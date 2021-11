Mientras la modalidad de compras online sigue creciendo particularmente en Comodoro Rivadavia, donde la Cámara de Comercio reconoce que las operaciones en el comercio virtual han crecido un 60 por ciento en relación al 2019, se multiplican también las estafas a través de esta modalidad. En este informe, las razones de por qué el comercio 'físico' todavía resiste y podrá convivir con las nuevas modalidades, además de los elementos a tener en cuenta para evitar ser víctimas de engaños cada vez más sofisticados.

Falsificación de identidad, duplicación de sitios como 'Mercado Libre' y otras tiendas virtuales, o hasta de organismos oficiales, como ANSES o entidades bancarias, son algunas de las formas más comunes para la estafa a quienes intentan una compra por internet, o son atrapados con alguna propuesta de “promoción especial” o “premio fabuloso” obtenido por un inexistente sorteo.

No se trata de demonizar a una tendencia que llegó para quedarse. Si bien venía instalándose, hizo el aislamiento por la pandemia que se acelerara un proceso que ya crecía fuerte en los últimos años. Ocurre que también los delincuentes han trasladado sus 'habilidades' a ese mundo digital, razón por la que el delito cibernético llega hoy y mueve volúmenes de millas de millones de dólares al año en todo el mundo, al punto que ya se compara con lo que mueve el narcotráfico.

“En Comodoro se viene dando este fenómeno en forma creciente –dijo Guillermo Ceriani, presidente de la Cámara de Comercio-. Los datos de ecommerce reflejan que la cantidad de operaciones han aumentado un 60 por ciento en relación a 2019. Como dijimos tiempo atrás, esto se nota en la ciudad porque ingresan 7 camiones por día con productos comprados en otras ciudades”.

No todo es compra externa. También muchos comercios locales ingresan a la modalidad de la venta virtual, logrando canalizar transacciones con precios tan competitivos como los que pueden obtenerse en otras ciudades. Esto se vio reflejado recientemente con el último ‘cybermonday’, donde participaron más de 20 firmas de la región, con ofertas que más de un cliente pudo disfrutar.

“Yo me compré una calza a 2.000 pesos en la oferta virtual de una tienda local, pero la misma prenda cuesta no menos de 4.000 cuando vas al comercio físico”, comentó Gladys, entusiasmada con su buena ‘cosecha’ en las recientes jornadas de compra electrónica.

“La torta del consumo es siempre la misma –analizó Ceriani-, por eso muchos comercios locales también están en la virtualidad, ofreciendo los mismos precios que en Buenos Aires, aunque esto demanda inversiones importantes, con centros logísticos también montados en la capital para poder acceder a precios más competitivos”.

¿Por qué el comercio local es más caro?

Los precios del mercado local tienen una combinación de factores. Un elemento que no puede eludirse es el mayor costo de la región, empezando por las distancias que deben recorrer las cargas (de hecho, las compras online experimentan un creciente peso del flete para traer el producto hasta Comodoro, que en muchos casos termina desdibujando la ventaja de precio inicial).

Por otro lado, hay que considerar el mayor costo salarial que se reconoce en la Patagonia, como el adicional por zona desfavorable, que será nuevamente motivo de pedido esta semana, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán visite la ciudad y escuche el pedido de empresarios locales para que ese costo sea tomado a cuenta del pago de impuestos.

Pero al mismo tiempo, hay también otro elemento insoslayable, conocido como el ‘costo de oportunidad’. Las diferencias de precios con otras plazas, que pueden superar el 30 por ciento y en algunos casos llegar hasta el 100 por ciento, según reconoció el titular de la Cámara, se dan porque el mercado lo paga.

El mayor poder adquisitivo de ciertos sectores salariales es el que empuja algunas referencias de precios, lo que termina por redondear un fenómeno que en más de un caso se menciona como la “inflación comodorense”.

Con todo, la competencia de las ventas electrónicas y el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos fijos lleva a un replanteo en más de un sector, por lo que quienes llevan adelante comercios físicos apuestan a las virtudes que sólo pueden encontrarse en estos espacios:

“Después de la pandemia, la gente tiene necesidad de salir y encontrarse –añadió Ceriani-. La compra electrónica ha sido una moda que no digo que vaya a terminar, pero el comercio físico tiene mucho para ofrecer. No es lo mismo encontrarse con una sorpresa cuando recibís el envío del producto que compraste después de verlo sólo en una foto, a tener la posibilidad de tocarlo y observarlo”.

El directivo local dio un ejemplo claro: “en el rubro repuestos automotor hay mucha diferencia de precios, pero capaz lo compraste a mitad de precio por internet y al recibirlo te das cuenta de que no es original, que es chino, o que no es lo que necesitabas”.

En todo caso, la competencia generada por el comercio electrónico puede llevar a ajustar algunos precios comodorenses, separando lo que es el mayor costo fundado en bases razonables, de lo que es mera especulación y aprovechamiento del poder adquisitivo de ciertos sectores.

Hay otro elemento, vinculado a la economía local. El comercio electrónico, para las compras que se hacen por ‘Mercado Libre’ o cualquier otra tienda virtual externa, no paga impuestos en la ciudad. A diferencia del comercio establecido, que abona Ingresos Brutos y Tasa de Comercio e Industria en los municipios de Comodoro o Rada Tilly (incluso aquellas firmas locales que también ofrecen la opción electrónica), además de alquileres de salones y empleados, la competencia virtual prescinde de esos costos.

“Esto es algo que se tendría que analizar, porque nosotros acá pagamos todos los impuestos pero estos canales de venta capaz tributan, pero lo hacen en la ciudad donde están radicados, que la mayoría es en Buenos Aires”, contó otro comerciante local, que ve en la vía online un canal para comunicar sus productos y hacer determinadas ofertas, pero tratando de atraer a los clientes hacia su local.

Una discusión que en algún momento intentó plantearse desde el municipio de Comodoro Rivadavia, aunque el tema requiere un profundo análisis por la complejidad que implicaría su aplicación.

Los ciber delitos: “hay muchos hechos que la gente no se anima a denunciar”

La jueza penal Mariel Suárez, Triple Magister en Cibercrimen, ciberdelito y en Pericias Judiciales, comentó al ser consultada para este informe de ADNSUR que “los delitos en todo el mundo encierran una cifra negra, porque mucha gente tiene vergüenza de denunciar. Pero los delitos han crecido, según la modalidad, entre un 500 y un 3.000 por ciento en todo el mundo. Las personas se sienten ‘tontas’, porque piensan ‘me lo advirtieron mil veces y lo mismo caí”.

Según describió la especialista, “los ataques se basan en una ingeniería social, te investigan y pasan muchas horas viendo tu perfil, observan qué pasa a nivel social y saben si hay planes promocionales y entonces imitan a empresas, bancos, etc”.

Entre los temas para prestar atención, Suárez indicó que hay un link generalmente acortado que se envía por mail, terminado en la extensión “.li”, en cuyo caso recomienda “pasar esos archivos por un sitio que se llama “virustotal” (https://www.virustotal.com/gui/home/upload). Otra opción, siempre evitando hacer ‘click’ directamente en el enlace recibido, tipiarlo en el navegador de forma paralela.

“Hay muchos antivirus gratuitos que son muy buenos, no todo lo gratuito es malo –añadió Suárez-, Avast, Panda y otro montón de versiones gratuitas dan buena protección”. Además de los consejos habituales, que no por reiterados dejan de ser importantes: no enviar información sensible, como claves y contraseñas, ya que las entidades bancarias ni empresas emisoras de tarjetas solicitan esos datos por mail o a través de whatsapp.

“Algo a lo que nadie le da importancia y estamos hablando mucho en todos los foros sobre ciber crimen y ciber seguridad es la poca importancia que damos a los ‘router’ del domicilio, que es la parte más débil de nuestra casa. Y yo estoy segura de que casi ningún usuario tiene la contraseña, porque la guarda la empresa que brinda el servicio, pero uno tiene derecho a que le entreguen ese dato y guardarlo”.

Una precaución especial para transacciones bancarias

Otra recomendación de Suárez es sobre una protección especial que habría que adoptar cuando vamos a hacer una transferencia u operación bancaria:

“Cuando estamos en la calle y debemos usar una red pública de un hotel o un restaurante, o incluso la red de nuestro celular, deberíamos usar un sistema de de VPN gratuito, como Proton (https://protonvpn.com/), con lo que es difícil que te saquen la información. Sería muy importante que la gente lo use, es muy sencillo: se abre la aplicación antes de entrar al banco y se debe activar antes de hacer la transacción, luego se desactiva y el sistema mantiene las contraseñas seguras, que siempre es conveniente que combinen números, letras y símbolos”.

Ante todo, Suárez recomienda a las personas que son víctimas de este tipo de estafas realizar la denuncia, ya sea en la fiscalía o policía especializada, a través de la División Policial de Investigaciones (DPI).

“En estos casos se debe extraer la evidencia digital y conservar la meta data, que es lo que está detrás del contenido –aclaró-. Esto es importante, porque no alcanza con las capturas de pantalla, sino que se deben obtener otros datos del dispositivo, es decir sobre el hardware”.

“Algo importante que pasó durante la pandemia, cuando recibimos muchísimas denuncias porque esto se incrementó en ese período, es que hemos podido trabajar en colaboración con policías de otras provincias, por lo que descubrimos un montón de cosas alrededor de este tipo de delitos, que es muy difícil de investigar y lleva tiempo, requiere recursos y personal especializado. Necesitamos el apoyo de los gobiernos, de particulares y de empresas, porque se requiere mucho material, de software y hardware, para poder perseguir este tipo de crímenes que seguirá creciendo”.

Consejos prácticos para reforzar la seguridad

Desde ‘Infosegur’, Ramiro Cereceda es experto en Seguridad Informática y reconocido docente en cátedras de escuelas secundarias, por lo que consultado para este informe brindó una serie de recomendaciones prácticas para tener en cuenta a la hora de resolver tus compras online:

-No hacer ‘click’ en los enlaces enviados por correo electrónico, ya que uno de los principales vectores de ataque es el phishing (suplantación de identidad), que consiste en enviar a la víctima un mail haciéndose pasar por un comercio. Si recibo una promoción de una empresa reconocida, ingresar directamente al sitio en forma manual, o buscar su sitio web en Google y acceder desde allí.

-Tendríamos que ignorar las cadenas de whatsapp, del estilo ‘te regalo un bolso al inscribirte en este formulario’, o ‘participás del sorteo de un viaje’, porque estos formularios son usados por delincuentes para recabar información, desde la identidad a fecha de nacimiento y DNI, para luego armar un ataque de phishing más dirigido, haciéndose pasar por una tarjeta de crédito y llevándote a un enlace para no suspender la tarjeta, etc. No abrir, ni tampoco reenviar estos mensajes.

-Activar los servicios de notificación al realizar compras, lo que se puede solicitar al proveedor de la tarjeta de crédito, lo que nos permite denunciar en el momento si alguien está usando nuestros datos de tarjeta, para avisar también al emisor a fin de que dé de baja el plástico rápidamente.

-En cuanto a las promociones, se debería verificar el precio del producto antes de la promoción, porque suele ocurrir que previo a las semanas de oferta, los vendedores suelen elevar el precio y luego presentarlos como oferta, cuando en realidad no lo son, sino que volvieron al precio anterior.

-Tampoco es recomendable abrir en el correo electrónico ni PDF, ni documentos de Word adjuntos si provienen de un emisor desconocido, o si es un proveedor habitual pero modifica su conducta, como por ejemplo enviar la factura por mail cuando antes no lo hacía.

-También hay que desconfiar de correos electrónicos que llegan de ‘Fedex’ u otro servicio diciendo que tenemos un paquete para retirar en Aduanas, porque los virus se pueden insertar en un archivo PDF o Word, o se pueden insertar en una página web a la que accedemos a través del link del correo o del archivo adjunto.

-Otra recomendación es no colocar los datos de tarjeta de crédito en tiendas de terceros o que no sean tiendas oficiales. Por ejemplo, si ingreso a una promoción del sitio Mercado Libre, cuando uno adquiere algo los datos ya quedan pre cargados, pero si me vuelve a pedir los datos porque ingreso a otra promoción, me generaría desconfianza. A lo sumo, puede pedir nuevamente el código de seguridad el nombre y DNI, pero no todos los datos de la tarjeta nuevamente.



-Siempre que recibamos un correo electrónico, verificar que el emisor sea quien dice ser, estar atento no sólo al nombre sino también a la dirección de correcto. Muchas veces queda oculta la dirección, pero es importante verificar el dominio (lo que está después del ‘arroba’) pertenezca a la empresa que nos envía el correo. Aún así no hay garantías de que sea fidedigno.

-Cuando entramos a un sitio, es importante verificar que tenga el ‘certificado de seguridad’ y esté el ‘candidato verde’, que indica que la transacción se hará en forma cifrada. Sin embargo, no es garantía absoluta, porque los delincuentes pueden falsificar también este certificado, por eso es importante no hacer click en el link de la promoción que me llega, sino ingresar manualmente a la dirección de la tienda o el sitio que nos ofrece la promoción. Es importante estar atentos a los errores de ortografía, porque son indicadores importantes.

-Las estafas de phishing relacionadas con Mercado Libre son las que te dicen que por alguna razón bloquearon tu cuenta, la persona ingresa a un sitio muy similar al original y le piden que coloque su usuario y clave, con lo cual a partir de ahí le roban los datos. Insisto en no seguir el vínculo que llega por correo electrónico.

-Otra estafa a través de falsificar la identidad de Mercado Libre te llega un mail en el que te dicen que para completar la compra del producto hay que verificar los datos de la tarjeta de crédito, por lo que mucha gente ingresa sus datos. También lo hacen con sorteos falsos, te dicen que ganaste un premio en Garbarino y para que Mercado Libre te lo envíe tenés que completar los datos.