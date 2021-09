Los empleados judiciales comenzaron ayer un paro de 48 horas que se extenderá hasta este miércoles a la noche. Además, realizan un acampe con vigilia en las puertas del Superior Tribunal de Justicia en Rawson. Reclaman la recomposición salarial que otorgó la Corte Suprema de la Nación y no se hizo efectiva en Chubut.

La integrante del SITRAJUCh, Alejandra Sanhueza, confirmó que el paro es total: “Después vamos a evaluar cómo seguimos. Nos vamos a quedar toda la noche en la calle ante la poca sensibilidad para recomponer el salario, teniendo todas las herramientas para poder hacerlo”.

Este martes participaron del acampe y protesta trabajadores judiciales de Rawson y Trelew, esperándose para este miércoles el arribo “de compañeros que llegan de Comodoro Rivadavia y Esquel”.

Sanhueza dijo que hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuestas a sus pedidos. “Estamos acá y hasta hora no hay novedades. La vigilia será hasta el miércoles a la medianoche, esperando que el ministro Mario Vivas saque la acordada de recomposición salarial como se viene solicitando”.

Por su parte, Esteban De Felice, también del Sindicato de Judiciales, aclaró que “hace casi veinte meses que llevamos sin una recomposición salarial que se viene prometiendo desde marzo de este año y hasta ahora no se ha efectivizado nada”.

“Hay compañeros que le dijeron a Vivas la semana pasada en Comodoro Rivadavia que allá la canasta básica está cerca de los 100 mil pesos y hay empleados de los escalafones más bajos que están con sueldos de alrededor de 75 mil pesos y no se puede pagar alquiler, comida, no se llena el carrito, no se puede mandar a los chicos a la escuela”.

“Esta situación es insoportable y no hay un gesto hacia la gente que ha sostenido el servicio de Justicia durante la pandemia”, dijo el dirigente de los judiciales.