Créditos UVA en Comodoro: ¿una oportunidad o una trampa para quienes buscan vivienda?

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

En un escenario donde el acceso a la vivienda parece cada vez más difícil, los créditos hipotecarios UVA volvieron a ser parte del debate. Mientras algunos especialistas advierten sobre los riesgos de este mecanismo, otros destacan que sigue siendo, en la práctica, la única herramienta vigente para transformar el alquiler en casa propia.

¿Qué son los créditos UVA y cómo funcionan? A diferencia de los préstamos en pesos o dólares, los créditos UVA se calculan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una “moneda técnica” que se ajusta por inflación. Las cuotas son constantes en cantidad de UVA, pero en pesos evolucionan según la inflación.

Aquí está la clave de las advertencias: el costo no se mide solo en la tasa de interés, sino en cómo dialoga con la inflación, la devaluación y el salario.

Una fuente de un banco con fuerte presencia regional explicó a ADNSUR cómo ha sido la evolución de los créditos hipotecarios UVA en Comodoro y la región desde su lanzamiento a fines de 2024. El primer préstamo de estas características se otorgó en diciembre de ese año y, desde entonces, la demanda atravesó distintas etapas marcadas por cambios en la tasa de interés y en las condiciones de acceso.

En la primera fase, con una tasa nominal anual del 3,5% y 4% en los bancos de mayoría estatal y un plazo de hasta 20 años, hubo un gran volumen de solicitudes. Posteriormente, la segunda etapa elevó la tasa al 6% y sumó mayores restricciones, como la exigencia de verificar la capacidad de pago considerando deudas en otros bancos y el historial crediticio de los clientes. Eso redujo de manera significativa la cantidad de operaciones concretadas.

“Muchos quedaban afuera por el score o incumplimiento en sus distintas deudas”, señaló el interlocutor.

MÁS RESTRICCIONES POR SUBA DE TASAS, MENOR PLAZO Y RIESGO DE INFLACIÓN

La tercera etapa, vigente desde hace pocas semanas, presenta una tasa fija del 10% anual, aunque en algunas entidades puede llegar al 13 ó 14%, siempre ajustable por inflación, según la modalidad UVA y un plazo máximo de 15 años.

En función de lo que pasa con la inflación, el ajuste de la cuota sigue la variación mensual de la inflación, que en promedio fue de entre 2% y 2,3% mensual en lo que va del año, con picos más altos y más bajos según el mes.

Aunque esas limitaciones fueron restringiendo la cantidad de solicitudes, el interés persiste, sobre todo entre quienes comparan el valor de la cuota con lo que actualmente pagan de alquiler.

“En esta etapa el crédito sólo va destinado a compra de primera vivienda y con un plazo menor, o que eleva las cuotas, por eso hay menos solicitudes que en la primera etapa”, indicó.

VALOR DE CUOTAS

Aun así, mientras el precio del alquiler sea equiparable al de la cuota, el crédito sigue resultando una opción atractiva para acceder al techo propio. “Muchos optan por destinar ese mismo dinero a la compra de una vivienda propia”, precisó el referente bancario, aunque reconoció que las solicitudes son menores que en la etapa inicial.

Los montos oscilan mayormente entre los 100 y los 180 millones de pesos, aunque el tope habilitado llega a 230 millones. Para tomar una referencia, un crédito de 100 millones implica hoy una cuota aproximada de 700 mil pesos, mientras que uno de 180 millones eleva el pago mensual a alrededor de 1,3 millón de pesos.

EL RIESGO QUE DEBE EVALUARSE

Para Federico Blanco, contador público y corredor inmobiliario, socio de Valuartia Luxury Real Estate, los UVA deben analizarse con mucha cautela: “Este tipo de créditos obliga a mirar cinco variables al mismo tiempo: la inflación que ajusta la cuota; la devaluación, que encarece la deuda en dólares; el salario, que debería acompañar la suba de precios; el valor de las propiedades, que puede estar bajo cuando uno necesita vender; y la empleabilidad, porque perder el trabajo puede llevar a una venta forzada en el peor momento”.

Según Blanco, en un país de alta volatilidad como Argentina, no se trata de un detalle menor: “El crédito UVA no es ni el villano ni el héroe. Es una herramienta que puede servir o convertirse en una trampa inflacionaria. La clave está en no dejarse llevar por la ilusión de la cuota inicial fija sin medir los riesgos”.

UN MERCADO EN RETROCESO

A mitad de 2025, los datos muestran que las hipotecas otorgadas crecieron fuerte durante el primer semestre, superando incluso los niveles de 2017 -el último “mini boom” hipotecario-, según afirmó Blanco. Sin embargo, desde agosto la tendencia se revirtió y septiembre ya refleja una caída pronunciada.

“El Banco Nación aparece como el único que todavía ofrece una alternativa viable, con un Costo Financiero Total del 4,73% anual. La estrategia es clara: no decir abiertamente que no hay crédito, sino fijar tasas tan altas que nadie se anime a tomarlo”, evaluó el corredor.

CONVIENE, SIEMPRE QUE EL SALARIO CREZCA POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

El economista Alejandro Jones ofrece otra perspectiva, poniendo el acento en una ventaja técnica: “El valor de la UVA se ajusta por inflación, pero la tasa que aplican los bancos es fija. Si la inflación se mantiene estable y el salario crece en torno al 2% mensual o más (aunque no hay muchos sectores que garanticen esto), el tomador le está ganando al sistema. El riesgo, claro, es quedarse sin empleo, pero en un escenario de estabilidad laboral, el crédito UVA puede ser un buen negocio”.

Jones sostiene que, en comparación con otras opciones de financiamiento casi inexistentes en la actualidad, los UVA siguen siendo el camino más realista para acceder a una hipoteca.

LA MIRADA DESDE EL MERCADO INMOBILIARIO

El impacto de los UVA también se refleja en el movimiento del sector. Santiago Ruiz, titular de la inmobiliaria que lleva su apellido, integrante del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de Chubut y de la red Remax, describe: “En nuestra inmobiliaria vendemos entre 50 y 60 casas por mes en Comodoro, y diría que el 50% de esas operaciones se hacen con crédito hipotecario UVA para primera vivienda”.

Ruiz admite que las oscilaciones del dólar generan preocupación en los tomadores: “Cuando hubo una suba brusca del dólar, muchos se asustaron porque automáticamente sube la cuota (por efecto de la inflación). Si bien existe un resorte técnico que permite postergar pagos y estirar plazos, la incertidumbre siempre pesa”.

¿ILUSIÓN O REALIDAD?

La discusión sobre los créditos UVA divide aguas: Para especialistas como Blanco, el riesgo de que el salario no acompañe o la inflación se dispare, hacen que la herramienta pueda transformarse en una “bomba de tiempo”.

Para economistas como Jones, en cambio, el ajuste por inflación pero con tasa fija le da un resguardo atractivo si se cumplen las condiciones de estabilidad laboral.

Desde el sector inmobiliario, Ruiz lo sintetiza en cifras: hoy son decisivos para sostener más de la mitad de las operaciones en Comodoro.

En definitiva, los UVA siguen siendo una pieza central en el tablero del acceso a la vivienda en Argentina. No son una solución definitiva ni tampoco están al alcance de la mayoría de los inquilinos, como advirtió el sindicato del sector semanas atrás. Al mismo tiempo, son un instrumento que puede abrir puertas o dejar atrapado al tomador, según el contexto y las decisiones de política nacional o derivaciones imprevistas de la economía del país.