Histórico Salón de los Constituyentes de 1957, emblemático lugar de actos importantes. Prácticamente logró salvarse en su totalidad, y más allá de la pintura totalmente machada de hollín, su aspecto luce casi igual, por lo que también será reinaugurado pronto.

Unos cinco meses después, en octubre o noviembre, recién se terminaría de rehabilitar las otras oficinas ubicadas en los vértices, es decir, los despachos de Protocolo y Ceremonial así como los de Información Pública, ambos en la esquina de Fontana y Belgrano; y por otro lado, los despachos de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, en la esquina de Peatonal Fontana y Vacchina, logrando recuperar algunas oficinas de ese sector ubicado frente al Correo Argentino y el colegio María Auxiliadora.

Ocurre que en esta segunda etapa para habilitar las oficinas ubicadas en la esquina del Correo y la del monumento a San Martín, la demanda de tiempo e inversión será mayor, ya que hay que volver a levantar paredes y cambiar las puertas y ventanas. Pero al menos se evaluó que la estructura aún sirve como para no representar un peligro para los empleados.

PÉRDIDA TOTAL

Los peritos llegaron a la conclusión de que es imposible por el momento -por la inversión que significaría hacer todo de nuevo- rehabilitar toda el ala de oficinas que estaba ubicada sobre calle Belgrano: un 30 % del viejo edificio no sirve más, y hay que tirarlo para volver a levantarlo.

Esto significa que uno de los vértices del triángulo va a desaparecer por completo: la conocida como Puerta 2, lugar de ingreso de todos los visitantes y empleados, que estaba ubicada en Belgrano y Vacchina. La histórica puerta de madera de más de un siglo y todo el techo de ese sector, ya habían sido destruidos por los incendios de septiembre de 2019, que también habían atentado contra el ingreso a la Legislatura, y por lo cual los imputados están atravesando por estos días un juicio oral.

Cuando recién se acababa de reinaugurar toda esta área unos meses antes, después de dos años de estar cerrado, el 16 de diciembre esa esquina volvió a sufrir un ataque: lamentablemente, ese sector que ya venía bastante afectado, fue el epicentro de un incendio de una intensidad altísima durante horas. El daño a las paredes, la estructura y los techos fue tan grande, que los especialistas evaluaron que es imposible de recomponer.

Por eso, ante la alternativa de demoler y volver a construir, descartada por el momento, se va a solicitar en el pliego de refacción que allí se construya una plaza seca a cielo abierto, una especie de patio interno para los mismos empleados. En el plano se puede ver perfectamente el espacio en blanco, sin ningún tipo de dependencia.

Las dependencias que allí funcionaban y que ahora habrá que reubicar, son la Mesa de Entradas (volverá nuevamente a la puerta ubicada en Peatonal Fontana), así como el registro de expedientes, el archivo histórico de los decretos, la administración de personal, y el archivo de todos los legajos de los agentes públicos del Ejecutivo.

Párrafo aparte para el área de Modernización del Estado y especialmente, lo que se conocía como la oficina de Data Center, que era el centro de cómputos que reunía toda la base de datos del gobierno, con herramientas informáticas de un valor altísimo. Allí se derrumbó todo el techo y fue absolutamente destruido el equipamiento, que según pudo saber ADNSUR de fuentes oficiales, no se puede conseguir en estos momentos dentro del país.

Por falta de precios a valor dólar y la carencia de material de importación, la consecuencia fue que hubo que reconvertir todo el sistema informático, y ahora la información está subida en La Nube. La empresa Amazon Web Service prestó hasta este mes de abril el servicio de manera gratuita a Chubut, y ahora se firmará la continuidad del contrato por tres años, por lo que ya no existirá más el lugar físico de Data Center, sino que todo estará conectado a la web y disponible desde cualquier lugar. El costo de volver a montar todo, sería elevadísimo.

SIN CONSECUENCIAS

Del informe que hemos realizado surge a las claras el impacto de los atentados del mes de diciembre: las pérdidas materiales e históricas son enormes, así como también el despropósito de tener que invertir 140 millones de pesos (esto sin sumar el daño de los otros 13 edificios que también fueron atacados) para una refacción, que pudieron haber estado destinados a obras de educación o salud, que tanta falta hacen.

Hasta el momento, muy poco se sabe de la investigación para dar con los responsables de los atentados con bombas molotov, a pesar de la enorme cantidad de material audiovisual y fotográfico. Sólo se conocieron unos pocos allanamientos para dar con algunos elementos materiales, pero recién hace dos semanas, 4 meses después de lo ocurrido.

Las imágenes siguen siendo impactantes, y queda la esperanza de que los chubutenses aprendamos de nuestros errores. Ninguna ley justifica lo que ocurrió, y si la zonificación minera no tenía licencia social, hubiera sido derogada más temprano que tarde por las multitudinarias marchas pacíficas que hubo en toda la provincia.

En los terribles atentados, seguramente no avalados por la inmensa mayoría de la población, hay serias sospechas de infiltrados con fines políticos, que olieron sangre y aprovecharon la ocasión para cobrarse algunas facturas. Pero más allá de las especulaciones, hasta ahora no se acercó ninguna prueba concreta y contundente.

La Casa de Gobierno de la provincia del Chubut ya sufrió un incendio en 1990, y estuvo cerrada 10 años. Luego sufrió otro principio de incendio en septiembre de 2019, y llevó dos años arreglarla, mientras se lleva adelante un juicio oral. Hubo otro ataque que de casualidad no pasó a mayores en noviembre de 2020, donde también hubo bombas molotov que iniciaron un fuego que pudo ser sofocado en oficinas de la Secretaría General de Gobierno.

El cuarto ataque en 20 años (tercero en apenas dos años), ocurrió en diciembre del año pasado, y las consecuencias fueron devastadoras: el 30 % de Casa de Gobierno quedó absolutamente inutilizable. Se trata de un edificio que alberga a las autoridades, pero es de todos los habitantes de la provincia. Increíblemente, de milagro, en todos estos casos nunca hubo que lamentar una víctima fatal. ¿Aprenderemos los chubutenses alguna vez o estaremos esperando una tragedia?