CUÁLES SON LOS 10 AUTOS 0 KM MÁS BARATOS DE ARGENTINA EN AGOSTO DE 2025

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de alta incertidumbre y cambios impositivos que han provocado importantes distorsiones en los precios de los vehículos 0 km. Tras la reciente actualización del impuesto automotor decretada por el Gobierno Nacional —que elevó significativamente el mínimo imponible— los precios de los autos sufrieron reajustes, y el mercado quedó prácticamente paralizado a la espera de nuevos valores oficiales.

CAMBIOS EN EL IMPUESTO AUTOMOTOR Y EL IMPACTO EN LOS PRECIOS

Hasta fines de enero de 2024, la mayoría de las automotrices aún no había actualizado sus listas de precios tras la modificación del impuesto automotor. Solo Toyota —en un hecho poco usual— publicó inmediatamente sus nuevos valores: el Toyota Yaris desde $15.079.000, el Corolla desde $18.328.000, y el Corolla Cross desde $22.777.000, valores que reflejan el impacto de la actualización tributaria.

Mediante el Decreto 84/2024, el Gobierno decidió mantener el denominado “impuesto a los autos de lujo” pero aumentó casi un 100% el mínimo imponible en ambas escalas. Así, la primera escala pasó de afectar vehículos por encima de $14,7 millones a fijar el límite en $28 millones (gravamen del 20%), mientras que la segunda escala se aplica ahora a los modelos de más de $61 millones, cuando el tope anterior era de $31 millones (gravamen del 35%). Si bien muchas terminales esperaban la eliminación de la primera escala, el equipo económico de Javier Milei optó por conservarla, provocando reacciones encontradas en las automotrices.

Esta actualización profundizó una serie de distorsiones: muchos vehículos vieron sus precios “topeados” para evitar el salto tributario, generando situaciones insólitas, como diferentes versiones de un mismo modelo con el mismo precio de lista. Las variantes topes de gama, en cambio, experimentaron fuertes subas —en algunos casos, de casi $10 millones en un solo mes tras la devaluación de diciembre.

EL CASO DEL FIAT CRONOS

El Fiat Cronos, el auto más vendido en el país desde hace tres años, resulta ilustrativo. En diciembre, las primeras tres versiones (Like, Drive Pack Plus y Drive Pack Plus CVT) tenían exactamente el mismo precio ($14.582.000), claramente “topeado” para no verse alcanzadas por el impuesto en su escala previa.

Las variantes superiores, como el Precision CVT, saltaron de $10.300.000 en noviembre a $18.956.000 en diciembre, reflejando el impacto del gravamen y la devaluación. Se espera que, con la nueva base imponible, algunas versiones puedan experimentar incluso bajas de precio, mientras que aquellas que estaban “capadas” tendrán margen para incrementos.

CUÁLES SON LOS 10 AUTOS 0 KM MÁS BARATOS DE ARGENTINA EN AGOSTO DE 2025

De acuerdo a lo que señaló TN, el escenario actual muestra que para comprar un 0 km en la Argentina —incluyendo todos los gastos asociados (patentamiento, flete, seguros, impuestos, etc.)— se requieren no menos de $19 millones. Los “autos baratos�� son, en verdad, los menos costosos entre precios que no dejan de escalar.

Basado en las listas oficiales y siempre considerando la versión base, este es el ranking actualizado de los 10 vehículos nuevos de menor precio en el país: Modelo Precio desde ($) Renault Kwid 20.990.000 Fiat Mobi 23.976.000 Hyundai HB20 24.600.000 Chevrolet Onix 25.560.900 Toyota Yaris 26.721.000 JAC S2 26.860.000 Renault Logan 27.420.000 Citroën C3 27.700.000 Fiat Argo 27.759.000 Fiat Cronos 27.819.000

A pesar de las fluctuaciones, el listado revela que la barrera de entrada para un 0 km nuevo superó ampliamente los 20 millones de pesos, incluso para opciones históricamente populares por su accesibilidad, como el Renault Kwid o el Fiat Mobi.

La combinación de alta inflación, devaluaciones recientes, incertidumbre regulatoria y presión tributaria ha sumido al sector automotor en una especie de “parálisis técnica”. Muchas automotrices optaron por no publicar precios de lista o directamente suspendieron ventas a la espera de certidumbres. Los cambios en el impuesto interno pueden, por un lado, liberar algunas versiones de los modelos más caros de la obligación de tributar y, por el otro, permitir aumentos de los denominados “topeados”.

Todo indica que el mercado automotor argentino, además de caro, será muy volátil en 2024, con precios sujetos a una multiplicidad de factores que van mucho más allá de la evolución del dólar oficial. Para los consumidores, el desafío es doble: alcanzar el dinero necesario y lograr que ese dinero no pierda valor ante la espera o las especulaciones del sector.