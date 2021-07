El aumento de ingresos que registró el municipio en la primera parte del año, por sobre lo proyectado inicialmente en el presupuesto 2021, parece reflejar una leve mejora de la economía local. Esa estimación se desprende a partir de que no sólo entraron más fondos por regalías provocada por la suba del precio internacional del petróleo, sino también en la recaudación de impuestos como los ingresos brutos, que serían producto de una mejora en la faz comercial. Sin embargo, surge también la duda: ¿mejoró la economía, o sólo sube la recaudación de acuerdo con la inflación?

Los 1.400 millones de pesos que pudieron sumarse esta semana al presupuesto municipal admiten dos lecturas. Una se vincula al aumento de recaudación por un mejor funcionamiento del comercio en general.

Al observar el aumento en los ingresos brutos, no obstante, surge la duda de si se trata de una mejora real de la recaudación por una mayor actividad comercial, o si la diferencia se da porque los impuestos se aplican sobre precios más caros, que suben de acuerdo con la inflación.

Esto se ve reflejado en el aumento de recaudación por ingresos brutos, que se elevó en 188 millones de pesos, sobre los 735,5 millones proyectados para todo el año. El incremento, de algo más del 25 por ciento, coincide con la inflación acumulada en el primer semestre del año, tal como divulgó el INDEC el jueves 15 de julio.

Otro indicador que compone la mejora de la recaudación propia es el de Tasa de Comercio e Industria. En este caso, el aumento fue algo menor, del orden del 5 por ciento, al considerar que el incremento de recursos es de 50 millones de pesos, sobre un total de 980 millones previstos para todo el año.

Para el subsecretario de Fiscalización del municipio, Héctor Quisle, hay algunos indicios mejores a los de inicio de año. “Al menos hoy vemos que se ha frenado la tendencia al cierre de comercios que se vio en marzo –comentó ante la consulta para este informe-, siguen abriendo muchos comercios de barrios, los llamados de proximidad, en rubros de alimentos”.

Otra percepción comentada por el titular del área que se vincula a los comercios en general es la conducta de los propios comerciantes, según puntualizó: “estamos viendo que muchos comerciantes se acercan a regularizar sus altas, que es otro indicador positivo, porque cuando la situación está más crítica esos trámites tienen mucha menor demanda ”.

Para la Cámara de Comercio, "las ventas no han levantado"

La visión es diferente desde la Cámara de Comercio. Su presidente, Guillermo Ceriani, dijo ante la consulta de esta agencia que “si hay una mejora en la recaudación municipal, evidentemente debe ser por inflación, ya que nosotros seguimos sin levantar el número de operaciones. Obviamente que si lo comparamos contra el año pasado, que estuvo todo cerrado, hay una leve mejora y todo suma, pero seguimos muy por debajo del año 2019, previo a la pandemia ”.

Ceriani también habló de la preocupación existente en el sector por la prórroga de la emergencia económica dispuesta por el gobierno provincial, que implica el no pago de deuda a proveedores del Estado, entre los que se cuentan muchos comercios y pequeñas empresas locales.

“Ya hemos constatado el cierre de más de 20 de esos comercios, de Comodoro y otros puntos de la provincia, por las deudas que la provincia de Chubut no les paga desde el año 2015”, reseñó Ceriani.

En el plano comercial local, el titular de la Cámara refirió que se siente también mucho la competencia contra el comercio electrónico, que vende sus productos a mejores precios que en la plaza local:

“Nosotros tenemos 20 por ciento de costo adicional en la mano de obra, porque lógicamente tenemos que pagar la zona desfavorable –precisó-. Por eso estamos pidiendo que, a nivel nacional, se compute ese monto a favor de la deducción de impuestos, para que podamos competir de igual a igual con comercios de Buenos Aires”.

Sobre la incidencia del comercio electrónico en la ciudad, el directivo de la cámara detalló que “hasta hace un tiempo ingresaba a la ciudad un camión por día con productos comerciales de otras ciudades, pero hoy llegan alrededor de 7 camiones diarios”.

Obras más caras y aumento salarial a municipales

La mayor recaudación del municipio en el primer semestre del año se destinará a dos objetivos principales. De los 1.400 millones de pesos adicionales, 593 se destinarán a obras de infraestructura (algunas que ya están en marcha, pero van actualizando sus precios) y 141 millones para aumento salarial de los agentes municipales.

“Hoy nos encontramos con que tanto en recaudación propia como en recursos de otra jurisdicción tenemos una mejoría respecto de los ingresos que habíamos estimado en octubre del año pasado”, explicó el secretario de Hacienda días atrás, Germán Issa Pfister.

El funcionario municipal ponderó que la mitad de los fondos adicionales se destinan a obra pública, además del cierre de la paritaria municipal en un 46 por ciento de mejora salarial acordada con los gremios del sector.

En cuanto a las obras públicas a financiar con el aumento de fondos, el secretario de Infraestructura Maximiliano López reconoció que parte del aumento se deberá destinar a cubrir mayores costos de las obras que ya están en marcha, a partir de redeterminaciones de precios.

“En general esas readecuaciones responden a la inflación del 25 por ciento del primer semestre del año, pero hay otros elementos como el hierro, el ladrillo y el cemento que se van muy por encima de ese porcentaje”, afirmó el funcionario a cargo de las obras.

También ponderó que entre los nuevos proyectos se destacan obras de redes de gas y bacheo en distintos sectores de la ciudad, al tiempo que precisó que el ensanche del canal de la avenida Roca se encuentra en un 45 por ciento de avance.

El aumento de 565 millones de pesos en regalías

En la mayor recaudación del municipio se cuenta también un capítulo importante de las regalías petroleras.

En el presupuesto 2021 se había optado por una estimación muy conservadora del precio de barril de petróleo, al proyectarlo en 42,50 dólares mientras que el crudo superó rápidamente los 50 dólares en enero y en los meses siguientes se ubicó en los 60 dólares.

“Cuando hacemos el presupuesto, en octubre de cada año, seguimos una línea cautelosa –explicó Issa Pfister-, para que llegado el momento se pueda hacer una ampliación presupuestaria y no al revés: si uno sobrestima ingresos y después esa proyección no se cumple, generalmente ya tiene gastos o inversiones comprometidas con esos ingresos sobrestimados y la situación se hace más compleja. La manera de trabajar es ésta, estimar los ingresos de manera exacta es muy difícil por la cantidad de variables y situaciones que en gran mayoría no dependen ni siquiera de nosotros, para después de la mitad del año poder hacer una ampliación como en este caso”.

En total, la mejora en la recaudación por regalías y otros conceptos vinculados a la actividad petrolera ascendió a 565 millones de pesos, lo que representa un aumento del 19 por ciento sobre los 3.022 millones que estaban inicialmente previstos en el presupuesto 2021.

También en este caso hay una señal de alerta para no desatender. La mejora en la recaudación es por suba de precios internacionales, pero no por producción, ya que continúa en baja, sin haber retomado los volúmenes anteriores a la pandemia.