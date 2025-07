Chevrolet amplía su Pick Up Experience y ya tiene fechas en Santa Fe y Mendoza

La mítica “Fortaleza” de Oreste Berta en Alta Gracia se tiñó de polvo, caucho y potencia con la llegada de “Chevrolet Pickup Experience”, la acertada idea que lleva a cabo Chevrolet Argentina en pos del conocimiento de sus pick ups.

En este evento estuvieron presentes dos de los más importantes directivos de la marca en el país: Florencia Savignone, Gerenta de Marketing para Argentina, Paraguay y Uruguay, y Gastón Gutiérrez, Brand Manager de General Motors en Argentina.

Pero, qué es este ¿“Chevrolet Pick Up Experience”? La Gta. Savignone habló con este medio y explicó que es: “una clínica de manejo donde estamos incentivando a que la gente se pueda acercar, a través de una experiencia de manejo que puede ser on u off road, según el producto de interés a testear: sea Montana, S10 o la nueva Silverado, en un ambiente controlado, acompañado por especialistas, donde pueden probar el producto en situación, conocer los principales diferenciales y sacar el mayor provecho a las pick ups”.

Gracias al ingreso de toda la gama de productos de este segmento de la casa del moño dorado, las tres opciones se encontraban disponibles para test, pero de maneras diferentes. En el caso de la Silverado y S10, se realizó un circuito off-road con peraltes, arena y mucha tierra, para poder comprobar la capacidad de ambas camionetas en

terrenos muy disparejos. En cuanto a la Montana, se diagramó un circuito en asfalto para manejo de estilo defensivo, donde quedó clara la maniobrabilidad y las medidas de seguridad que cuenta este modelo.

Savignone destacó que este fue el segundo evento de este tipo en lo que va del año, pero se apuesta a darle continuidad y ampliación. “Con la renovación del portfolio de productos, este año estamos buscando federalizar la estrategia comercial y de comunicación de todo el segmento de pick ups, poder llevar la experiencia, que la gente conozca este renovado abanico de modelos con el que contamos y disfrute de las cualidades técnicas de los coches. Se hicieron estas dos primeras experiencias, con mucho éxito en Buenos Aires y Córdoba, y la expectativa es poder replicar esto en las principales plazas del país en los próximos meses, con fechas ya pautadas en Santa Fe y Mendoza”.