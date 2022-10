“Las primeras recetas eran intomables”, admite Maximiliano Clementi (39), un vecino de Sarmiento conocido por defender los colores del Depo y que, junto a su esposa, creó el primer fernet de Chubut.

Brato hace dos años vio la luz y la última semana fue presentado en Comodoro, en el marco de la Expo Turismo. Esa fue su segunda vez en la ciudad del petróleo luego de una primera presentación en la Sociedad Rural, donde no tuvo tanta repercusión como ahora.

Es que durante los tres días que duró la expo, el stand de Maxi estuvo lleno de gente dispuesta a probar el primer fernet de la provincia; esta bebida de alto consumo que se monopoliza en una marca que va más allá de Argentina.

Lo cierto es que, de a poquito, Brato va ganando terreno, sabiendo que apunta a un producto artesanal, creciendo paso a paso, primero en su localidad, luego en la ciudad vecina y con el sueño de llegar a toda la provincia.

EL INICIO DE TODO

Hace 10 años que Maximiliano se dedica a la elaboración de productos regionales. Su suegra hace dulces, mermeladas, pickles y berenjenas; y él, junto a su esposa, elabora escabeches y licores.

Estaban en ese rumbo, incursionando en diferentes ingredientes, cuando un día un compañero de trabajo le dio una receta sin saber que iba a ser el inicio de un emprendimiento que hoy le rinde homenaje a través del nombre.

“Todo empezó por Marcos Bratovich, que era compañero de trabajo mío. Él sabía que hacía productos regionales y un día me dijo ‘te voy a dar una receta de fernet’, y desde ahí empezamos a trabajar, por eso el fernet se llama ‘Brato’, en homenaje a él”, dice al recordar cómo empezó todo gracias a su compañero, quien falleció producto de un cáncer de leucemia fulminante que le arrebató la vida en poco tiempo.

Durante un tiempo, Maximiliano comenzó a buscar la receta justa para su fernet. Cuenta que los primeros eran intomables, hasta que en pandemia encontró la oportunidad de trabajar con más fuerza y pudo dar con lo que buscaba.

“En pandemia empezamos a trabajar más fuerte, a probar hierba por hierba para ver si podíamos llegar a una bebida aceptable y de buen gusto porque los primeros eran fuertes, bastante amargos y con un poquito que se le ponía era muy invasivo. Así que empezamos a probar hierba por hierba, empezamos a reducir las hierbas más amargas. Imaginate que en los primeros fernet usábamos 3 kilos de hierba y sacábamos 6 o 9 litros de fernet, y hoy con 3 kilos estamos sacando 45 litros, o sea que los primeros eran muy fuertes, hasta que llegamos a una receta que nos gustó”.

Muña muña, baila bien, carqueja, semilla romana, amargón, café, son algunos de los ingredientes de esta infusión. Según explica Maximiliano, el proceso lleva al menos un mes de proceso. Primero se juntan todas las hierbas, se hace una maceración de hierbas en alcohol durante un mes, luego se filtran, se ponen en un lienzo y se genera una infusión de hierbas. Después se realiza un caramelo de azúcar negro que se mezcla con la infusión, y una vez que baja la temperatura se mezcla el alcohol filtrado con la infusión y genera el Fernet. La bebida se puede consumir a los 15 días, aunque lo recomendable es dejarlo más tiempo para que se pueda asentar mejor.

El quincho de la casa de Maximiliano terminó convirtiéndose en una especie de sala de elaboración, donde pasa sus días de franco luego de su trabajo en el yacimiento Cerro Dragón, donde cumple funciones como operador de planta.

Pero sabiendo que de a poco el emprendimiento está creciendo está construyendo su sala de elaboración, para que pueda tener más capacidad de producción y una habilitación provincial y nacional que le permita vender el producto en diferentes ciudades.

“Estamos contentos, cada vez empezamos a producir más y hoy está teniendo mucha aceptación. Es una receta que es un poco más suave que la tradicional pero que es muy gustosa para el paladar. Producimos 90 litros semanales de fernet, y hay épocas que producimos más, épocas que producimos menos, por ejemplo para la Fiesta de Comodoro llevamos 400 litros y vendimos 300 litros. Este fin de semana en la Rural de Sarmiento veremos cómo nos va, pero la devolución siempre es buena. El 99,9% es buena. En Sarmiento ya somos muy conocidos, tenemos nuestros clientes fijos. Estamos trabajando con un par de boliches y canchas. Ahora hemos tenido aceptación en algunos boliches y lugares de venta de Comodoro, así que vamos a empezar a trabajar con ellos. Pero lo que más nos importa es que a la gente le gusta. Estuvimos con varios chefs de Comodoro y varios bartender y no pueden creer que hagan un fernet acá en la provincia y que sea tan gustoso”.

Maximiliano se siente orgulloso de su producto, principalmente porque, como dice, “se hace todo a pulmón”. Por supuesto, muchas veces se encuentra con la respuesta de que no es parecido al fernet de la marca reconocida, pero asegura que llevará un tiempo para que la gente sepa que puede haber otras opciones.

“Muchos te dicen ‘pero no es igual al de la marca reconocida’, pero esto es como las cervezas; las artesanales no se parecen a las nacionales. Pero tenemos que cambiar el gusto al paladar y que empiecen a probar una bebida más sabrosa, que más la tomamos para disfrutar y no para pegar, porque tiene un poquito menos de grados. Pero hay que probarlo, que vean que es rico, que no hace falta tomar un fernet fuerte, porque es un fernet para disfrutar, pero lo podés hacer igual”.

Maximiliano sueña con que su producto siga creciendo. Sabe que las dificultades con muchas en el interior del país, y más aún en el interior de una provincia del sur. Sin embargo sueña en grande, sabiendo cuál es su nicho. “Yo quiero llegar a toda la provincia. Si copamos eso sería muy bueno. En Comodoro nos fue bastante bien, y nos están llamando de Puerto Madryn y Rawson. Con eso estaría bastante bien. Para pensar a nivel nacional tenés que hacer una producción muy grande, así que la idea nuestra es ir despacio, copar Comodoro y de a poco la provincia del Chubut”.