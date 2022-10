“Necesitamos los votos de Maderna en Trelew y los de Arcioni en toda la provincia si queremos tener chances contra Juntos por el Cambio. Si no vamos unidos, se la dejamos servida”. Con esa frase, uno de los participantes de la última reunión del PJ en Rawson graficó a ADNSUR la principal conclusión del encuentro al que asistieron autoridades partidarias, legisladores e intendentes hace dos semanas.

Este pensamiento no es unánime, pero si mayoritario. Gran parte de las voces de los presentes en la reunión celebrada en la sede central del Partido Justicialista, coincidieron en esa lectura de la realidad, de que separados se los comen los rivales, y como dijo un intendente “le entregamos la provincia por 20 años a Cambiemos”.

Incluso cuentan que los más reacios a acercarse al gobernador Mariano Arcioni, por cuestiones casi personales que los ubican en las antípodas, admitieron que estarían dispuestos a “comerse los sapos que hagan falta” si la mirada del conjunto es que ese armado es el que más conviene para recuperar de una vez el control de Fontana 50.

Desde hace tiempo, los principales aspirantes a la gobernación, Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, vienen planteando públicamente que Chubut debe votar de manera anticipada a las elecciones nacionales, y “provincializar” la elección.

Pero además en privado, reconocen que la mayor fortaleza sería sumando todos los votos del peronismo y el panperonismo, abroquelando fuerzas contra la alianza del PRO y la UCR. Por ese carril es que se entienden las declaraciones hechas en las últimas horas por el diputado Carlos Eliceche -muy cercano a Sastre e impulsor de su candidatura-, quien sostuvo que “Arcioni debe ser parte”.

Ya hemos narrado que estas dos cuestiones -un frente entre el PJ chubutense y el massismo/arcionismo, sumado al desdoblamiento de la fecha- dependen del gobernador Mariano Arcioni, pero que en realidad, la última palabra la tiene Sergio Massa. Por eso, en la reunión de Rawson, hubo acuerdo en encargar a Ricardo Sastre la comisión de armar una nueva cumbre con ese sector.

Esto significa un encuentro con Arcioni, pero si es posible, un cara a cara con Massa. “Sabemos que el ministro está ocupadísimo, pero necesitamos 10 minutitos nada más”, dijo uno de los impulsores de la convocatoria, que cree que la mirada inteligente y pragmática del tigrense no va a necesitar mucho tiempo para entender el peligro que implica perder absolutamente todo.

Ese encuentro se está organizando e incluso algunos creen que habría novedades dentro de muy poco. Allí, los interlocutores del PJ pretenden apuntar todos los cañones a una estrategia que apure una definición, ante la postura de Arcioni que sigue siendo de esperar, de no apurarse, y por ahora mantener la idea de votar en conjunto con la Nación.

Restan dos meses para el cierre del año, y luego en 2023 ya va a ser tarde para cambios en las reglas electorales. Por esa razón, antes de avanzar en otras definiciones en la Legislatura, se busca de manera urgente la oportunidad de hablar con Massa y con el gobernador, para poner sobre la mesa dos escenarios.

PLAN A Y PLAN B

Uno posible escenario sería el Plan A, el ideal: que provincia desdoble y que vayan “todos juntos” en un frente común, uniendo fuerzas el peronismo comodorense, el sastrismo, el arcionismo, el massismo, el madernismo, y todos los ismos, para vencer a la fórmula de Juntos por el Cambio.

Pero si esto no ocurre y todo se sigue dilatando, el escenario del Plan B será que cada uno de los caciques, ante el riesgo de no ganar la provincia, cuide su territorio local, al que se va a aferrar con uñas y dientes. Esto significa que ante una elección nacional y provincial unificada que genera dudas en cuanto a las chances, está abierta la opción de que los municipios con carta orgánica desdoblen y voten por separado.

De este modo, si no queda otra alternativa que aplicar el Plan B, esto podría significar que no solamente Trelew (que ya lo anunció, aunque aún no lo ejecutó), sino también Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia adelanten sus elecciones y den la disputa a nivel municipal.

No es que necesariamente vaya a suceder, pero la chance es real. En la ciudad del Golfo Nuevo sobran ganas, pero no hay recursos económicos. Es decir, si Puerto Madryn quiere adelantar, ante una gestión claramente con respaldo popular de Gustavo Sastre, el municipio no tiene plata para pagar una elección en soledad.

En cambio, en la ciudad petrolera, el financiamiento no es problema, e incluso aseguran que “los fondos ya están reservados y guardados por las dudas”. Pero hoy la lectura estratégica todavía no va por ese lado, porque el proyecto incluye una boleta con Luque candidato a gobernador que “arrastre” a la boleta del PJ a intendente. Sin embargo, nada está descartado.

Este escenario de Plan B es el que un dirigente del PJ definió de manera inteligente como la “balcanización”, que es un término más bien geopolítico que sirve para describir el proceso de separaciones ante los conflictos internos que amenazan la integridad. Es como si un PJ unido en todo Chubut fuera Yugoslavia, pero ante la chance de perder todo, cada referente local se dedicara a pelear por su territorio, en una fragmentación al estilo Bosnia, Croacia, Serbia, Macedonia y Eslovenia.

ATOMIZACIÓN Y FALTA DE LIDERAZGO

Todo lo que estamos viendo es producto de una serie de fenómenos que se vienen dando hace años y que ya hemos analizado. Este escenario se genera ante la falta de liderazgos políticos fuertes y una atomización de fuerzas que arrojan un panorama de micro disputas internas en todos los espacios. Nadie tiene el poder para imponer nada por sí mismo, pero cada uno tiene capacidad de daño por separado.

A esta descripción general, que ya se observa por ejemplo en la actual composición de la Legislatura con 7 bloques, se le suma otro factor que atenta contra todo tipo de construcción política: la desconfianza. También lo hemos explicado en su momento y es una cuestión clave, porque es una realidad común que aleja las chances de los acuerdos.

Como nadie cree en la palabra del otro, y la clase política de Chubut ha dado muestras de falta de compromiso y deslealtad, es imposible arribar a pactos duraderos. Los que se sientan a hablar en una mesa, tienen la sensación de que su interlocutor esconde cartas o no les cuenta buena parte de la verdad; o peor aún, que directamente les está mintiendo.

El escenario es complejo, porque hay actores que son atravesados por intereses cruzados, y tienen problemas para adoptar una postura clara hacia adentro del PJ. Una cosa es la realidad de todos los días, y sus responsabilidades actuales, y otra, sus proyectos a mediano plazo. Muchas veces el presente y el futuro chocan en dos direcciones contrapuestas.

El mejor ejemplo es el vicegobernador Ricardo Sastre, a quien los diputados del PJ encabezados por Adriana Casanovas le hicieron una serie de reproches en la reunión de Rawson. “Ricardo, si vas a jugar por adentro del PJ, entonces dejen de hacer acuerdos con Arcioni y la UCR en la Legislatura dejándonos afuera a nosotros”, fue la queja concreta.

Con este planteo, la legisladora se refirió a la ley que habilitó la reelección de los intendentes y al inminente tratamiento de la eliminación de las PASO, que por algo se trabó esta semana. El pedido del PJ fue que antes de avanzar en eso, se logre un cierre con Arcioni y se fijen las reglas del juego generales.

Por eso, todos quienes hablaron con esta columna luego del encuentro peronista, coincidieron en señalar en que Sastre asumió el compromiso de pedir esa reunión con Arcioni y si es posible con Massa. De esa cumbre depende todo lo que tenga que tratar la Legislatura de aquí a fin de año. ¿Le conviene a Sastre apurar esas definiciones?

DEBILIDADES

Lo que muchos en el peronismo se preguntan es si el mellizo vicegobernador estás en condiciones de plantar bandera ante el gobernador Arcioni, del que depende todos los meses para que el municipio de Puerto Madryn pueda pagar los sueldos.

Hay una situación de números en rojo que se agravó a partir de julio, y por la cual la provincia ya hizo desembolsos por más de 400 millones de pesos para que la municipalidad que conduce Gustavo Sastre pueda cubrir el anticipo que le hace mensualmente el Banco del Chubut: todo depende de un descubierto de 250 millones de pesos que se repite todos los meses para poder afrontar el pago de haberes, que significa más de la mitad de la masa salarial municipal.

Cada vez que llega la fecha límite, y la municipalidad no alcanza a cancelar ese monto al banco -lo que significaría el corte del flujo monetario con un inevitable pago escalonado y la explosión de un enorme conflicto con los empleados municipales- sale la provincia con un ATP (aporte del tesoro provincial no reintegrable) a salvar las papas.

Esto no es nuevo, viene ocurriendo ya desde hace un par de años, pero se agrava cada vez más, y va a seguir pasando al menos hasta fin de 2022. Significa que, si Mariano Arcioni baja el pulgar y no autoriza ese pago discrecional para “desequilibrios financieros”, la municipalidad de Puerto Madryn tendría muy serios problemas.

Para ponerlo más claro, en términos políticos, los mellizos Sastre hoy “dependen totalmente” de la voluntad del gobernador, y no están en condiciones de enfrentarlo. O dicho de otro modo, un distanciamiento con el mandatario comprometería seriamente sus dos candidaturas, a nivel local y provincial.

El otro municipio muy beneficiado, no sólo en obras provinciales, sino en ATP, es Rawson. El intendente y actual presidente de la UCR, Damián Biss, necesitó durante los primeros dos años una asistencia permanente del banco provincial para ordenar los números de la desastrosa gestión que heredó de la ex intendenta Rossana Artero.

Hoy el préstamo del banco está cortado, por lo que el municipio capitalino depende mensualmente de un ATP autorizado por el gobernador, del orden de los $ 20 millones, redondeando aproximadamente 100 millones de pesos de subsidios en 2022.

Por lejos, Puerto Madryn y Rawson son los dos municipios más beneficiados con fondos discrecionales de la provincia, más allá de algunos aportes parciales que se otorgan a otros municipios como Esquel, Corcovado o Gualjaina, o a las comunas más pequeñas.

LOS FAVORITOS

Si uno repasa las declaraciones del gobernador Arcioni en los últimos días, admitió que entre los candidatos a la gobernación, Sastre y Biss son los dos que le resultan más simpáticos. En términos reales, el mandatario los está ayudando económicamente en sus gestiones locales, lo que va en sintonía con su mirada política.

Por este motivo es que se oye la queja de otros intendentes, como por ejemplo en la reunión del PJ, fue planteado por el trelewense Adrián Maderna y su entorno. “Si nos van a pedir que vayamos todos en un mismo frente con el gobernador, queremos para Trelew los mismos beneficios que tiene Puerto Madryn. Que las ventajas sean para todos”, fue el argumento de uno de los alfiles del jefe comunal.

En ese marco se entiende el planteo de los diputados del PJ al vicegobernador: este acuerdo Arcioni-Sastre-Biss se refleja todas las semanas en los votos de los proyectos que le interesan al gobierno en la Legislatura, con una mayoría automática que deja afuera al bloque del PJ en cada tema de trascendencia. Ya ni siquiera los consultan, porque no necesitan sus votos.

De ahí la objeción expresada a Sastre por los diputados peronistas en la reunión: “Si estás con nosotros ayudanos a imponer las condiciones que nos convienen; si vas a jugar con Arcioni y los radicales y dejarnos afuera, entonces blanquealo”.

A juzgar por lo visto esta semana en la Legislatura, donde no se trató ningún tema económico ni electoral, la reunión del PJ surtió efecto, y momentáneamente metió todo en el freezer, a la espera de una cumbre que avance en un acuerdo para 2023.

Los diputados del justicialismo no le van a dar por el momento ninguna mano al endeudamiento firmado con Massa por $ 6 mil millones, y algunos siguen poniendo objeciones a la eliminación de las PASO: primero quieren saber qué tienen para ganar, ya que hay quienes creen que las primarias abiertas siguen siendo un buen mecanismo para ordenar las cosas puertas adentro de un peronismo atomizado.

Los próximos días podrían ser decisivos para terminar de resolver si se eliminan las primarias en Chubut, un tema que ahora sí, oficialmente, pasó a integrar también la agenda del Congreso Nacional. La mayor presión está sobre los hombros de Ricardo Sastre: en el PJ le piden que frene los proyectos y observan atentamente si avanza en la organización de la cumbre con Arcioni; mientras en el oficialismo le piden al vicegobernador los votos de sus diputados en los temas sensibles para el gobierno.

No es una posición fácil la que tiene el mellizo madrynense, porque su actitud podría tensar la cuerda con el gobierno provincial y poner en juego una ayuda en subsidios que permite el pago de sueldos a empleados del municipio que conduce su hermano, un riesgo que seguramente no está dispuesto a correr.