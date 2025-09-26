Subaru Impreza 2025 llega a Argentina: precio, ficha y novedades de la sexta generación

Este actualizado modelo clásico de Subaru reemplaza al de quinta generación, que se vendió en nuestro país desde 2018, y llega para completar la gama junto a sus derivados más conocidos: el Crosstrek y el WRX.

Aunque parezca una contradicción, la novedad es la conservación. Mantiene la esencia que lo hizo popular, pero con una serie de optimizaciones mecánicas y de equipamiento que buscan posicionarlo como una opción única dentro del segmento C (compacto).

No obstante, el gran atractivo de este lanzamiento es que devuelve al mercado argentino un hatchback japonés con tracción integral. En primer lugar, vale destacar sus dimensiones, ya que este Impreza de nueva generación mide 4,48 metros de largo, 1,78 de ancho, 1,48 de alto y 2,67 entre ejes.

Mientras tanto, conserva el tradicional motor bóxer 2.0 atmosférico, con 156 caballos de potencia y 196 Nm de torque, aunque ahora con ajustes que prometen menor consumo y menores emisiones contaminantes.

La transmisión es automática CVT de variador continuo con ocho marchas simuladas, posee levas al volante y, como siempre en Subaru, la tracción es integral permanente mediante el sistema Symmetrical All-Wheel Drive, una de sus marcas registradas.

A su vez, desde su versión de entrada (de serie) este nuevo Impreza ofrece un nivel de dotación muy alto. Esto es tal que, en esta única versión disponible en el país, que se denomina Dynamic EyeSight, viene ya con ocho airbags, frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistencias a la conducción con el sistema “EyeSight” (como el nombre del modelo), llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil de 12 pulgadas con cámara, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, sensor de lluvia y encendido automático de luces.

Por su parte, está disponible en la siguiente paleta de colores: blanco, gris, negro, plata, rojo y dos tipos de azul; este último muy característico en la historia de este modelo de la marca Subaru.

El precio de lanzamiento es de 37.000 dólares (o 49.654.000 pesos), con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, una cobertura superior a la media del mercado automotriz argentino.