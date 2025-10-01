Nephron inaugura un centro de nefrología y diálisis de vanguardia en Comodoro Rivadavia

“La decisión de inaugurar estos dos centros de forma conjunta se fundamenta en la estrecha interrelación biológica entre el aparato circulatorio y el sistema renal. La cardiología y la nefrología están intrínsecamente vinculadas, y un abordaje conjunto del paciente nos permite ofrecer intervenciones más precisas y oportunas, incrementando así la posibilidad de éxito terapéutico”, explicó la Dra. Conci.

Este modelo, que combina la atención cardiovascular y nefrológica, marca un hito en la región y diferencia a la institución de otros centros del país. “Consolidar ambos sistemas en una atención cohesiva optimiza los resultados y mejora la calidad de vida de quienes nos confían su salud”, destacó.

Con un moderno edificio y tecnología de última generación, el centro busca transformar la experiencia del paciente. “Los pacientes renales dedican muchas horas a su tratamiento; por ello, cada aspecto que mejore la calidad del mismo y haga su estancia más confortable tiene un impacto directo en su vida diaria. Deseamos de corazón que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento posible en un entorno que los acompañe”.

Comodoro, nodo sanitario de la Patagonia

La Dra. Conci resaltó además la importancia de la ciudad en el mapa sanitario regional: “Comodoro Rivadavia juega un papel crucial como nodo sanitario en la Patagonia. Recibimos pacientes de toda la región y debemos estar a la altura de las necesidades de la población local y de quienes requieren asistencia de alta complejidad”.

Contar con un centro de estas características es, según Conci, “un orgullo para todo el equipo de trabajo, que se actualiza, mejora y crece constantemente. La diferencia no solo está en la calidad del tratamiento, sino también en el abordaje humano con el que se lleva adelante”.

Camilo Oyarce: "La diálisis no es solo técnica, es cercanía, empatía y compromiso"

Ese espíritu se refleja en la organización del cuidado de pacientes crónicos: “Trabajamos con un increíble equipo compuesto por mucamas, enfermeros, administrativos, auxiliares y médicos. No solo atendemos la parte técnica, sino también el trato respetuoso, cordial y empático, generando un ambiente positivo que impacta en la experiencia del paciente”.

La especialista subrayó el papel de la enfermería en el servicio: “Cada enfermero es una pieza clave, cumpliendo rigurosos protocolos y capacitándose permanentemente. Pero además son el sostén emocional de los pacientes, porque cada persona tiene una historia, una familia y una vida que se ve atravesada por la enfermedad.Atender su parte biológica y sostenerlos emocionalmente es igualmente importante.”

Desafíos y futuro

Respecto a los desafíos que implica trabajar en la región, Conci fue clara: “Desde las dificultades climáticas y geográficas hasta las situaciones sociales de los pacientes, todo se resuelve en equipo. Cada integrante aporta su trabajo y su compromiso, y esa es la magia que se refleja en la atención que brindamos”.

Con esta inauguración, Nephron y el servicio Cardiovascular de Clínica del Valle refuerzan su compromiso con la salud de la Patagonia, demostrando que la inversión sostenida, el esfuerzo del equipo y la visión de futuro permiten transformar la experiencia de los pacientes y consolidar a Comodoro Rivadavia como un verdadero polo sanitario regional.