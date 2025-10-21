Ram Dakota en Argentina: la nueva pick up mediana fabricada por Stellantis llega en noviembre

El grupo Stellantis comenzó a fabricar una nueva pickup mediana en Argentina: la Ram Dakota, la nueva generación de un modelo legendario que supo venderse desde fines de los 90's en nuestro mercado como Dodge, y que a partir de ahora lleva el emblema de la marca especialista en camionetas de este conglomerado de automotrices.

Así entonces, esto es un hito que representa un paso trascendental para el centro industrial de Ferreyra (Córdoba), que por primera vez produce un modelo de Ram.

No obstante, la Dakota se lanzará a la venta en la Argentina antes de fin de año - puntualmente en el mes de noviembre- y, al igual que la Titano (con quien comparte línea de producción), se exportará a otros mercados de la región, con el foco puesto en Brasil. También se anunció que se crearán 1.800 nuevos puestos de trabajo para poder llevar a cabo esta nueva producción, de los cuales la mitad serán ocupados por mujeres.

A su vez, Stellantis confirmó que la nueva Dakota compartirá el mismo motor 2.2 turbodiesel que ya usa la Titano: es un B 2.2 Multijet, que en otros mercados ya utilizan diferentes modelos de Fiat y Jeep. Es un diesel de 2.184cc, con cuatro cilindros, turbo de geometría variable, potencia de 200 cv a 3.500 rpm y torque de 450 Nm a

1.500 rpm.

Por otra parte, anunciaron también que este año se fabricarán 1.400 Dakota, mientras que aumentará a 17.500 unidades el año que viene cuando el porcentaje de integración de piezas nacionales alcance entre el 35% y 40% del total.

Mientras tanto, las gamas de esta pick up se develará al momento de su lanzamiento, pero ya anticiparon que habrá una versión llamada "Warlock", que llevará el ya mencionado motor turbodiesel 2.2 litros de 200 CV con caja automática de ocho velocidades, sistema de tracción integral con reductora y cuatro modos de conducción (Normal, Sport, Arena y Nieve). Asimismo, contará con una capacidad de carga de 1.020 kilos, un volumen de carga de 1.210 litros y 3.500 kilos de capacidad de remolque.

Finalmente, lo que también se ha podido saber es que en su interior hay una combinación de confort y tecnología. Esto se debe al instrumental digital de 7 pulgadas que tiene, integrado a una pantalla central multimedia de 12,3 pulgadas, además de un completo equipamiento de seguridad que incluye 6 airbags, una cámara de visión multidireccional y sistemas de asistencia a la conducción.

