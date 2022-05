El abogado madrynense Diego Carmona asumió este martes como nuevo Fiscal Anticorrupción de la provincia del Chubut, en un acto que se desarrolló en el auditorio de la Legislatura en Rawson. Luego de prestar juramento ante el vicegobernador Ricardo Sastre, el nuevo funcionario anticipó los lineamientos de su gestión, que aseguró no tendrá condicionamientos políticos, y anticipó que podría proponer reformas en materia de legislación para evitar a futuro más ilícitos en la administración pública.

En una rueda de prensa de la que participó ADNSUR, el nuevo fiscal anticorrupción de la provincia señaló que "se trata de un nuevo desafío en el que uno trata de darle su impronta como en cualquier otro lugar en el que asume", y señaló que “la Oficina tiene como características las investigaciones y las acusaciones referidas a los delitos contra la administración pública pero la parte más importante sería la preventiva".

Carmona explicó que "si nosotros investigamos una situación en la que se determina que puede haber una responsabilidad penal, nosotros no tenemos sanción. Lo tenemos que enviar al Ministerio Público Fiscal que vuelve a hacer una investigación", aclaró.

En ese sentido, puso el acento en que "mi intención es prever y estandarizar los procedimientos que fallaron en los casos de delitos contra la administración pública. Tenemos las facultades para proponer los elementos que consideremos necesarios para corregir legislativa o ejecutivamente a partir de un decreto o una resolución”.

“Hay normativas que hay que actualizarlas. Vengo del ANSES que tiene todo digitalizado. La modernización del Estado en serio es importante. Cada consulta quedaba registrada y eso permite la transparencia", valoró Carmona, por lo que apuntó a "mirar los procesos que fallaron, si están estandarizados y si eso es posible con un cambio de legislación es la visión que le queremos dar a esta Fiscalía. Hay que fortalecer la faz preventiva para que no vuelva a pasar lo que ya pasó", adelantó.

SIN CONDICIONAMIENTOS

Por otro lado, dijo que desde el punto de vista político, "no asumo con ninguna limitación. Mi pliego fue votado con todos los diputados presentes. Voy a hacer el trabajo que me otorga la ley de la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco cuando fui fiscal de Estado, me vi limitado en lo que tenía que hacer. Actué conforme a mis propias convicciones”.

Durante su paso por la función pública, “nunca nadie me llamó para decirme 'acá no te metas' o 'no hagas tal cosa'. No veo el motivo por el que deba actuar de otra manera", repasó.

Sobre el trabajo en marcha en el área, dijo finalmente que "no quise mirar nada anterior para no pasar por encima de quienes ejercieron la subrogancia como el Dr. Mario Romeo que fue el fiscal adjunto. Tengo un conocimiento superficial y mi responsabilidad comienza hoy", completó Diego Carmona.