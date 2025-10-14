Autos eléctricos BYD en Argentina: características, autonomías y precios de los nuevos modelos

En el evento que concretó el desembarco oficial de BYD en el país, llevado a cabo en Centro Costa Salguero (CABA), la marca china anunció el inicio de la comercialización de sus primeros tres modelos en el mercado local. El interés por los vehículos fue absoluto desde el inicio: en la primera preventa, más de 1.500 unidades de la marca ya fueron adquiridas en la Argentina.

El ingreso de la automotriz china BYD en el país tiene como objetivo impulsar la movilidad sustentable y ofrecer alternativas competitivas en el segmento de vehículos híbridos enchufables y 100% eléctricos.

Así, entre los modelos que debutan en la Argentina se encuentran: el BYD Yuan Pro, el BYD Dolphin Mini y el BYD Song Pro DM-i. A continuación se detallan sus características.

El Dolphin Mini es uno de los modelos más vendidos y se presenta como el ideal para la conducción urbana, con una autonomía de 280 kilómetros, mientras que su versión GS alcanza los 380 kilómetros.

Por su parte, el Yuan Pro, un vehículo deportivo utilitario (SUV) compacto, ofrece una autonomía de 380 kilómetros, techo panorámico y parasol eléctrico, destacándose por su diseño funcional y comodidad.

Otro de los modelos presentados fue el Song Pro DM-i, un SUV híbrido que combina un motor naftero (de combustión) de 1,5 litros con otro eléctrico y que ofrece una autonomía de 100 kilómetros en modo completamente eléctrico y hasta 1.030 kilómetros de autonomía combinada. El vehículo reduce alrededor de un 50% las emisiones de gases contaminantes en comparación con los automóviles de combustión interna tradicionales, y cuenta con la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizarlo como fuente de energía externa para conectar electrodomésticos o equipos eléctricos, tanto en entornos urbanos como en actividades al aire libre.

En cuanto a los precios, BYD informó los siguientes valores base: el Dolphin Mini parte desde los u$s 22.990 en su versión GL y u$s 23.990 en la GS; el Yuan Pro arranca en u$s 29.990; y el Song Pro DM-i se ofrece a partir de u$s 34.900.

Todos los vehículos cuentan con garantía de 6 años o 150.000 km para el auto completo y 8 años o 150.000 km para la batería y el motor eléctrico. Además, los clientes podrán acceder a la instalación de cargadores domiciliarios a través de Chargebox & Etica, asistencia en carretera con ACA, y un cargador de 3 kW marca BYD con mantenimiento gratuito por tres años. También se ofrece una tarjeta de carga y un lavado gratis por mes durante todo un año en la red de concesionarias del país.