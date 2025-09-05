Una nueva versión para un clásico de Nissan

En esta nueva versión del D-SUV de la automotriz nipona, está ideada para que se posicione como la opción de entrada de gama, por debajo de la Exclusive y la híbrida e-Power. Por lo tanto, además de una dotación de equipamiento más acotada —aunque igualmente muy completa, especialmente en seguridad— sólo viene con tracción simple. Así, la llegada de esta versión complementa el portfolio de la actual oferta de Nissan X-Trail en Argentina, con sus dos mencionadas variantes que ya están disponibles hace un par de años en el país.

Primero y principal, este X-Trail Advance ofrece un diseño moderno. Es entonces que, por fuera, conserva las líneas de la variante más equipada, pero tiene llantas de 18” en lugar de 19”. Asimismo, trae ópticas con tecnología LED, parrilla con detalles cromados y manijas y espejos de color carrocería, como los puntos más destacados.

Mientras tanto, en su interior cuenta con tres filas de asientos, climatización de doble zona y pantalla interactiva de 8 pulgadas, aportando amplitud y confort tanto para el uso urbano como en viajes de larga distancia.

Por otro lado, en esta nueva generación, el Nissan X-Trail posee unas medidas de 4.680 mm de largo, 1.840 mm de ancho —sin espejos—; 1.695 mm de altura, y tiene una distancia entre ejes de 2.705 mm. De esta forma, puede acomodar en su habitáculo tres filas de asientos, que son de serie en todas las versiones. La capacidad de carga del baúl es de 1.298 litros, todo esto con la segunda y la tercera fila rebatidas.

A su vez, las dos versiones nafteras disponibles del X-Trail comparten el motor: un 2.5 aspirado de cuatro cilindros en línea, que desarrolla un total de 183 CV y 245 Nm de torque, mientras que la transmisión corre por cuenta de una caja automática CVT. La diferencia está en el sistema de tracción, que es simple en Advance —delantera— y 4×4, de reparto automático, en la Exclusive.

En cuanto a la seguridad, incorpora seis airbags y un paquete completo de tecnologías de seguridad y asistencias a la conducción tales como: alerta de colisión frontal, frenado de emergencia y control de crucero inteligente, alerta de punto ciego y de tráfico cruzado trasero.

Finalmente, es importante destacar que la nueva versión Advance del SUV mediano X-Trail tiene un precio total definitivo de $55.449.000, mientras que la Exclusive, siendo la misma mecánica, asciende a un coste de $66.789.700. En ambos casos, poseen una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.