La OMS desmintió a Trump: no hay pruebas que vinculen el consumo de paracetamol con el autismo

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que las pruebas disponibles son inconsistentes para sostener una relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de autismo en los niños. La declaración surge tras recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó el consumo del analgésico (conocido en EE. UU. como Tylenol) y las vacunas con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, subrayó que no hay evidencia científica sólida que respalde que el paracetamol en el embarazo sea causa del autismo. Además, enfatizó que las vacunas no causan autismo, y que su valor en salud pública está probado y es fundamental.

La OMS alerta: trabajar más de la cuenta y no desconectar eleva el riesgo de enfermedades graves

Los dichos de Trump y la reacción internacional

En un discurso reciente en la Casa Blanca, Trump afirmó que “tomar paracetamol no es bueno” y advirtió que las embarazadas deberían evitar ese medicamento salvo en condiciones extremas de fiebre. También puso en duda la necesidad de vacunar a bebés recién nacidos contra la hepatitis B y sugirió que el esquema de vacunas podría estar sobrecargado al aplicar muchas de ellas “de un tirón”.

Estas declaraciones provocaron respuestas inmediatas de organismos médicos y científicos. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) calificó lo dicho por el presidente como “irresponsable”, advirtiendo que puede generar alarma innecesaria entre mujeres embarazadas que podrían necesitar el medicamento para tratar fiebre u otros síntomas.

Guía de RCP y hábitos saludables para niños: claves de los especialistas

Qué dice la evidencia hasta ahora

Estudios observacionales: Hay numerosos estudios que han observado que el uso habitual o prolongado de paracetamol durante el embarazo podría estar asociado con un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo como autismo o TDAH en los niños. Por ejemplo, el Instituto Mount Sinai publicó un estudio con más de 100.000 participantes en distintos países que, mediante una revisión sistemática metodológica (Navigation Guide), concluye que los estudios de mayor calidad tienden a mostrar estas asociaciones. Limitaciones metodológicas: Pero esos estudios tienen importantes límites: gran parte de la evidencia proviene de estudios observacionales, lo que no permite establecer causalidad. A menudo se basan en encuestas maternas, registros médicos variables, autoinforme sobre uso del medicamento, exposición variada (duración, dosis, momento del embarazo) y muchas veces no se puede separar el efecto del medicamento del motivo por el cual se usó (por ejemplo, fiebre, infección, dolor). Organismos sanitarios y opiniones profesionales: La OMS, como se dijo, considera que las pruebas son inconsistentes y advierte contra conclusiones precipitadas. La FDA ha iniciado el proceso para advertir a médicos sobre la evidencia potencial y pidió cambios en las etiquetas de productos con acetaminofén, pero también aclara que no se ha establecido una relación causal definitiva. La Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) mantiene que, aunque se han encontrado posibles asociaciones, los datos aún no son concluyentes para afirmar que el acetaminofén durante el embarazo causa autismo o TDAH. Posibles riesgos vs. beneficios: Un punto central en el debate es que la fiebre, el dolor o las infecciones durante el embarazo también tienen riesgos conocidos si no se tratan. Así que los profesionales insisten en que no se debe demonizar el paracetamol sin considerar cuándo es necesario. El medicamento sigue siendo considerado uno de los más seguros disponibles para controlar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

Conclusión y recomendaciones