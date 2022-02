El uso de los aviones sanitarios se ha desvirtuado tanto en los últimos tiempos por el mal uso que en general les han dado los gobernadores de todas las provincias, que tocar el tema hasta genera mal humor. Pero más allá de la sospecha del común de la gente del uso para fines personales, la verdad es que el estado tiene la obligación de brindar este servicio para traslados de urgencia de pacientes en situación crítica.

Lo concreto es que, en estos momentos en Chubut, ninguno de los dos aviones sanitarios de su flota está en funcionamiento. La consecuencia es que esto obliga a hacer una alta erogación de los dineros públicos, porque –más allá de que el gobernador y sus funcionarios se trasladan en vuelos de línea- los traslados por cuestiones de salud deben realizarse igualmente, y esto se hace contratando a empresas privadas.

Según los números oficiales informados por el gobierno a esta agencia, se pagan $ 10,5 millones de pesos mensuales en vuelos privados para traslado de pacientes. En esta época de pandemia se reciben en Buenos Aires menos derivaciones, por lo que se están contratando 10 vuelos por mes,. Pero en realidad, el número habitual que se demanda entre la obra social Seros y el Ministerio de Salud, que contrata el servicio para los pacientes que no tienen obra social, es del doble.

La información ha sido reconocida públicamente por el nuevo secretario general de la gobernación, Alejandro Sandilo, de quien depende precisamente la Dirección de Aeronáutica. Según el funcionario “los aviones de Chubut son los que más vuelos sanitarios tienen históricamente a lo largo de los años”, algo que ocurre “generalmente a Buenos Aires debido a la infraestructura de la medicina que existe en esa ciudad”.

Sandilo explicó que ninguno de los aviones está en funcionamiento porque “quedaron obsoletos, se compró uno en la época del ex gobernador Carlos Maestro y Mario Das Neves renovó uno”, pero dijo “en este momento no anda ninguno, el último se está tratando de arreglar y poner en funcionamiento, pero tiene una cantidad de horas de vuelo que no le queda demasiado tiempo”.

“Hay uno que es turbo y otro es jet, y tienen su desgaste, cuesta mucho conseguir repuestos que vienen desde Estados Unidos”, indicó Sandilo. De este modo, se refirió a la flota que está compuesta por un biturbohélice modelo King Air C90B que fue comprado en 1995, y tiene 11.500 horas de vuelo. Según los técnicos, ya no se puede utilizar más hasta que no se le cambien los motores, que tienen prácticamente el mismo valor que un avión nuevo.

El más nuevo de los aviones es el birreactor mediano modelo Hawker 400 XP, comprado en la primera gestión de Das Neves. Es modelo 2005, y ya tiene 8.300 horas de vuelo en su haber. Por esa razón, debido a que necesita un mantenimiento y el recambio de repuestos que tienen un elevado costo, está parado hace 3 meses. De ahí la explicación por la que hace 90 días la provincia del Chubut no tiene avión propio en uso.

DESGASTE

La situación de los aviones en Chubut debe llamar a la reflexión sobre el uso que les han dado los gobernantes con el tiempo. Porque más allá de un desgaste natural, hay explicaciones que se han dado -en estricta reserva- a esta columna respecto al abuso que se realizó en determinadas épocas.

Si bien el avión comprado en 2005 no es tan viejo, se lo exprimió desde el sector político, especialmente en el período 2007-2011, en épocas en las que era habitual ver a figuras del espectáculo venir a inauguraciones de temporada turística en Chubut, así como artistas que venían a cantar a eventos organizados por la provincia.

Uno de los casos más resonantes, que trascendió porque la foto fue publicada en redes sociales, fue el escándalo que se desató por la aparición de un video subido por el músico Manuel Wirtz, cuando arribó con su banda a Esquel, en julio de 2010, para inaugurar la temporada de esquí en La Hoya.

La foto del artista bajando del avión sanitario para dar un recital exclusivo que fue presenciado por funcionarios e invitados especiales, se viralizó, y fue apenas una muestra del mal uso de un vehículo que debe estar destinado a casos de emergencia de salud.

Eran los tiempos en los que Agustín Pichot y sus amigos visitaban seguido Chubut, y en las que el entonces gobernador Mario Das Neves recorría distintas provincias en su carrera presidencial, mostrando el “Modelo Chubut”. Épocas de vacas gordas, donde el avión recién comprado por una provincia con altos ingresos por regalías, fue puesto al servicio del gobernante, y no de la población. Las consecuencias se pagan hoy, con miles de horas de vuelo que no debieron haberse realizado porque no es el fin de ese tipo de aviones.

Años después, desde la fiscalía Anticorrupción se denunció el tema, pero nunca fue abordado por el Ministerio Público Fiscal. Ya en el tercer mandato de Das Neves, el ex fiscal Guillermo Hansen habló de documentación con decisiones tomadas por Diego Correa (la Dirección de Aeronáutica dependía directamente de él) respecto a vuelos destinados a pacientes oncológicos que se bajaban a último momento para ser destinados a vuelos personales.

Incluso trascendieron videos de Correa contratando aviones con su familia y amigos para viajar a Buenos Aires, de lo cual en la Fiscalía Anticorrupción constan los números de expediente y los miles de dólares que se gastaron. Sin embargo, nunca se explicó por qué razón, los fiscales avanzaron con otras causas, pero nunca se abocaron a este tema.

COSTO

El secretario general mostró su preocupación por esta situación, debido “al dinero que se gasta desde la obra social Seros y el hospital en derivar pacientes a Buenos Aires”, ya que dijo “con lo que se paga, en menos de seis meses se cubre el costo de un avión nuevo, pero para eso hace falta una ley que se autorizada por la Legislatura”.

En declaraciones a ADNSUR, Alejandro Sandilo sostuvo que “en la contratación de cada vuelo hablamos de 1,5 millones de pesos, y son al menos 10 vuelos privados mensuales por cuestiones sanitarias”, pero advirtió que “cuando volvamos a la normalidad luego de la pandemia esta cantidad va a ser aún mayor, por lo menos el doble”.

Siguiendo este dato, el cálculo arroja un gasto actual de $ 10,5 millones al mes en contrataciones a empresas privadas para trasladar pacientes. Sandilo adelantó que es probable que el tema deberá hablarse con la Legislatura y habrá que explicar a los diputados para “que no piensen que este es un avión para que el gobernador vaya a pasear, ya que lo necesita la gente, y yo lo viví en carne propia por un tema de salud de mi hija, hay casos muy extremos”.

Aclaró que en estos momentos “se contratan vuelos privados con fines sanitarios, mientras que ni el gobernador ni tampoco los ministros vuelan en privados, sólo de línea”, a lo que agregó “un vuelo sanitario va con camilla, enfermero, y equipamiento médico, y encima hay que esperar que vengan y tengan disponibilidad, no es algo inmediato”.

El dato de la flota de aviones totalmente parada, marca una situación que requiere tomar definiciones de manera urgente, en un Estado con sus cuentas al límite. Según la versión oficial, el monto que se paga en contrataciones de vuelos privados en un año, es prácticamente el mismo que cuesta un avión nuevo.

Claro que para avanzar en la compra de una aeronave, deberían realizarse gestiones ante la Legislatura, para contar con el aval de los diputados. Es probable que el tema sea planteado por el Ejecutivo en los próximos meses en la agenda legislativa, porque además de la cuestión económica, lo más importante es que puede correr riesgo la vida de pacientes ante casos de urgencia.