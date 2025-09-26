Mustang Dark Horse: interior digital, SYNC 4 y pantalla de 13.2

Con más de 655 unidades vendidas desde que el modelo llegó al país en 2016, Ford Argentina conmemoró el noveno aniversario de la llegada del Mustang al país con un evento que combinó historia, exclusividad y la presentación oficial del nuevo Dark Horse.

Respecto a las características de este flamante modelo, en su exterior, presenta una parrilla con estilo clásico y el icónico logo de Mustang con acabado negro mate. Sus ópticas Full LED tienen un acabado, mientras que en el capó se aprecian franjas negras con terminación mate y la leyenda “Dark Horse” en cada costado.

A su vez, los faros delanteros y traseros son Full LED, proporcionando una iluminación más eficiente mientras conservan el formato de tres barras, un sello distintivo del Mustang. Esta variante es aún más agresiva y deportiva que el GT, desarrollada por la división Ford Performance.

Subaru Impreza 2025 llega a Argentina: precio, ficha y novedades de la sexta generación

Además posee el primer logo clásico del Mustang en el que el icónico caballo se ve de frente, con las fosas nasales abiertas como un pura sangre de carrera, replicando las dos entradas de aire en el capot.

Por otra parte, esta nueva versión ofrece una experiencia de conducción y conectividad de vanguardia. El habitáculo se centra en el conductor con un cockpit 100% digital inspirado en las cabinas de los aviones caza de combate: el sistema multimedia SYNC 4, proyectado en una pantalla táctil de 13.2 pulgadas integrada al panel de instrumentos digital de 12.4 pulgadas. Ambas son totalmente personalizables, permitiendo seleccionar colores y gráficos, operando en conjunto. Este sistema ofrece compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, garantizando una interacción fluida e intuitiva.

Todo sobre el nuevo Hyundai Santa Fe: dimensiones, confort y equipamiento premium

Mecánicamente, ofrece un importante plus respecto al GT; pues si bien mantiene el motor Coyote V8 de 5.0 litros -aspirado-, desarrolla un extra de potencia entregando 507 CV y 567 Nm de par, asociado a la caja automática de 10 velocidades, con tracción trasera y una calibración específica del mapeo del propulsor. Para nuestro país, la marca decidió mantener la configuración con caja automática.

Asimismo, la potencia se transmite al eje trasero a través de un diferencial trasero Torsen con sistema de enfriamiento, garantizando que la fuerza sea transmitida al eje trasero con mayor adherencia. Incorpora un sistema de suspensión adaptativa MagneRide, con calibración específica para este Dark Horse, optimizada para un rendimiento superior en pista. Además, el sistema de escape activo con ajuste de válvula permite modificar la sonoridad del motor.

Fiat llama a revisión a cuatro modelos por fallas en los cinturones

En Argentina, la preventa -que fue anunciada para el 14 de agosto- ya agotó el cupo inicial y se espera que las primeras unidades sean entregadas a sus dueños hacia fines de este mes No obstante, el precio de entrada se ubica en torno a los 55.000 dólares, mientras que la variante híbrida rondará los 58.000 dólares. Las versiones tope de gama, con preparación más deportiva y acabados exclusivos, podrían alcanzar los 70.000 dólares.