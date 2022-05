Tras presentar el informe en Legislatura sobre la crisis hídrica, el ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera, afirmó que la obra de repotenciación del acueducto permitirá conocer, en forma paralela, el estado actual de la cañería inaugurada en 1999, para establecer cuánto de ese trayecto se debe recambiar, además de otras tareas de mantenimiento que demanda el sistema, para lo que “se buscará el financiamiento de Nación”.

Además, insistió en que “en 20 días” saldrá la licitación del azud derivador del lago Fontana.

“Estamos en conocimiento de los problemas del acueducto y el mal estado de los caños –reconoció el funcionario provincial, en diálogo con Actualidad 2.0-. Sabemos que hay que hacer mantenimiento de los equipos de bombeo, reemplazar los motores a combustible por otros eléctricos y todo un esquema de trabajo muy grande”.

“El estudio sobre la cantidad de kilómetros de cañería con problemas lo va a hacer la misma empresa que está terminando la obra de repotenciación –añadió Aguilera, en referencia a CPC- y una vez que tengamos eso acotado, buscaremos la posibilidad del financiamiento de Nación, para el recambio de la cañería, porque son trabajos de miles de millones de pesos”.

En relación a las obras de infraestructura requeridas, indicó también el funcionario que se apuntará al proyecto de corrimiento de la toma de agua en el lago, para evitar que quede fuera de servicio, como sucede en la actualidad por la baja del nivel del Musters, perdiendo capacidad de captación de agua para su potabilización.

Consultado sobre la posibilidad de que la repotenciación del acueducto pueda agravar los problemas de la cañería, si antes no se hace el recambio, debido a la erosión actual, respondió: “Yo confío en que los técnicos que evaluaron el estado de la obra, por parte del ENOHSA y la parte de ingeniería que estuvo trabajando con el proyecto y decidió terminar la repotenciación, más allá que algún tramo comprometido, están haciendo las cosas como corresponde y no podría cuestionarlo. Confío en la ingeniería y los técnicos que están trabajando, por lo que no podría cuestionar que esta obra vaya a empeorar la situación del acueducto”.

Azud del lago Fontana: “en 20 días, o menos, va a estar la licitación”

En referencia a los problemas generados en el verano por evaporación del lago y pérdida del caudal del río Senguer, el ministro expresó que la licitación de la obra para construir el azud derivador en el lago Fontana está próxima a concretarse.

“Yo hablo de 20 días para ser prudente, pero creo que en menos tiempo vamos a tener una buena noticia sobre esta obra, que es la solución de fondo para lo que tiene que ver con el lago y el manejo del caudal del río”, indicó.

En ese ítem sumó las acciones que impulsa el Instituto Provincial del Agua, para la construcción de compuertas en los canales de riego, para lo que ya se ha iniciado la compra de las primeras unidades y “se están licitando algunas más”.

Colocación de bombas adicionales

Aguilera reconoció que si bien los fondos para obras paliativas se asignaron en agosto por la ley de emergencia hídrica, hubo demoras administrativas que llevaron a que los plazos se extendieran hasta hace algunas semanas, cuando finalmente la provincia concretó la transferencia de un 30 por ciento de los fondos para que la SCPL inicie la compra de bombas adicionales, para compensar la pérdida de captación de agua por la bajante del lago.

“La ley de emergencia no nos habilitó a agilizar los procedimientos administrativos, como pasa en otros casos cuando se autoriza compras directas, por lo que hubo que respetar esos tiempos, que además se prolongaron por lo que pasó en la provincia a fin de año (el incendio en la casa de gobierno=, que nos impidió contar con el sistema para el seguimiento de expedientes hasta mitad de febrero”, argumentó.

El funcionario estimó que una vez que la SCPL haga la rendición de los fondos entregados para la compra de las bombas, se podrán iniciar los trabajos de instalación y se liberará el resto del monto asignado para concluir la obra, que “no debería tardar más allá de los próximos 60 días”, contando desde el inicio de esas tareas.