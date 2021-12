En Chubut los hechos se suceden de manera tan vertiginosa, que mucha gente se sorprende al caer en la cuenta de que la segunda gestión de Mariano Arcioni al frente del Ejecutivo cumplió este viernes dos años, la mitad del mandato. La sucesión de acontecimientos políticos en este último tiempo ha sido tan abrumadora y caótica, que se torna muy difícil tomar dimensión de lo ocurrido en un simple golpe de vista.

A la hora de hacer un balance, seguramente lo que para algunos pueden haber sido decisiones acertadas, para otros habrán sido un error: todo depende del cristal con que se lo mire. En este caso, como en una especie de bitácora de viaje, aportamos una enumeración de los hechos más salientes de este período.

No pretende ser exhaustiva, sino que simplemente permite hacer un repaso, una línea de tiempo mes por mes, de los acontecimientos políticos que juzgamos como más importantes que se han vivido bajo la gestión de Mariano Arcioni.

Lo primero que hay que decir es que, en rigor de verdad, la gestión de Arcioni comenzó el 1° de noviembre de 2017, un día después del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves. Por lo tanto, ya ha superado los 4 años al frente del Ejecutivo.

Pero en aquel caso, se trató de un poder heredado, con un gabinete y una Legislatura armada por otra persona, que no le dio margen de maniobra a un Arcioni que, de estar en su escribanía en Comodoro Rivadavia, pasó -con una breve escala por la Legislatura- a estar al frente de una provincia.

Por esa razón, para el análisis tomamos como primer mojón el triunfo electoral de Arcioni en 2019, donde encabezó la boleta en un proyecto armado junto a otros socios políticos para llevar a cabo un mandato bajo su propio sello. El 40 % obtenido en las urnas fue un capital político enorme que no se pudo sostener siquiera un mes, como muestra el repaso de los acontecimientos.

En la enumeración final, muchos pensarán que faltan hechos, y otros que sobran. Por supuesto, la elección es caprichosa y arbitraria, pero tiene un eje común: son los datos que creemos permiten analizar de manera más adecuada lo que se vivió desde el punto de vista político. Ya de por sí la sola lectura, deja una sensación de vértigo y agotamiento, porque queda plasmado que fueron dos años y medio de gran intensidad.

En este repaso figuran: el pago escalonado y los reclamos salariales. Los cambios en el gabinete y las dificultades para armar el equipo. Los paros en las escuelas y la pérdida enorme de días de clase. La zonificación minera y las vacantes del STJ. Los endeudamientos con Nación, y el anuncio del reperfilamiento con los bonistas externos. Las visitas presidenciales. El anuncio del fin del pago escalonado y de la cancelación de la deuda con los agentes públicos. Las peleas internas dentro de la alianza oficialista y los amagues de juicio político.

Son algunos de los tantos hechos que forman parte de una montaña rusa que fueron estos últimos dos años y medio en Chubut, que los invitamos a compartir.

2019

JUNIO

En elecciones anticipadas, Arcioni triunfa con más de 121 mil votos y casi el 40 % del respaldo popular, apoyado en una alianza con Ricardo Sastre, Adrián Maderna y el petrolero Jorge Loma Ávila. Le saca más de 21 mil votos a la lista del PJ que encabeza Carlos Linares.

JULIO

Aún con el triunfo fresco, Arcioni despide a Marcial Paz como ministro coordinador y designa allí a Federico Massoni. También cambia al ministro de Economía, y Luis Tarrío reemplaza a Alejandro Garzonio. Terminan las vacaciones de invierno sin que el gobierno pueda afrontar el pago del medio aguinaldo. Los gremios docentes convocan a paro y las clases no comienzan después del receso.

AGOSTO

Las cuentas provinciales no pueden afrontar el aumento salarial firmado en paritarias en marzo, del 38 % al básico y con cláusulas de ajustes trimestrales atados al índice inflacionario. Se confirma el regreso del pago escalonado, en una división de cuatro rangos salariales. Es el último anuncio de Luis Tarrío, quien renuncia apenas 40 días después de haber asumido como ministro de Economía, y es reemplazado por Oscar Antonena.

SEPTIEMBRE

Arcioni designa a Paulo Casutti en Educación, el área que históricamente más le costó, donde ya había cambiado a Graciela Cigudosa en abril para designar a Leonardo De Bella, quien estuvo apenas 4 meses. La protesta salarial de los docentes llega a niveles impensados y peligrosos. En la fatídica noche del martes 17, luego de que se supiera de la muerte de dos maestras en la ruta, manifestantes prenden fuego la Legislatura y la Casa de Gobierno. Continúa el paro en las escuelas, y los alumnos pierden casi todo el segundo semestre.

OCTUBRE

Pobre participación del Chusoto en las elecciones nacionales. Arcioni promueve a Máximo Pérez Catán como diputado nacional, pero pierde en las PASO con Alfredo Béliz, que es apoyado por Sastre y Maderna. Finalmente, esa lista se baja de la elección general por pedido del Frente de Todos. Gana el justicialismo y Juntos por el Cambio sale segundo. Ya comienzan a verse las grietas dentro de la alianza ganadora de Chubut al Frente.

NOVIEMBRE

La detención del líder del gremio docente, Santiago Goodman, en una violenta protesta en Casa de Gobierno transmitida en vivo por ADNSUR, le cuesta la cabeza a Federico Massoni como coordinador de gabinete. Arcioni le ofrece ese lugar al intendente de Puerto Madryn y futuro vicegobernador, Ricardo Sastre, quien no acepta. La tensión política llega a un punto máximo. El secretario de Trabajo, Andrés Meiszner es designado al frente de Educación. Es el cuarto ministro en un año en ese puesto, que se convierte en el talón de Aquiles de la gestión.

DICIEMBRE

Fuertísima interna dentro de la alianza oficialista, la relación entre Arcioni, Sastre, Maderna y Ávila, se resquebraja. En las pujas por quién preside el bloque de diputados de la Legislatura, el gobernador logra imponer a su candidato, Juan Pais. Arcioni arma un gabinete 100 % propio, sin ningún integrante que responda a sus socios políticos. Es el anticipo de una ruptura.

2020

ENERO

Cuando Arcioni quiere enviar un proyecto a Legislatura para congelar los salarios de estatales, se encuentra con la oposición de Sastre y Maderna, así como de todos sus diputados y el resto de la oposición. Siente que no lo dejan gobernar y crece la desconfianza. En una conferencia de prensa, Arcioni sostiene: “Hoy la política algunos la interpretan como hacer una alianza electoral para poder tener cargos políticos y no para construir para el pueblo; a esos miserables, yo gobernador, les digo que no los quiero como una alianza política”. El quiebre político es inminente.

FEBRERO

Con la idea de destrabar el inicio de clases, el ministro de Educación, Andrés Meiszner, acuerda el pago de la cláusula gatillo a los docentes, pero igual los gremios anuncian que habrá paro. La decisión del pago no soluciona nada, y provoca más atraso en el resto de los sueldos.

MARZO

Las clases no comienzan con normalidad, mientras el pago escalonado se hace cada vez más acentuado, y hay sectores que cobran ya con más de un mes de retraso. Para que Arcioni pueda dar su mensaje de apertura de sesiones en la Legislatura, el gobierno paga los haberes solamente los empleados legislativos, que levantan la medida de fuerza. Esto genera una denuncia de los magistrados y funcionarios, quienes también estaban en el cuarto rango y no habían cobrado. Luego explota la pandemia a nivel mundial, y cambia el eje de la agenda.

ABRIL

Comienza un largo período de cuarentena y medidas restrictivas. El interés pasa por los permisos especiales para circular, la rigidez de los controles policiales y el diseño de clases virtuales a través de Classroom. Los ingresos económicos de Chubut bajan de manera drástica, y la incertidumbre con las fechas de pago es total, con mayor atraso en los depósitos de haberes.

MAYO

Arcioni despide a Julio Ramírez como presidente del Banco del Chubut y propone a Javier Alvaredo, un pliego que tardará cinco meses en ser tratado por la Legislatura. Se rompe la bancada oficialista, ya que los diputados de Sastre, Maderna y Béliz conforman el interbloque. Comienza un período de corte total de relaciones entre el gobernador y el vicegobernador. En la búsqueda de mayor volumen político, Arcioni designa a Andrés Meiszner como secretario general de la gobernación en reemplazo de Carlos Relly, y a Florencia Peratta en Educación, todos cambios anticipados por ADNSUR.

JUNIO

Llega un salvataje de Nación, un crédito de $ 5 mil millones para que Chubut pueda pagar los sueldos, en medio de fuertísimos rumores de “poroteo” en Legislatura para avanzar en un juicio político y echar al gobernador. Se suceden las reuniones en Trelew y Puerto Madryn, con figuras del justicialismo y ex integrantes del oficialismo, que rápidamente quedan desactivadas por falta de votos. Tensiones dentro del gabinete entre Seguridad y Salud por la prioridad en el orden de pago de los sueldos.

JULIO

El mes comienza con un escándalo en el gabinete. En apenas dos días se van Andrés Meiszner –por una disputa de poder con el gobernador- y la titular de Familia, Cecilia Torres Otarola, investigada por la justicia en la causa “Ñoquis Calientes”. El título del mes, lo da Meiszner a ADNSUR: "Es ella o yo". Los cruces entre el gobierno y los diputados sastristas y madernistas siguen al rojo vivo. La polémica roza el papelón con la difusión de unas “fotos de egresados” en la nieve durante un viaje para llevar ayuda a zonas afectadas por un temporal.

AGOSTO

Asume Javier Touriñán como nuevo secretario general de la gobernación. El gobierno obtiene una ley clave después de arduas negociaciones en Legislatura, y logra la autorización para renegociar la asfixiante deuda en dólares con los bonistas externos. Sigue el pago escalonado y los préstamos de Nación, pero se abre una alternativa para que el ministro Antonena pueda comenzar a negociar con los acreedores y evitar los agobiantes vencimientos trimestrales.

SEPTIEMBRE

Negociaciones en Buenos Aires de una comitiva chubutense asistida por el equipo económico de Sergio Massa, que obtiene de los funcionarios nacionales un nuevo salvataje a cambio de ajustar las cuentas. El dinero será destinado al pago de salarios, que ya supera los dos meses de atraso a los estatales. Desde el mes pasado, con la renuncia de Miguel Donnet, el STJ queda con dos miembros. Empiezan a sonar nombres, pero ningún pliego llega a Legislatura.

OCTUBRE

Arcioni anuncia en conferencia de prensa que en noviembre será el fin del pago escalonado, supeditado a que la Legislatura apruebe el salvataje de Nación. Con esto alude a que todos los estatales comenzarán a cobrar en la misma fecha, de una sola vez, sin rangos. De todos modos, continúa la deuda de varios meses, incluido el medio aguinaldo de julio. En una protesta inédita, varios dirigentes sindicales pasan la noche dentro de Casa de Gobierno.

NOVIEMBRE

El gobierno envía a la Legislatura el proyecto 128 que propone zonificar la meseta central para habilitar la explotación minera. Al mismo tiempo, ingresa un proyecto de Iniciativa Popular de vecinos con más de 30 mil firmas para prohibir la minería. El debate sobre la diversificación productiva se instala con fuerza en el cierre del año. Después de tres meses, Javier Touriñán deja el gabinete con un portazo y no vuelve más. El atraso en los haberes a estatales, sumando salarios, aguinaldo y deuda, asciende para fin de año al equivalente a tres masas salariales y media.

DICIEMBRE

En uno de los hitos más importantes de la gestión, Arcioni y el ministro Antonena anuncian el acuerdo para refinanciar la deuda en dólares con los bonistas externos. Con la postergación de vencimientos por dos años, se logra pagar sueldos y aguinaldo. Sigue el debate minero, y en medio de masivas protestas en la calle, la Legislatura no reúne el consenso para avanzar en el tratamiento del proyecto 128. Se suceden hechos bochornosos de cámaras ocultas y audios de diputados que hablan de coimas. Arcioni cierra el año con el presupuesto aprobado y en mejores relaciones con su vicegobernador Sastre, a quien delega el mando.

2021

ENERO

Se pone en marcha el plan de vacunación contra el Covid. El gobierno vuelve a intentar el tratamiento del proyecto 128 de zonificación minera en la Legislatura, al convocar a una sesión extraordinaria en pleno receso de verano, pero esta se cae a último momento por las dudas de varios legisladores oficialistas que retiran su voto.

FEBRERO

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, viene a Rawson a negociar con los gremios la salida al conflicto salarial, y se va en medio de incidentes a escondidas en un auto. Luego intercede para que la Anses otorgue un préstamo de 6 mil millones que permite saldar la deuda con los docentes. Hacen el anuncio junto al gobernador Arcioni en una firma en Casa de Gobierno.

MARZO

Vuelve a la carga el intento oficialista por tratar el proyecto 128 en la Legislatura, que obtiene dictamen en comisión de Recursos Naturales, pero la sesión se suspende con el argumento de las agresiones a domicilios de diputados. En realidad, no logra los votos para ser tratado, y el dictamen continúa esperando hasta hoy. Es el tercer fracaso consecutivo de la ley de Zonificación Minera. Terribles incendios azotan a la comarca andina, y se genera un escándalo político con los incidentes sufridos por la comitiva del Presidente Alberto Fernández en Lago Puelo. El presidente del Banco, Javier Alvaredo, protagoniza un hecho bochornoso y es detenido por la policía, lo que lo catapulta de su cargo.

ABRIL

Se suceden las presentaciones de recursos de amparo contra el gobierno por el atraso salarial. El gremio de Apoc obtiene una sentencia favorable, y obliga al gobierno a negociar un plan de pagos. El ministro de Gobierno, José Grazzini, avanza en acuerdos por separado con cada uno de los sectores de estatales, para ir pagando en cuotas. Quedan para el final los agentes del Ministerio de Salud y los policías.

MAYO

La Legislatura rechaza el proyecto de la Iniciativa Popular contra la minería, en una sesión muy ajustada y caliente, que termina con un corte de manifestantes de la ruta 3 por varios días. Federico Massoni cobra protagonismo al amagar con su renuncia si no se le paga la deuda a la policía. El gobernador logra que la Legislatura apoye el nombramiento del nuevo presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo.

JUNIO

Ante las inminentes elecciones legislativas nacionales, Arcioni toma una decisión política muy arriesgada, que es armar una lista de candidatos separada del justicialismo, integrada por funcionarios de su equipo que plebiscitan la gestión. Decide que la encabecen sus dos ministros más conocidos, el de Seguridad, Federico Massoni, y el de Salud, Fabián Puratich. No logra cerrar una alianza con el Pich, y finalmente va a la justicia electoral como Chubut Somos Todos.

JULIO

El gobierno logra que la Legislatura apruebe un nuevo endeudamiento de $ 5 mil millones para seguir saldando la deuda con estatales y para pagar el medio aguinaldo. Es la tercera toma de préstamo con este sistema en un año. Sufre un cierre de listas traumático respecto a la figura de Massoni, que no fue autorizada por el juzgado provincial y que se logra destrabar en la Cámara Nacional con la intervención de Sergio Massa.

AGOSTO

Se anuncia el pago de un bono extraordinario para los estatales a cuenta de futuros aumentos. Después de un año de demora, Arcioni anuncia la decisión de enviar los pliegos de Daniel Báez, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani a la Legislatura para cubrir las vacantes del STJ.

SEPTIEMBRE

La lista de los candidatos del gobierno sufre un traspié electoral, al salir en tercer lugar en las PASO, con apenas 37 mil votos. Sus chances de llegar al Congreso son muy lejanas, y surgen presiones desde Nación para que se baje la lista en las generales para sumar votos al Frente de Todos.

OCTUBRE

Arcioni anuncia la presentación en el Congreso de un proyecto para obtener la reparación histórica para Chubut por la quita de coparticipación y diferentes ingresos cedidos a Nación en los últimos 40 años. Ni siquiera se cruza con el presidente Alberto Fernández, quien llega a la provincia en una nueva visita de tono electoral junto al gabinete nacional a Comodoro Rivadavia.

NOVIEMBRE

En las elecciones generales, la lista del gobierno no logra aumentar su techo, y sufre una durísima derrota. Sale en cuarto lugar con apenas 29 mil votos, es decir, una caída de 92 mil votos respecto al resultado de 2019. Se viven momentos de tensión cuando los ministros Grazzini y Antonena son retenidos en la Jefatura de Policía en medio de un reclamo salarial. El ministro saliente, Federico Massoni, firma un aumento al básico para la policía, y es reemplazado por Leonardo Das Neves. Se cierra un acuerdo político para sumar a Camila Banfi como cuarto pliego para el STJ.

DICIEMBRE

El gobierno anuncia el acuerdo con los gremios de salud, policía y familia para terminar de cancelar toda la deuda salarial originada en 2019. Con este paso, informa que a lo largo de 2021 logró pagar el equivalente a 17 masas salariales. Como reacción al resultado electoral, Arcioni comienza la renovación de su gabinete, en las áreas de Seguridad, Familia y Turismo.