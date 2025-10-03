Volkswagen Tiguan 2025 en Argentina: precios y diferencias entre Life y R-Line

El renovado modelo, fabricado en México sobre la plataforma modular MQB Evo, llega completamente actualizado y con un fuerte salto en materia de equipamiento, conectividad y seguridad.

A su vez, este nuevo Tiguan adopta las líneas del lenguaje de diseño actual de la marca, con un aspecto más robusto y elegante, sin perder el toque deportivo que lo caracteriza.

Por otra parte, lo destacado es que llega a nuestro país en dos variantes: "Life" y "R-Line", ambas equipadas con motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión DSG de 7 velocidades y tracción delantera.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

Respecto a seguridad, en ambas versiones, el nuevo Tiguan propone un nivel de equipamiento superior a su predecesor y está equipado con freno electromecánico con función "auto hold" y asistencia para arranque en pendientes. Asimismo, tiene airbags para conductor y acompañante, airbags de cortina para pasajeros delanteros y traseros y airbags laterales de cabeza delanteros.

Mientras tanto, vale detallar las diferencias entre cada una de las variantes. La Tiguan “Life”, se posiciona como la opción de entrada, aunque con un nivel de equipamiento más que completo: llantas de 18", portón trasero eléctrico, tablero digital "Digital Cockpit Pro" y una nueva pantalla central de 12,9 pulgadas.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

Además, incluye climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico para smartphones, asistentes de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y múltiples sistemas de asistencia a la conducción.

La R-Line, en tanto, eleva la apuesta con un perfil deportivo y mayor tecnología: llantas de 19", faros IQ Light con función dinámica, techo panorámico, butacas delanteras con ventilación, calefacción y hasta función de masajes. También suma un sistema multimedia de 15", proyección "Head-up Display" y el paquete de cámaras "Area View", entre otros detalles.

Se filtraron crudos mensajes tras el triple femicidio de las jóvenes: “Hubieras visto cómo lloraban”

A su vez, este nuevo Tiguan se ofrece en seis colores: Blanco Puro, Negro Profundo, GrisPirita, Gris Platino, y Azul. Respecto a los precios, el Tiguan Life cuesta $70.663.800. Por su parte, la versión R-Line asciende a los $74.374.650.

Además, tiene garantía Volkswagen de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y adicionalmente se ofrece con los primeros tres servicios de mantenimiento 100% bonificados. Asimismo, también están disponibles contratos de mantenimiento que brindan la posibilidad de adquirir de forma anticipada hasta un séptimo service, con precio fijo.