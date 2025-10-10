Viento y polen en la Patagonia: cómo enfrentar las alergias estacionales en la región

La primavera es sinónimo de un incremento significativo en las consultas por alergias respiratorias en Comodoro Rivadavia. El clima y la geografía local juegan un papel preponderante en la agudización de cuadros como la rinitis y el asma, afectando la calidad de vida de una porción importante de la población. Para comprender este escenario, la doctora Belen Cifuentes, especialista en alergia e inmunología, analizó el panorama local y ofreció una guía completa sobre prevención y tratamiento.

"Para esta época es real que aumentan los casos de afecciones respiratorias, tanto rinitis como asma", confirmó Cifuentes a ADNSUR. Según la especialista, el principal responsable es el polen, y el viento de Comodoro agrava la situación. "En Comodoro, específicamente por el tema del viento, la época estacional promueve mucho la polinización y la dispersión del mismo polen. Así que es claro que aumenta en esta época y que hay mayores reagudizaciones de toda la parte de las rinitis crónicas alérgicas y de los asma alérgicos", señaló.

Este fenómeno se traduce en un aumento de la demanda sanitaria a partir de finales del invierno. "A partir de agosto siempre incrementan las consultas médicas asociadas a las alergias", manifestó la doctora. Sin embargo, aclaró que la exposición a alérgenos no es exclusiva de esta estación.

"Durante todo el año tenemos mucha exposición. Nosotros específicamente tenemos mucha exposición al polen de gramínea y la realidad es que todo el tiempo hay vegetación que está polinizando", agregó.

Medidas prácticas para reducir la exposición al polen

Más allá del tratamiento farmacológico para controlar síntomas como la congestión nasal, los estornudos frecuentes, la picazón, el lagrimeo o la tos, la doctora Cifuentes enfatizó la importancia de la "consejería" y las medidas preventivas para disminuir el contacto con los alérgenos.

Para el interior del hogar, recomendó una serie de cambios en las rutinas de limpieza y ventilación. "La forma de limpieza debe ser diferente, debe ser con aspirado, no se debe usar la escoba porque eso aumenta la volatilización", explicó. Sugirió también el uso de un paño húmedo para limpiar las superficies y evitar que el polen quede suspendido en el aire. En cuanto a la ventilación, indicó que debe realizarse en horarios específicos: "La apertura de ventanas para la ventilación debe ser bien temprano por la mañana o si no, donde ya cae la noche, y por periodos cortos". Adicionalmente, mencionó la utilidad de los filtros HEPA, que pueden instalarse tanto en los sistemas de ventilación de los automóviles como en los aires acondicionados domésticos.

Para las actividades al aire libre, las precauciones también son cruciales. Cifuentes aconsejó "usar gafas y tratar de estar protegidos". Subrayó la importancia de evitar la exposición en los horarios de mayor polinización, recomendando "no ir a los parques ni salir a correr en lugares donde hay mucho verde entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde". El uso de barbijos también puede ser una herramienta útil, ya que la alergia es una inflamación que puede ser activada por cualquier alérgeno que entre en contacto con las vías respiratorias.

Una recomendación fundamental es la higiene al regresar al hogar. "Cuando volvemos de la calle, hay que bañarse, lavarse bien el pelo y cambiarse de ropa para bajar la cantidad de polen que traemos del exterior", sostuvo la especialista. Asimismo, las personas que ya se conocen alérgicas deben evitar tareas como la jardinería, cortar el césped o sacar malezas.

Diagnóstico y tratamientos: ¿Existe una cura?

Una de las dudas más frecuentes es si las alergias tienen una solución definitiva. La doctora Cifuentes aclaró que, para ciertos casos, la respuesta es afirmativa. "Existe cura para determinadas alergias. Nosotros lo que hacemos es testear anticuerpos de la alergia específicos y a su vez hacemos el testeo que nosotros llamamos 'prick test'", detalló.

Este test cutáneo es clave para el diagnóstico. "Ese 'prick test' nos ayuda a definir a qué somos alérgicos. Se colocan extractos sobre la piel, hacemos un pequeño pinchacito con una lanceta y si aumenta de tamaño, color y pica, eso nos habla de que es positivo", describió.

Una vez identificado el alérgeno, como en el caso del polen, se puede iniciar un tratamiento específico. "Los pacientes que tienen ya un diagnóstico de alergia al polen pueden hacer una terapia que se llama inmunoalergia específica, las que antiguamente conocíamos como vacunas", informó. Hoy en día, estos tratamientos evolucionaron y cuentan con diversas presentaciones: "Está la presentación oral, intranasal, sublingual, subcutánea. Se elige en función al paciente que tenemos enfrente, pero sí hay cura, y para este caso exclusivo que es de polen, sí hay cura".

Hacia un estudio regional de las alergias

Finalmente, la doctora Cifuentes destacó que el viento en Comodoro Rivadavia no solo moviliza polen, sino también "ácaros, hongos y todo lo que está circulando en el ambiente", lo cual puede sensibilizar a las personas y generar nuevas alergias.

Frente a esta realidad, adelantó que se está gestando un importante proyecto de investigación para tener datos más precisos sobre la prevalencia de estas patologías en la región. "Actualmente estamos armando un proyecto justamente para estudiar las infecciones respiratorias y las alergias. Vamos a estar involucradas varias provincias de Argentina y la idea es participar desde Chubut, aportando datos de pacientes que tengamos con diagnóstico de rinitis alérgica y asma alérgico", concluyó. Este estudio buscará definir las asociaciones entre alergias e infecciones respiratorias, un campo sobre el cual actualmente no existen datos concluyentes a nivel local.