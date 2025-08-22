La RAM Dakota será la nueva pick up que se fabricará en Argentina

La inédita pickup mediana que se viene fue anticipada con la presentación del concept car denominado “Nightfall”, en un evento especial realizado en San Pablo, Brasil. Sin embargo, lo más importante es que se lanzará a fin de año, de manera formal, en Argentina.

Así, este será el segundo vehículo utilitario que se producirá en el renovado complejo industrial de Stellantis en Córdoba, que está pensado para abastecer el mercado local y la exportación a todo Sudamérica desde la provincia mediterránea. El nuevo modelo entrará en producción a finales de este 2025.

Por su parte, el destacado nombre “Dakota” devuelve la vida a una histórica pick-up mediana que fue muy popular, especialmente en Estados Unidos, bajo la marca Dodge y que, en Argentina, también tuvo un alto grado aspiracional.

En cuanto al diseño exterior, lo que se ha podido percibir, es que posee un capó de estilo deportivo, que incorpora una toma de aire con tres luces ámbar superiores, en lo que es un “guiño” a las pick-ups más icónicas de la historia de la marca. Mientras tanto, el paragolpes incluye ganchos de remolque delanteros, un winche eléctrico y protector inferior, todo acompañado por detalles en un exclusivo tono bronce.

A su vez, en la parte trasera, se destaca el auxilio externo montado sobre un “RAM bar” exclusivo, que también incorpora potentes luces LED de largo alcance. También llaman la atención los faros traseros LED, el emblema RAM en la tapa y el paragolpes

con ganchos de remolque integrados.

El conjunto se completa con suspensión elevada con marca FOX, neumáticos de 33 pulgadas y llantas de 18 pulgadas con beadlock. Incluye, además, estribos, pasarruedas y espejos en color negro.

Todo esto queda coronado por una pintura exclusiva y gráficos especiales, que simbolizan la fuerza de la familia RAM, única marca que se dedica solamente a pick ups en el mundo.

Mientras tanto, la propia marca informó que, en las próximas semanas, se conocerán más detalles técnicos y comerciales de la nueva RAM Dakota, entre ellos el equipamiento, versiones, motorizaciones (principalmente), y fechas de lanzamiento específicas para la Argentina, así como también para el resto de Sudamérica.