Comodoro Rivadavia vuelve a vivir una jornada de viento extremo, con ráfagas que superan los 120 kilómetros por hora en algunos sectores. En este contexto, y con el alerta naranja vigente en la región, el presidente del Colegio de Arquitectos, Dante Mattiacci, remarcó la importancia de tener en cuenta este fenómeno natural desde el momento mismo en que se proyecta una vivienda.

“Si uno camina por las calles de Comodoro o de Rada Tilly y las compara con las de un pueblo de Buenos Aires, a simple vista las casas parecen similares. Pero las diferencias no se ven: están en lo que no se nota, en el proyecto y en la construcción. Y ahí es donde entra el factor viento”, explicó Mateacci.

El arquitecto señaló que, en la Patagonia, el viento debe ser considerado un elemento estructural más. No se trata de un fenómeno ocasional, sino de una condición constante que incide en la orientación, los materiales y los detalles constructivos.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

“En el norte del país, por ejemplo, se dice que hay que proteger el oeste por el calor del verano. Nosotros decimos que hay que cuidarse del oeste porque de ahí viene el viento. Entonces, hay que evitar poner puertas en esa dirección. Si se colocan ventanas, conviene que sean fijas o con sistemas de cierre muy seguros”, explicó.

Techos, aleros y materiales: los puntos críticos

Uno de los aspectos que más se modifican en función del clima comodorense es el diseño de los techos.

“La práctica descartó hace tiempo los techos de teja. No resisten las ráfagas intensas. En su lugar, se usan cubiertas más pesadas o con anclajes reforzados. En los días de mucho viento, las voladuras de techos suelen ser una consecuencia directa de una mala fijación”, indicó el arquitecto.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

En ese sentido, Mattiacci subrayó la importancia de asegurar correctamente los techos y las estructuras livianas:

“Cuando se trabaja con construcción liviana o en seco, hay que tener especial cuidado con los anclajes y las fijaciones: de los paneles, de los muros, del techo. Todo debe estar bien amurado a la platea de fundación. Los encadenados y elementos de sujeción no son un detalle, son una necesidad estructural”, remarcó.

Respecto a los aleros —un detalle común en muchas viviendas—, el presidente del Colegio explicó que su diseño también debe contemplar el efecto del viento.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

“ El cálculo a la acción del viento es algo ampliamente conocido por ingenieros y arquitectos . Si se quiere un alero grande, se puede hacer, pero tiene que dimensionarse de otra manera, con más estructura y más material. Eso encarece la obra, pero garantiza que el viento no lo arranque”, sostuvo.

“El viento se combate con materiales y con planificación”

Mattiacci reconoció que muchas veces los problemas surgen por falta de asesoramiento técnico o por intentar reducir costos.

“Hay una cuestión cultural y económica. Mucha gente recurre a un albañil o a alguien que ‘sabe construir’, pero no consulta con un profesional. Y ahí aparecen los errores. Recuerdo un caso en Buenos Aires, después de un tornado, donde un vecino decía: ‘El arquitecto me dijo que refuerce con columnas, pero si hacía todo eso no podía construir’. Esa es la realidad: el viento se combate con más materiales, más anclajes, más refuerzos, y eso cuesta dinero”, explicó.

El desgarrador posteo de la novia del joven que fue asesinado en Comodoro: “Mis sueños a la basura”

Desde el Colegio de Arquitectos, Mattiacci insistió en que la prevención y la consulta profesional son esenciales, incluso si la persona no planea contratar un arquitecto para toda la obra.

“La gente puede contratar un arquitecto o ingeniero solo por consulta. No hace falta que dirija toda la obra. Desde el Colegio alentamos eso, que pregunten, que planifiquen con asesoramiento. Es mejor invertir un poco en el diseño que perder mucho después por una voladura o una pared fisurada”, recomendó.

La mirada de los que vienen de otras provincias

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

Comodoro Rivadavia sigue recibiendo trabajadores y familias de distintos puntos del país, especialmente del norte argentino, donde el clima es más benigno. Según Mattiacci, ese contraste cultural también se nota en la forma de construir.

“La gente que viene del norte entiende bien lo que es el calor, y diseña para protegerse del sol. Pero el viento es casi un fenómeno exclusivamente patagónico. No se lo dimensiona hasta que se lo vive. Acá hay que convivir con él, entenderlo y respetarlo. Si no se lo tiene en cuenta, el viento arrasa con todo, literalmente”, advirtió.

El arquitecto explicó que, en la zona cordillerana, la nieve es el factor más determinante en el diseño, mientras que en Comodoro el viento es “el gran protagonista”.

“Cada región del país tiene su condicionante: en el norte, el calor; en la cordillera, la nieve; y en Comodoro, el viento. Por eso nuestra arquitectura tiene que ser distinta, aunque a simple vista no se note”, resumió.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

Un llamado a la planificación

Desde el Colegio de Arquitectos, Mattiacci remarcó que la ciudad debe incorporar el viento como un eje central de su planificación urbana y edilicia , no solo en viviendas particulares, sino también en obras públicas y espacios abiertos.

“El viento no es un enemigo, pero hay que conocerlo. Si lo ignoramos, lo sufrimos. Si lo entendemos, podemos construir mejor. Y eso es lo que tratamos de transmitir desde el Colegio: que se consulte, que se planifique, y que se construya con responsabilidad”, concluyó.

En una ciudad donde el viento puede alcanzar la fuerza de un huracán, la arquitectura comodorense se define tanto por lo que se ve como por lo que no se ve: anclajes reforzados, estructuras más pesadas, orientaciones cuidadas y decisiones técnicas que hacen que las viviendas puedan resistir lo que el clima impone.

Como resume Dante Mateacci, “el viento hay que respetarlo, porque si no, te lo recuerda él”.