Cumplida la primera etapa de renovación de lugares dentro de los principales organismos partidarios en Chubut Somos Todos, ahora resta esperar los pasos de oficialización que realice la junta electoral, hasta que se convoque en un mes a un plenario de delegados de la Junta Central de Gobierno, para definir quién es el nuevo presidente del partido.

Tal como informó este fin de semana ADNSUR, más allá de algunas discusiones previas sobre el rumbo del partido, finalmente se presentó una única lista para cada una de las categorías, que lleva los postulantes a la Junta Central (órgano ejecutivo) y al Encuentro Provincial (órgano legislativo).

Se trata de la Lista azul N° 1 que lleva por nombre “Por siempre Chubut”, con un listado para estos dos organismos provinciales y autoridades en cada una de las casas locales en diferentes municipios. En ese listado, figuran varios nombres reconocidos por su trayectoria política, entre los cuales se está dando la discusión de cuál debe ser la cara que represente al partido en los años que vienen.

De los 25 titulares a la Junta Central, de donde sale el presidente y la mesa ejecutiva, se destacan por presencia los apellidos del actual presidente, Máximo Pérez Catán, el actual ministro de Salud, Fabián Puratich, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, el diputado sastrista Miguel Antin, el ex subsecretario de Educación, Daniel Ehnes, el ex secretario general de la gobernación y diputado Carlos Relly, y la ex senadora Rosa Muñoz.

Como se sabe, Pérez Catán viene manejando las riendas del partido en los últimos tres años junto a Rafael Cambareri –quien figura para continuar dentro del Encuentro Provincial que también se renueva-. El ex intendente de Trelew, cuenta hasta aquí con el respaldo del gobernador Mariano Arcioni, ya que ha logrado cumplir con las directivas en el manejo del partido que ha sido la herramienta electoral de la actual gestión provincial.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza la posibilidad de que un sector de la dirigencia proponga otro nombre para presidir el partido, de alguien que también cuenta con buena llegada al gobernador, y que podría reunir un apoyo importante de la militancia: se trata nada menos que del actual ministro de Salud, Fabián Puratich.

La posibilidad de que el médico sanitarista, referente de la agrupación “Ramón Carrillo”, único ministro destacado con nombre y apellido en el último mensaje del gobernador Arcioni a la Legislatura, pueda encabezar una postulación a la presidencia se viene escuchando a cada vez con más fuerza, y quienes lo frecuentan, dicen que el funcionario no le va a esquivar a la responsabilidad e incluso estaría entusiasmado con la idea.

De comprobarse esta postulación, se trataría de una interna dentro del mismo gabinete chubutense, de dos funcionarios con llegada al despacho de Mariano Arcioni, ya que no es sorpresa que Pérez Catán pretendería continuar en la conducción del partido. Un dato que no se puede dejar de lado, es que Puratich encabezó la última lista de candidatos a diputados nacionales del Chusoto, que contaba con la venia del mismo Arcioni.

Habrá que esperar la fecha de oficialización de la lista y la posterior convocatoria a la nueva Junta Central de Gobierno para resolver el resultado que se va a dirimir entre los 25 miembros titulares. No hay que dejar de lado otro dato que aportan algunos conocedores del acontecer interno del partido: hay quienes anotan un tercer nombre que podría sumar algunos porotos en la discusión, y es el de la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, quien sería la cara de la “renovación”.