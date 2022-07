El temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana el último fin de semana dejó un saldo que todavía no comenzó a precisarse, ya que los productores están tratando de llegar hacia las zonas donde se encuentran los animales. “Seguro que habrá mortandad de animales, pero todavía no podemos anticipar la magnitud”, reconoció Leonardo Jones, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.

El dirigente ruralista detalló que con la nieve que se concentró entre viernes y sábado, además de otra precipitación de menor magnitud el domingo, se acumularon alrededor de 70 centímetros en las zonas más bajas de la cordillera, en localidades como Trevelin, pero hay campos donde se puede alcanzar hasta un metro y medio de nieve acumulada.

“En cuanto al impacto que esto ha tenido hay que ser muy cautos, por ahora estamos todos abocados a tratar llega a nuestros animales –explicó. Hablar de un impacto o mortandad sería una suposición muy anticipada. Lo que sí es acertado es que estamos ante una evada absolutamente por encima de lo que estábamos acostumbrados, o al menos que hace mucho tiempo que no tenemos un invierno como éste”.

La Federación de Sociedades Rurales advirtió que el invierno es muy duro y la pérdida de animales podría conocerse en unas semanas

Entre las complicaciones, el productor detalló en Actualidad 2.0 que la temporada invernal había arrancado con 20 días de heladas muy fuertes, hasta el mes de mayo y de ahí en adelante hemos tenido otras nevadas, no de tanta magnitud como ésta, pero también con muchísima lluvia. Es decir que venimos afrontando un invierno muy duro”.

“Seguro hay muerte de animales, pero aún no tenemos datos certeros”

Jones reconoció que “tampoco se puede suponer que no va a morir ningún animal, pero queremos ser cautos. Hoy estamos tratando de llegar a los animales, para ver si podemos lograr que las vacas se arrimen adonde hay maitenal, porque se han quebrado ramas y así podrían comer las hojas de los maitenes y ramonear alguna otra cosa en el bosque”.

Con las ovejas, dijo el productor, “queremos tratar de sacarlas adonde se les puede proveer forraje, aunque en muchos casos debimos adelantar forraje y no estamos tan sobrados. Otro problema es que en muchas zonas con lo único que se puede llegar es con caballos y en algunas, ni siquiera así”.

Jones estimó que la permanencia de la nieve en los campos afectados se podría prolongar por dos semanas, por lo que “hay mucha hacienda que no se encuentra el primer día. Puede que mucha hacienda pueda llegar al monte y sobrevivir, como también que a muchos animales los haya sorprendido la nieve en plena pampa y no sobreviva. No hay dudas de que van a morir animales, pero hoy todavía no tenemos datos concretos, o hay muy poca información”.