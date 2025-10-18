Armonización facial en millennials: cuándo recurrir a bótox y rellenos

Una nueva tendencia en el mundo de la estética facial gana cada vez más terreno, modificando por completo el perfil de los pacientes que buscan tratamientos de armonización. La aplicación de toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, y los rellenos con ácido hialurónico ya no son un recurso exclusivo para combatir los signos del envejecimiento en pieles maduras. Hoy, son los jóvenes quienes impulsan una demanda creciente, buscando definir rasgos y seguir los cánones de belleza que se imponen en las plataformas digitales.

En diálogo con ADNSUR, la odontóloga Liliana González, especialista en estética bucal y armonización facial, confirmó este cambio de paradigma. "La verdad que sí, cada vez son más jóvenes. Generalmente a partir de los 25 años es donde se empieza a ver", manifestó la profesional. A diferencia de décadas pasadas, donde el objetivo principal era disimular las arrugas, la motivación actual es otra. "Buscan sobre todo los rellenos, relleno de pómulos, labios, contorno mandibular. Hay muchos referentes por ahí a seguir y me parece que viene más por ese lado la tendencia", explicó González.

Este fenómeno marca un silencio con la percepción tradicional de estos tratamientos. "Recuerdo hace muchos años atrás que las que se ponían bótox eran mujeres más grandes, pasando los 50 años o cerca de los 50, pero se observa que ahora son cada vez más jóvenes", señaló la especialista.

Del antiage a la voluminización: un nuevo enfoque

Antiguamente, los tratamientos estéticos inyectables estaban casi por completo enfocados en un público que superaba el medio siglo de vida. "Antes, gente más grande utilizaba mucho los rellenos con el afán de disimular o atenuar la arruga", detalló González. Sin embargo, la evolución de las técnicas y los productos generó una reconversión en su uso. "Hoy, esos rellenos que antiguamente se usaban, en gran parte los reemplazó el bótox", contó.

En la actualidad, el ácido hialurónico es el producto estrella entre la juventud para lograr otros objetivos estéticos. "Las chicas más jóvenes sí tienden a tener estos labios más carnosos, más de moda", afirmó la odontóloga. No obstante, esta búsqueda de una apariencia idealizada a veces puede llevar a excesos. "Acá lo que hay que tener en cuenta es el hasta dónde. No es que les va a producir algo malo, sino que es el exceso del producto. Cuando uno pierde por ahí el rumbo en el afán de tener una cara más armónica o más angulosa, más en lo que se ve en las redes, en los medios, en la gente famosa", reflexionó.

La duración de estos tratamientos es un factor clave. Un relleno con ácido hialurónico, según el especialista, puede durar aproximadamente entre un año y un año y medio, aunque varía según el metabolismo de cada persona y factores como la actividad física.

El riesgo latente: la importancia de ponerse en manos expertas

Si bien la aplicación de estas sustancias puede parecer un procedimiento sencillo, González fue contundente al advertir sobre los peligros de una mala praxis. La elección de un profesional idóneo no es un detalle menor, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad del paciente. "Lo importante de esto es ver dónde se lo realizan, que sea siempre con un profesional, con todos los cuidados que esto implica", subrayó.

Un aplicador sin el conocimiento adecuado puede causar daños severos y permanentes. "El rostro tiene una gran irrigación. Entonces, aquella persona que hace la aplicación debe tener conocimientos, tanto de la irrigación, de los músculos, en qué plano se aplica", explicó el especialista. Las consecuencias de un error pueden ser catastróficas. "Una mala aplicación puede generar una necrosis en cualquier parte, tanto sea en labios, en pómulos, en nariz. Así que sí, siempre debe ser de la mano de un profesional", insistió.

El costo de los tratamientos es muy variable y depende de la calidad del producto que utilice cada profesional, desde los más económicos hasta los de tope de gama, así como de la zona del rostro donde se aplica.

Más allá de la estética: autoestima y acompañamiento

El impacto de estos procedimientos no es solo físico. Los beneficios estéticos, como la hidratación y la mejora en el color de los labios que aporta el ácido hialurónico, suelen generar una percepción positiva en el paciente. "Hay un gran beneficio en el rostro y lógicamente cualquiera se ve mejor", indicó González. Esta mejora en la apariencia a menudo se traduce en un aumento de la seguridad personal. "El paciente puede sentirse más seguro, se ve más linda", añadió.

Sin embargo, el especialista destacó la importancia de un acompañamiento adecuado para que la autoestima no dependa exclusivamente de un tratamiento estético. "Esto va acompañado de otro tipo de trabajo de la imagen. Siempre hay que hacer el acompañamiento a la paciente porque la práctica no hace a la persona", concluyó, remarcando la necesidad de un enfoque integral que ponga la salud y el bienestar emocional del paciente en primer lugar.