El trabajo remoto, los dispositivos móviles y la disponibilidad permanente se instalaron en la vida cotidiana y transformaron por completo la manera en que las personas se relacionan con sus empleos. Lo que antes se limitaba a un horario de oficina hoy se extiende a cualquier momento del día: contestar correos durante la cena, atender mensajes un domingo por la tarde o preparar informes a última hora de la noche se convirtieron en hábitos frecuentes y, en muchos casos, naturalizados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que esta tendencia no es inocua. La falta de desconexión incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares, altera la salud mental y debilita las relaciones personales.

Investigaciones publicadas en The Lancet y en la University of California coinciden: trabajar más de lo recomendado y no poder “cortar” al final de la jornada genera un círculo de agotamiento con consecuencias serias tanto para los individuos como para las organizaciones.

El truco de la cebolla que ayuda a mantener tu parrilla como nueva después de cada asado

Impacto en la salud física y mental

El límite entre la vida laboral y la personal se desdibuja cuando las obligaciones se cuelan en cada espacio del día. Según datos de la OMS, quienes trabajan más de 55 horas semanales tienen un 35% más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y un 17% más de probabilidad de morir por enfermedades cardíacas en comparación con quienes mantienen horarios equilibrados.

Los efectos no se limitan al plano físico. La University of California señala que la hiperconexión laboral está vinculada con mayores niveles de ansiedad, dificultades de concentración y problemas de memoria. El cerebro permanece en un estado de “alerta permanente”, lo que impide alcanzar un descanso profundo y favorece la aparición de síntomas de estrés crónico.

El poder de las plantas: la hierba medicinal que fortalece las vías respiratorias durante todo el año

Consecuencias en la vida social y familiar

El exceso de conectividad también repercute en los vínculos más cercanos. Estudios publicados en The Lancet remarcan que las demandas laborales fuera de horario afectan la calidad del tiempo compartido con la familia y reducen la capacidad de disfrute en actividades sociales.

Algunos de los efectos más frecuentes que señalan los especialistas incluyen:

Irritabilidad y menor paciencia en las relaciones personales.

Sensación de no estar presente en encuentros familiares o sociales.

Disminución del tiempo dedicado a ocio, deporte o hobbies.

Aislamiento progresivo de amigos y redes de apoyo.

El tiempo que debería estar destinado a la recuperación emocional y al descanso se convierte en una prolongación de la jornada, acumulando una fatiga que impacta en todos los aspectos de la vida.

Los secretos de la cirugía mamaria: Un viaje "Más allá del espejo"

El desafío de la desconexión digital

El fenómeno se agrava en contextos donde el teletrabajo y la disponibilidad permanente se volvieron la norma. Muchos empleados sienten la obligación de responder de inmediato cualquier mensaje, incluso fuera del horario laboral, por temor a quedar rezagados o dar una mala impresión frente a sus superiores o colegas.

Para la OMS, este modelo es insostenible y plantea un cambio urgente. La organización propone la implementación de políticas de “derecho a la desconexión” que garanticen el bienestar de los trabajadores y promuevan un equilibrio más saludable entre vida laboral y personal. Entre sus recomendaciones destacan:

El verdadero peligro de guardar comida en una olla dentro de la heladera

Establecer horarios claros de finalización de jornada.

Desactivar notificaciones fuera del horario laboral.

Fomentar una cultura organizacional que respete el descanso.

Generar espacios de diálogo sobre salud mental en los equipos.

La University of California coincide en que no alcanza con que cada persona intente “desenchufarse” de manera individual: las empresas deben asumir la responsabilidad de crear un entorno laboral sostenible y respetuoso de los tiempos personales.

Un cambio de paradigma necesario

El futuro del trabajo plantea un desafío clave: encontrar un equilibrio entre los beneficios de la conectividad —como la flexibilidad horaria o el acceso inmediato a la información— y la necesidad de preservar la salud. La desconexión no debería ser vista como una debilidad, sino como una herramienta de protección que permite cuidar el bienestar, mejorar la productividad y fortalecer las relaciones humanas.

Los consejos de una gastroenteróloga para que puedas ir al baño con regularidad y tranquilidad

En este sentido, garantizar pausas reales entre empleo y vida personal es, según The Lancet, una medida de salud pública tanto como una estrategia de bienestar corporativo. Desconectar, lejos de ser un lujo, se vuelve una necesidad urgente para enfrentar la era de la hiperconexión.