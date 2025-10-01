Nephron: la historia de expansión y liderazgo en salud renal para toda la Patagonia

Lo que comenzó como un único centro de diálisis en Comodoro Rivadavia en el año 2000, se transformó en una red de salud renal de referencia para toda la Patagonia. Nephron protagonizó una expansión estratégica y sostenida durante más de dos décadas, un crecimiento que hoy se materializa en una presencia consolidada en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Sarmiento, Caleta Olivia y la reciente inauguración de un moderno edificio en la esquina de Rawson y Saavedra en Comodoro Rivadavia. Al frente de este desarrollo se encuentra Natalia Herrera, gerente de la institución, quien compartió la visión y los pilares que sustentan este liderazgo.

Para Herrera, estar al frente de este proceso “representa un profundo compromiso con la salud de la Patagonia”. Lejos de ser un simple crecimiento empresarial, lo describió como “la validación de un modelo basado en calidad médica y calidez humana, que puede replicarse en distintas localidades, acortando distancias y estando más cerca de quienes lo necesitan”. Este enfoque fue fundamental para consolidar a Nephron no solo a nivel regional, sino también como un servicio reconocido en el ámbito nacional.

Calidad, tecnología y el factor humano como pilares

Consultada sobre los atributos que marcan la diferencia, la gerente de Nephron destacó tres elementos clave: la calidad asistencial, la constante incorporación de tecnología de punta y, por encima de todo, el cuidado integral de las personas.

“Nuestros atributos diferenciadores se basan en la calidad asistencial, la incorporación de tecnología y, sobre todo, en el cuidado de las personas. No tratamos únicamente una enfermedad: trabajamos para que cada paciente encuentre contención y confianza”, subraya Herrera.

Este compromiso se traduce en una inversión permanente en insumos de primera línea y en la capacitación continua de todo el equipo profesional, factores que posicionan a la institución como un servicio de alta complejidad que proyecta la excelencia desde la Patagonia hacia el resto del país. Mantener estos elevados estándares en cada nuevo centro que se inaugura es, según admite, “un gran desafío operativo”. La clave para lograrlo reside en la estandarización de protocolos, la formación constante y un trabajo cercano de coordinación y supervisión que busca transmitir la cultura organizacional. “El factor humano es la clave: es lo que garantiza que el sello ‘Nephron’ esté presente en todas nuestras sedes”, afirma con seguridad.

Transformando la experiencia del paciente

La diálisis es un tratamiento crónico que impone una rutina demandante en la vida de los pacientes. Conscientes de esta realidad, desde Nephron trabajan para transformar esa experiencia. “Queremos que el paciente sienta que Nephron es más que un centro de tratamiento”, explica Herrera. Para ello, los espacios están diseñados para ser confortables, luminosos y modernos, mientras que la atención del personal busca ser siempre cordial y cercana. El objetivo final, resume, es que “cada persona encuentre apoyo y contención para mantener la mejor calidad de vida posible”.

Este delicado equilibrio entre la eficiencia que exige la alta complejidad tecnológica y la sensibilidad humana es, quizás, el mayor desafío en la coordinación del servicio. “Aplicamos protocolos estrictos y tecnología de vanguardia, pero sabemos que la empatía es lo que da verdadero valor al servicio. Mi rol es fomentar una cultura donde ambos aspectos convivan, priorizando tanto la salud física como la emocional del paciente”, detalla la gerente.

Una visión de futuro anclada en el crecimiento y la sinergia

Mirando hacia adelante, los planes de Nephron son ambiciosos. “Visualizo un Nephron consolidado como referente en salud renal integral, con un modelo de cuidado cada vez más profundo”, proyecta Herrera para la próxima década. La estrategia incluye seguir invirtiendo en capacitación y en la adquisición de tecnología de última generación. La expansión, lejos de detenerse, sigue sobre la mesa, ya sea a través de nuevas sedes o con la incorporación de servicios complementarios. “Los próximos años serán de crecimiento sostenido, siempre con foco en el paciente”, asegura.

Un pilar fundamental en esta etapa es la pertenencia a Grupo Amanus. Herrera califica esta integración como “estratégica”, ya que el holding comparte la misma visión y permite una sinergia clave con otros servicios. “Esto se traduce en una atención integral, ya que muchos pacientes con patologías renales también requieren otras especialidades. Juntos, estamos construyendo un polo sanitario de alta complejidad en la Patagonia”, concluye.

Con un mensaje final dirigido tanto a los pacientes como a la comunidad en general, Natalia Herrera busca transmitir tranquilidad y confianza. Asegura que en Nephron encontrarán “calidad y calidez en la atención, y un compromiso real con su salud presente y futura”. Al mismo tiempo, extiende una invitación a la sociedad a involucrarse activamente en la prevención de enfermedades renales, recordando que el rol de la institución no es solo tratar las patologías, sino también, y fundamentalmente, ayudar a detectarlas a tiempo para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de toda la población.