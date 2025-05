Acné en mujeres adultas: causas y soluciones científicas

El acné es una afección cutánea común que, aunque no representa un riesgo para la salud física en términos de vida, tiene un efecto significativo en el bienestar emocional y social de quienes lo sufren.

A menudo, se minimiza su impacto con comentarios como "son solo granitos", sin embargo, aquellos que enfrentan esta condición son conscientes de cómo puede afectar su autoestima y sus interacciones sociales, generando sentimientos de inseguridad y aislamiento.

Por lo tanto, es importante reconocer el acné no solo como un problema estético, sino también como una cuestión que puede influir en la calidad de vida de las personas.

Aunque históricamente se vinculó al período adolescente, el problema hoy es cada vez más frecuente en mujeres mayores de 25 años. Se diagnostica como acné de la mujer adulta cuando comienza después de esa edad o si continúa tras la adolescencia.

Más allá del granito: qué es el acné

El acné no son solo “granitos con pus”. También incluye:

Puntos negros

Puntos blancos

Lesiones inflamatorias profundas, dolorosas y de larga duración

En adolescentes, suele estar relacionado a cambios hormonales propios del desarrollo. En mujeres adultas, puede tener múltiples causas.

Principales factores que lo desencadenan

En mujeres adultas, el acné puede estar relacionado con alteraciones hormonales, incluso cuando los análisis se encuentran dentro de valores normales. Factores como la exposición solar, el hábito de fumar, el uso de cosméticos oclusivos o no retirar el maquillaje pueden influir en su aparición.

También impactan la limpieza excesiva de la piel y aspectos vinculados a la dieta, como el consumo elevado de azúcares, harinas refinadas, lácteos y suplementos proteicos derivados del suero de leche. Ciertos medicamentos, como la vitamina B12, también pueden desencadenarlo.

En algunos casos, se relaciona con el síndrome de ovario poliquístico. Ante síntomas como aumento de vello en zonas poco habituales (rostro, abdomen bajo), caída de cabello, dificultad para perder peso o alteraciones menstruales, es aconsejable consultar con especialistas en ginecología y endocrinología.

Cómo se presenta y cuándo consultar

El acné de la mujer adulta suele ubicarse en la parte inferior del rostro (mandíbula y barbilla), a diferencia del de adolescentes, que afecta la zona T (frente, nariz, mentón), el pecho y la espalda.

No solo es importante tratarlo por una cuestión estética: también puede dejar cicatrices. Por eso se recomienda la consulta temprana con el dermatólogo para iniciar el tratamiento adecuado según tipo y severidad.

Cuidados diarios: skincare y maquillaje

Es clave acompañar el tratamiento con una rutina adecuada al tipo de piel. La primera línea de tratamiento suele incluir retinoides (tópicos u orales), que pueden alterar la barrera cutánea. Por eso se recomienda:

Usar limpiadores suaves

Evitar exfoliaciones

Hidratar bien la piel

Usar protector solar todos los días

Sobre el maquillaje, no hay contraindicación si se usan productos no comedogénicos —es decir, formulados para no obstruir los poros ni favorecer la aparición de nuevas lesiones—. Puede ser una herramienta de apoyo para mejorar la autoestima. Lo importante es retirarlo correctamente antes de dormir o de hacer ejercicio.

Fuente: TN/ Zaida Troyano. médica cirujana (MP 31.416/5), especialista en Clínica Médica (MN:129.453) y en Dermatología (CE 17.223).