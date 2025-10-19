Técnica Superior en Periodismo y Producción de Contenidos (Éter Escuela de Comunicación). Actriz y narradora de historias de vida, cultura y emprendedores. En Comodoro Rivadavia, cuento lo que nos pasó y lo que nos pasa.

Cuando se habla de cáncer es inevitable sentir miedo. Tal vez sea una de las palabras más temidas del diccionario y, posiblemente, haya una parte de la población que piense que el cáncer le llega a otro, hasta que, por esas cosas del destino, ese “otro” se transforma en la primera persona.

Octubre es el “Mes Rosa” y, mundialmente, se realizan campañas de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama. En este contexto, la Dra. Maribel Lutteral, responsable del área de Oncología del CABIN en Comodoro Rivadavia, compartió con ADNSUR algunas recomendaciones fundamentales que todos deberían tener en cuenta.

“No siempre puede evitarse el diagnóstico de un cáncer, porque influyen muchos factores que no pueden controlarse, pero sí pueden reducirse los riesgos, detectarse la enfermedad a tiempo y, muchas veces, lograr una curación con la detección precoz”, explicó la oncóloga.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Esta idea tiene relación directa con la importancia de realizar controles médicos periódicos. Para mantenerse sano hay que llevar una vida saludable, y eso incluye también la visita al médico de cabecera.

La noticia de una madre o una amiga enferma paraliza, no solo a la persona diagnosticada, sino también a los amigos y a la familia, que comienzan a tener conciencia de que la posibilidad de enfermarse no es la exclusividad de otros.

EL CÁNCER DE MAMA EN PRIMERA PERSONA

Marita Victoria Verón tiene 52 años, vive en la ciudad de Pico Truncado, Santa Cruz, y es paciente de la Dra. Lutteral. En 2015 le detectaron cáncer de mama y actualmente lo transita con metástasis en los huesos y en el hígado.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

“El día que me dieron el primer diagnóstico era mi cumpleaños, fue un 15 de septiembre. Mi esposo se largó a llorar, tuve miedo, pero decidí festejar mi vida a pesar de la bomba que había caído en mi casa”, relató Marita.

En 2015 se realizó controles de rutina, ya que a Pico Truncado había llegado una campaña nacional de prevención. Allí le detectaron algo y le pidieron que profundizara los estudios. Las derivaciones las trajeron a Comodoro Rivadavia y una red médica se puso a disposición. El CABIN fue el centro que le brindó atención y contención.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

Giselle Griffiths tiene 33 años, es nativa de la ciudad de Gaiman, pero la vida universitaria y el trabajo la enraizaron en Comodoro Rivadavia, y este año le diagnosticaron cáncer de mama.

Giselle se hacía controles desde 2015 por un nódulo en la mama izquierda. En 2025, mientras se bañaba, detectó un bulto nuevo y acudió al médico de la empresa para un control urgente. Los estudios no mostraron nada alarmante, aunque le indicaron seguir con controles más frecuentes.

“El día que me encontré el bulto en la mama, mi hermana detectó uno en la suya mientras estaba acostada. Enseguida fue a control, los médicos decidieron operarla y el diagnóstico fue cáncer”, recordó Giselle.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

El diagnóstico de su hermana reveló la presencia de un gen mutado, lo que aumenta el riesgo de desarrollar nuevamente cáncer, especialmente en las mamas, los ovarios o la próstata, en el caso de los hombres. Esto motivó a que la familia del círculo primario se realizara un estudio genético.

“Yo descubrí mi diagnóstico gracias a la enfermedad de mi hermana; si esto no hubiera sucedido, es posible que mi enfermedad se hubiera descubierto más tarde y no sé qué hubiera pasado”, afirmó Giselle.

Fue un golpe muy duro para sus padres asumir que ambas hijas debían enfrentar un diagnóstico de cáncer. Aun así, recorrieron ese camino con el apoyo de la familia y con la fortaleza que encontraron en sí mismas.

Respecto a la enfermedad y las posibilidades hereditarias, la Dra. Lutteral explicó: “No hace falta tener antecedentes familiares; sí hay que tenerlo en cuenta, pero no es lo más frecuente. Cualquiera puede estar en riesgo; por eso la prevención y los controles son para todos”.

Tres meses de prisión preventiva para el canillita acusado de prender fuego a un “trapito”

LOS BUENOS HÁBITOS VERSUS EL CÁNCER

La oncóloga afirmó que una parte importante de los casos de cáncer está relacionada con hábitos modificables, como el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la exposición solar sin protección y la falta de actividad física.

Adoptar una alimentación equilibrada, mantenerse en movimiento, cuidar la piel del sol, controlar lunares y lesiones en la piel, limitar el consumo de alcohol y evitar el cigarrillo son formas muy concretas de prevención.

Una mujer resultó herida tras manipular y sufrir un accidente con un arma en Comodoro

También enfatizó la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación, especialmente las vacunas contra el HPV, que previene el cáncer de cuello uterino y otros, y la hepatitis B, que reduce el riesgo de hepatocarcinoma.

No hay que esperar a tener síntomas para realizar chequeos como la mamografía, el PAP, los estudios digestivos, de piel o de pulmón según la edad y los antecedentes ya permiten detectar el cáncer en etapas muy tempranas, cuando el tratamiento puede ser curativo.

El cáncer a veces llega sin previo aviso; nadie tiene planificada una estrategia para enfrentarlo, y cada paciente lo vive de manera única. Los miedos son un común denominador, y en el caso de estas pacientes, las une el deseo de llevar la vida con normalidad, o la que pueden dentro de su contexto personal.

La principal hipótesis sobre el incendio de la camioneta usada para tirotear la oficina judicial de Comodoro

SER POSITIVAS A PESAR DE TODO

Marita tiene un cáncer de mama con metástasis que se ha vuelto una condición crónica, con períodos de mayor actividad y otros de estabilidad. “Estoy reconciliada con mi salud a pesar de que pasé momentos de angustia. Quiero ser feliz. Cuando me hago los tratamientos me arreglo, me pinto, sé que lo que me hacen es para mi bien”, expresó Marita.

Giselle reconoció que la experiencia previa de su hermana le permitió transitar la enfermedad con más serenidad: “De lo malo siempre hay algo bueno; mi hermana fue mi luz en el camino, porque cuando me tocó a mí ya conocía todo gracias a ella”. Tiros, persecución y nueve detenidos: el dato clave tras la balacera contra la oficina judicial en Comodoro

Ella procura sostener sus rutinas cotidianas mientras su cuerpo se lo permite. Realiza actividad física adaptada, aunque los efectos de la quimioterapia, el cansancio y las descomposturas, a veces le imponen pausas necesarias.

“Necesito verme saludable, por eso me cuido mucho. Aprendí que a veces puedo sentirme mal y no tener ganas de nada, pero sé que después voy a renacer y voy a salir adelante”, expresó Giselle.

Estas dos pacientes encontraron en su familia y en sus amigos el apoyo necesario para superar los momentos más duros.

LA FAMILIA Y LOS AMIGOS, UNA RED DE CONTENCIÓN

Giselle encontró en sus amigos y compañeros de trabajo una red de contención muy importante: “Descubrí que hay gente que se preocupa por mí, que está atenta a cuando me hago las quimios y que quiere acompañarme en todo momento”.

Encontraron sano y salvo al hombre de 79 años que había desaparecido en Comodoro

Marita tiene una familia numerosa: 4 hijos, 5 nietos y el esposo, que la acompaña constantemente: “A la enfermedad yo le pongo el cuerpo y mi esposo le pone el alma”.

Marita y Giselle son pacientes con un diagnóstico similar y es posible que no se conozcan, pero tienen algo en común: ambas se atienden en el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), que en Comodoro Rivadavia es un centro de tratamiento oncológico.

EL CABIN

El 18 de octubre este centro cumplió 37 años de trabajo. Su director es el Dr. Jorge Brugna y existen dos áreas fundamentales de tratamiento: radioterapia a cargo del Dr. Castagnino Ricardo junto con las Dras. Mariángeles Keropián y Gabriela Flukiger y el área Oncología y Hospital de día a cargo Dra. Lutteral conjuntamente con la Dra. Erika Troncoso y la Dra. Ana Lucía Ruiz.

Comodoro tendrá el domingo más caluroso de los últimos 6 meses en el “Día de la Madre”

Lic. Martín Villafañez es el coordinador de enfermería oncológica, junto a la técnica Karina Lorenzo, en el área de preparación, manejo y administración de citostáticos, terapias con anticuerpos monoclonales, inmunoterapia y anticuerpos conjugados.

El hospital de día cuenta con un apoyo interdisciplinario de psicología, con actividades en el hospital de día durante la aplicación de tratamientos en forma grupal y un espacio personal para el acompañamiento del paciente y su familia.

También hay nutricionistas y se realizan talleres que tienen en cuenta las emociones y los cambios físicos que genera este diagnóstico y tratamiento: «La belleza es una experiencia sanadora», un taller de automasajes y otro de yoga.

Extendieron el corte de agua por 18 horas en todo Comodoro por una falla en el acueducto del ’99

Cuenta con un área de diagnóstico y tratamiento de medicina nuclear para muchas indicaciones médicas, no solo oncológicas, con centellograma y PET-TAC, y se suman estudios de cardiología y endocrinología.

Hay un laboratorio para toda la comunidad donde se realizan análisis bioquímicos y marcadores tumorales, y también se coordina el envío y la realización de estudios genéticos y moleculares con otros centros.

Se brinda apoyo médico clínico y de cuidados paliativos para los pacientes, así como especialistas en genética, mastología, endocrinología, dermatología y cirugía; todas las especialidades orientadas al paciente oncológico para poder trabajar interdisciplinariamente.

Este jueves, y por 24 horas, se cortará el agua en todo Comodoro Rivadavia

Giselle y Marita coincidieron en otra cosa: la calidez de la atención de todos los que trabajan en este centro y destacaron la empatía y el trato cercano de todo el personal con los pacientes, que, de algún modo, son un pilar muy importante para sobrellevar los tratamientos.

UN MENSAJE DE PREVENCIÓN

La doctora Lutteral insistió en la necesidad de perder los miedos y en la importancia que puede tener una conversación con el médico de cabecera para transmitirle los antecedentes personales y familiares y conversar sobre los hábitos, para poder direccionar los controles en forma más personalizada y específica.

Marita y Giselle son la voz que confirma que, gracias a los chequeos periódicos, pudieron detectar a tiempo el cáncer. Aunque atravesaron momentos difíciles, esa detección les dio la oportunidad de ocuparse de su salud.