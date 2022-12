En la entrevista exclusiva brindada por Horacio Rodríguez Larreta a ADNSUR, hubo tiempo para hablar del momento que vive Juntos por el Cambio a nivel nacional. Las diferencias internas con figuras como Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y las opiniones en torno al posicionamiento del nombre de Javier Milei, que sigue con buenos números en los sondeos de opinión.

Respecto a esto último, la consulta al Jefe de Gobierno porteño fue referida a que las encuestas también ubican a Milei en un buen lugar en Chubut, y que hay planteos de otros dirigentes del PRO de sumarlo dentro del espacio político en un amplio Frente Electoral.

Sobre este punto, la respuesta de Rodríguez Larreta fue tajante, y sostuvo que Milei “no es parte de Juntos por el Cambio, nosotros estamos trabajando con nuestra gente y estamos trabajando muy bien”.

“Estamos preparándonos para gobernar, y estamos convencidos de que en Chubut y a nivel nacional vamos a ganar. Entonces no hay lugar para la improvisación”, dijo sin vueltas el Jefe de Gobierno, descartando un posible arribo del diputado libertario a su espacio político.

Se diferenció en ese sentido, al explicar que con su equipo económico, “más de un año antes de asumir el próximo gobierno ya estamos trabajando en un plan de desarrollo para toda la Argentina y para Chubut en particular lo está trabajando el equipo nuestro de chubutenses”.

Interrogado sobre el complejo escenario de posibles candidaturas dentro de Juntos por el Cambio para 2023, dijo que es real pero que “para eso tenemos las PASO, ya está el mecanismo. Son las reglas del juego, en la última elección hubo PASO en 17 provincias, ganamos la elección, se manejó con mucha responsabilidad. Al día siguiente de las PASO estaban todos los candidatos trabajando juntos en una lista”.

“Después veremos quién se quiere presentar o no, pero yo no veo un problema con eso. Es natural, en un espacio en el que aspiramos a ganar, siento que la gente quiere un cambio, y en ningún país del mundo tenés los candidatos definidos un año antes, no existe, es lógico que haya varios candidatos y hay que manejarlo con responsabilidad”, explicó Rodríguez Larreta.

Donde no se mostró tan concreto fue respecto a la decisión de votar en conjunto con la fecha de elecciones nacionales o desdoblar en la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que “las fechas de las elecciones, en general, es criterio de quien gobierna, y mi visión en eso no va a cambiar la posición de la gente de a quién va a votar o a quién va a acompañar, o la opinión que tiene de un gobierno porque se vote dos meses antes o tres meses después”.

Sostuvo que el momento de definirlo varía “según los plazos electorales de cada provincia, en la Ciudad de Buenos Aires creo que tenemos hasta mediados o fines de enero para definir si se adelanta o no. No hay apuro”, expresó al dar entender que aún lo está analizando.

DIFERENCIAS

Al ser consultado por los entredichos públicos con figuras como Patricia Bullrich, respondió el presidenciable del PRO que “hay mucha fantasía con eso”, y agregó “que ha habido palabras las ha habido, pero a mi nunca me escuchaste ni me vas a escuchar palabras de agravios o peleas con alguien de Junto por el Cambio. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, porque mi convicción es que la unidad está por encima de todo”.

Advirtió que “si hay diferencias con alguien, las voy a plantear como las tengo que plantear, personalmente, cara a cara. Yo siento que la unidad está fuera de discusión".

"Muchas veces se le da más importancia a estas reuniones de las que tienen. Regularmente, cada dos o tres semanas nos reunimos siempre”, dijo en alusión a los últimos encuentros de dirigentes que se difundieron como la búsqueda para acercar posiciones.

“Cuando hay un problema parece que nos reunimos de urgencia, y cuando no hay un problema pasa más desapercibido. Pero es natural, en la conducción de Juntos por el Cambio nos reunimos regularmente”, explicó bajando el tono a las controversias.