Aumento del bruxismo en Comodoro: cómo el estrés destruye los dientes y qué hay que hacer

Una molestia persistente en la mandíbula, un dolor de cabeza que no cede o la simple sensación de tensión en el rostro al despertar. Estos son algunos de los síntomas que llevan a cada vez más comodorenses a la consulta odontológica, donde descubren un diagnóstico en común: el bruxismo. Se trata de un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes que, según los especialistas, refleja las consecuencias físicas de un sistema nervioso alterado por el estrés.

La odontóloga Yanina Núñez, en diálogo con ADNSUR, explicó que la detección de este problema es una constante en su práctica diaria. “Desde hace mucho tiempo los pacientes consultan por molestias, por dolores, y nos damos cuenta de que se trata de bruxismo. Vienen con los dientes gastados, que es principalmente donde vemos el efecto”, detalló la profesional.

Este desgaste no es menor. Núñez lo describe con una imagen contundente que grafica la severidad del cuadro: “Se llaman facetas de desgaste. Hay pacientes que se comen los dientes, es tremendo el desgaste que tienen”.

La fuerza silenciosa que daña la dentadura

Para comprender el alcance del daño, es fundamental entender qué ocurre en la boca durante un episodio de bruxismo. “El bruxismo es un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, y la fuerza que se descarga en los músculos, la fuerza que hacen los músculos sobre los dientes, es muy fuerte. El esmalte es un tejido muy duro y aun así se llega a gastar por los movimientos”, señaló Núñez.

Pero las consecuencias trascienden el evidente deterioro dental. La tensión constante repercute en múltiples áreas del cuerpo, generando un cuadro de malestar generalizado que muchas veces los pacientes no asocian con un problema bucal. “Esto repercute no solo en que se gastan o se rompen los dientes, sino que hay dolores en los músculos del cuello, en los músculos de la espalda, dolores de cabeza y manifestaciones también en la articulación que une el cráneo con la mandíbula”, enumeró la odontóloga. De hecho, la consulta inicial muchas veces está motivada por estas dolencias secundarias. “La consulta principal es el dolor en las articulaciones temporomandibulares. El paciente con bruxismo viene a consultar porque le duele, y aunque manifieste también dolores de cabeza, a veces no sabe que puede ser un problema de tensión muscular”.

El estrés como detonante: cuando el cuerpo no descansa

La raíz del problema, en la gran mayoría de los casos, se encuentra en el sistema nervioso y su respuesta a los estímulos externos, principalmente el estrés. Yanina Núñez ofreció una explicación fisiológica detallada sobre por qué el cuerpo reacciona de esta manera.

“El bruxismo es una manifestación de un desacomodamiento del sistema nervioso autónomo”, indicó. Este sistema se divide en dos: el parasimpático, que nos ayuda a estar tranquilos, relajados, a digerir y reparar tejidos; y el simpático, que nos prepara para la acción, la lucha o la huida. “En los pacientes con aumento de estrés, el sistema simpático se activa, está hiperactivo. Este sistema nos sirve para escapar de situaciones problemáticas, prepara el cuerpo para luchar o defenderse”, explicó.

Cuando una persona vive bajo un estado de estrés crónico, este sistema de alerta permanece encendido de forma casi permanente. “Esto hace que los músculos de todo el cuerpo, y específicamente los de la boca, de la mandíbula, de la masticación, estén en hipertonía, o sea, apretados durante todo el día y más a la noche. El paciente no logra relajar”, afirmó Núñez. Este estado de tensión constante es el que deriva en el rechinamiento y apretamiento dental.

Un tratamiento integral: "La placa no cura el bruxismo"

Durante años, el tratamiento más extendido para el bruxismo fue la confección de una placa de relajación o miorrelajante. Sin embargo, la especialista fue categórica al aclarar su verdadera función y limitaciones. “Una placa puede ser para que no se gasten los dientes, pero la solución de fondo está en armonizar el sistema de salud del paciente”, sostuvo.

Núñez derribó uno de los mitos más instalados en el imaginario colectivo: “La placa ayuda a que no se rompan o no se desgasten los dientes, pero no cura el bruxismo, eso tiene que quedar bien claro. Antes se creía que uno le ponía al paciente una placa para eliminar el bruxismo, y no es así”.

El abordaje correcto debe ser multidisciplinario e integral, enfocado en encontrar y tratar el origen del problema. “Lo más importante es disminuir el estrés. Hay que lograr relajación, hay que cambiar hábitos. A veces hasta los hábitos alimenticios tienen que cambiar”, recomendó. Entre las estrategias mencionó la derivación a kinesiólogos para relajar la musculatura contracturada, analizar la forma de respirar del paciente —ya que una mala respiración puede retroalimentar el ciclo— y realizar cambios en el estilo de vida.

La solución al bruxismo no reside en un simple dispositivo acrílico, sino en una transformación más profunda. La recomendación de la especialista apunta a una toma de conciencia sobre los hábitos diarios: “Hay que bajar el tiempo de uso de pantallas, y más antes de dormir; bajar el nivel de azúcar, principalmente antes de dormir. Todo lo que lleve a relajar el cuerpo y a que nuestro sistema nervioso parasimpático pueda hacer lo que tiene que hacer, que es reparar y relajar para conseguir un sueño mejor”. En definitiva, el rechinamiento de dientes funciona como una alarma que nos obliga a escuchar lo que el cuerpo intenta decir: es hora de detenerse, respirar y bajar la tensión.