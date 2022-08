Arcioni mantuvo un encuentro con Intendentes y Jefes Comunales: dialogaron sobre proyectos de gestión y desarrollo

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo este martes una reunión de trabajo con intendentes y jefes comunales con el objetivo de dialogar y llevar adelante proyectos de gestión y desarrollo para las comunidades.

Se hizo un repaso de las gestiones que se desarrollan en cada localidad, destacando las obras que se vienen realizando, poniendo en valor el trabajo que realiza cada Intendente y Jefe Comunal para el crecimiento de sus localidades.

En la reunión, que se llevó adelante en las instalaciones del Camping de SEROS en Playa Unión, el mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena y de Seguridad, Miguel Castro, el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera.

También estuvieron presentes los intendentes de Esquel, Sergio Ongarato; de El Maitén, Oscar Currilén; de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Camarones, Claudia Loyola; de Tecka, Jorge Seitune; de Cholila, Silvio Boudargham; de Río Pico, Diego Pérez; de Epuyén, Antonio Reato; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; y de Gualjaina, Marcelo Limarieri.

Asistieron además los jefes comunales de Ricardo Rojas, Jorge Villegas; de Aldea Epulef, Alejandro González; de Colán Conhué, Raúl Santander; de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing; de Cerro Centinela, Beatriz Roa; de Carrenleufú, Sergio Núñez; de Lagunita Salada, Omar Ancamil; de Telsen, Leonardo Bowman; de Las Plumas, Nilda Tolosa y de Paso del Sapo, Víctor Candia.

Solicitud

Al término del encuentro, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, destacó el encuentro mantenido con el Gobernador, funcionarios provinciales y sus pares, e indicó que en la oportunidad “se planteó la posibilidad de enviar un proyecto de Ley a la Legislatura para solicitar la modificación de un artículo de la Ley XVI N° 97. El Gobernador se puso a disposición para dialogar sobre esta situación”.

“Lo que se planteó aquí, es que, como para las localidades chicas o las comunas rurales, es más difícil el reemplazo de un jefe comunal ante un período tan corto de gestión y, lo que nos pasó a todos en pandemia, con un periodo realmente muy complejo, donde muchos intendentes recién ahora están empezando a tener algunas obras, se plantea la posibilidad de ir a reelección”, explicó el Intendente de Esquel.

Trabajo unánime

Por su parte, el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, indicó que “más allá de la reunión de trabajo que tuvimos, vemos la posibilidad de que los intendentes puedan presentar una nota, solicitando un anteproyecto para la Legislatura pidiendo una reelección. Creo que en algunos casos es muy justo, en mi caso en particular, por ejemplo, yo ya llevo cinco períodos y no sería bueno que el que venga no pueda repetir cinco periodos más. Una de las posibilidades que hoy estamos presentando es esa, que puedan ser reelectos los intendentes por un período más”.

“Más allá que la nota se la presentamos al Gobernador, seguramente cada uno va a hacer lo suyo para poder hablar con cada Legislador que pertenece a su partido político. La reunión fue con un grupo de intendentes de diferentes partidos políticos así que creo que es un consenso unánime”, completo.