Llegó al país el esperado Tera, con distintas versiones para todas las necesidades

El nuevo modelo Tera de Volkswagen llegó a Argentina, desarrollado en la planta que la automotriz alemana tiene en Taubaté, en San Pablo.

Desde allí, llega al mercado nacional con una gama compuesta por cuatro niveles de equipamiento: Trend, Comfort, High y Outfit, con dos opciones de motores: 1.6 y 1.0 litros, y dos alternativas de cajas de cambio: manual de 5 marchas o automática de 6 velocidades. A continuación, los detalles de cada una.

La versión Trend MSI MT cuenta con aire acondicionado, volante regulable en altura y profundidad, limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia, sistema “Coming & Leaving Home”, apoyabrazos delantero, dos tomas USB Tipo C delanteras, dirección asistida eléctrica, volante multifunción, cierre central con comando a distancia, alarma e inmovilizador electrónico, levantacristales eléctricos delanteros y traseros, sistema multimedia VW Play de 10” con App Connect inalámbrico, seis parlantes, tablero digital de 8” VW Digital Cockpit, sensor de estacionamiento trasero, espejos exteriores eléctricos con función Tilt Down, alfombras de tela, tapizado en tela, parasoles con espejos iluminados y luces de cortesía en guantera y baúl.

En tanto, la Comfort 170 TSI agrega climatizador automático de una zona, difusores de aire traseros, asiento del conductor con ajuste manual de altura, respaldo trasero plegable 1/3-2/3, sensor crepuscular con encendido automático de luces, dos tomas USB Tipo C traseras, volante multifunción revestido en cuero sintético, sistema de apertura y encendido sin llave, conectividad Mi VW Connect, cargador inalámbrico, sensor de estacionamiento delantero y cámara de visión trasera, tapizado en cuero ecológico.

Por su parte, la versión High 170 TSI suma volante con levas, sistema multimedia VW Play de 10” en versión Conectada con App Connect inalámbrico, tablero 100% digital de 10,25” Active Info Display y luz de ambiente Led “Ambient Light”.

Finalmente, en la Outfit 170 TSI se incorpora carrocería bitono, tapizado en cuero ecológico exclusivo “Outfit”, manteniendo el resto del equipamiento de la versión High.

En lo que respecta a motorización, la versión Trend está impulsada por el motor naftero 1.6 MSI, que entrega 110 CV y 155 Nm de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Pero, desde la versión Comfort en adelante, posee motor naftero 1.0 TSI (1.0 turbo) de tres cilindros, que desarrolla 101 CV y 170 Nm de torque, asociado sólo a la caja automática con convertidor de par de 6 marchas.

En seguridad incluye 6 airbags, control de asistencia para arranque en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas y programa electrónico de estabilización ESP con ABS, ASR, EDL, EDTC, estabilizador de tráiler y como opcional ofrece el "Pack Safe I" que incluye freno autónomo de emergencia "AEB" con detector de peatones.

A todo esto, sus precios son: Tera Trend 1.6 MT: $ 29.900.000; Comfort 170 TSI: $ 33.700.000; High 170 TSI: $ 36.900.000 y Outfit 170 TSI: $ 37.800.000.

Tiene garantía Volkswagen de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero y, adicionalmente, se ofrece con el primer servicio de mantenimiento 100% bonificado, y mano de obra bonificada en el segundo y tercer servicio.

