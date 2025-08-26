El “mankeeping”: la carga emocional invisible que sostienen muchas mujeres

El debate sobre la “carga mental” y el trabajo doméstico no remunerado abrió la puerta a nuevas formas de nombrar desigualdades que históricamente quedaron invisibilizadas. Una de ellas es el mankeeping, un concepto acuñado por la psicóloga Ángelica Puzio Ferrara desde la Universidad de Stanford, que describe el trabajo emocional que muchas mujeres asumen dentro de vínculos heterosexuales para sostener a sus parejas varones.

Frases como “no habla de lo que le pasa con sus amigos”, “solo se abre conmigo”, “se niega a ir a terapia” o “sus amigos nunca lo vieron llorar” se repiten en la experiencia de miles de mujeres. Aunque en apariencia son detalles menores, juntas revelan un patrón: ellas son quienes funcionan como traductoras emocionales, red de apoyo y hasta terapeutas de sus parejas, en un rol que con el tiempo se vuelve sistemático, unidireccional y pocas veces reconocido.

¿Qué implica el mankeeping?

De acuerdo con la investigación de Stanford, el fenómeno se manifiesta principalmente en tres dimensiones:

Facilitación social : cuando la mujer organiza, recuerda o gestiona la vida social del hombre, desde armarle planes hasta recordarle el cumpleaños de sus amigos.

: cuando la mujer organiza, recuerda o gestiona la vida social del hombre, desde armarle planes hasta recordarle el cumpleaños de sus amigos. Educación emocional : al convertirse en guía afectiva, ayudándolo a identificar lo que siente, a expresarlo o a comunicarse mejor.

: al convertirse en guía afectiva, ayudándolo a identificar lo que siente, a expresarlo o a comunicarse mejor. Subcontratación emocional: cuando él depende casi exclusivamente de ella para procesar sus emociones, al no contar con otras redes de apoyo.

Lo que puede haber comenzado como un gesto de amor o compañerismo termina siendo una carga establecida, que refuerza la idea de que las mujeres son responsables de sostener emocionalmente a los hombres, sin reciprocidad ni balance.

Una crisis emocional masculina detrás del fenómeno

Para comprender por qué se reproduce este esquema, es necesario mirar más allá de la intimidad de la pareja. Investigaciones recientes muestran que existe una crisis silenciosa en la vida emocional de muchos varones. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que el 27 % de los hombres no tiene amistades cercanas, y casi la mitad afirma no tener a quién acudir ante un problema personal.

Este escenario, conocido como la “recesión de las amistades masculinas”, está estrechamente vinculado a los mandatos de la masculinidad tradicional: evitar la vulnerabilidad, no hablar de sentimientos y vincularse desde lo funcional más que desde lo afectivo. El resultado es que, en muchos casos, la pareja se convierte en el único espacio donde el hombre permite la expresión emocional, recargando de manera desproporcionada a las mujeres.

Consecuencias del mankeeping

Asumir este rol de sostén permanente no es gratuito. Diversos estudios señalan que el mankeeping impacta directamente en la salud mental y emocional de quienes lo ejercen, generando cansancio, frustración y hasta sensación de soledad dentro del vínculo. No se trata de un “burn out” clásico ni de la sobrecarga mental vinculada a lo doméstico, sino de un tipo de responsabilidad afectiva desigual que desgasta a quienes la sostienen.

¿Cómo cortar con el ciclo?

Según el estudio de Puzio Ferrara, el primer paso para desactivar este patrón es nombrarlo: poner en palabras que existe un desequilibrio en las tareas emocionales dentro de la pareja. A partir de ahí, algunos caminos posibles son:

Fomentar redes propias: que cada miembro de la pareja tenga otros espacios afectivos más allá de la relación.

que cada miembro de la pareja tenga otros espacios afectivos más allá de la relación. Establecer límites claros : acompañar no significa hacerse cargo de todo.

: acompañar no significa hacerse cargo de todo. Reflexionar juntos: revisar cómo se reparten las tareas emocionales y si hay reciprocidad en el sostén.

En definitiva, el mankeeping revela que la igualdad en la pareja no solo pasa por repartir las tareas de la casa, sino también por asumir la corresponsabilidad emocional. Romper con este esquema no implica dejar de cuidar, sino aprender a cuidar de manera justa y compartida, construyendo vínculos más sanos para ambos.